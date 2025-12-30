Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời cử tri về chính sách thu hút bác sĩ về xã 30/12/2025 08:08

(PLO)- Thiếu bác sĩ tại trạm y tế xã gây khó cho công tác khám chữa bệnh ban đầu, làm tăng áp lực cho tuyến trên. Cử tri đề nghị sớm có chính sách thu hút nhân lực y tế cơ sở.

Trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, cử tri nhiều địa phương có ý kiến phản ánh liên quan đến trạm y tế xã.

Cần chính sách đãi ngộ và tăng cường đầu tư cho trạm y tế

Cụ thể, cử tri tỉnh Ninh Bình, TP Đà Nẵng và TP Hải Phòng đề nghị Bộ Y tế tham mưu Chính phủ ban hành các chính sách nhằm thu hút đội ngũ bác sĩ về công tác tại trạm y tế cấp xã. Việc này nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tại chỗ và góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

"Trạm y tế là tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhưng hiện nay còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ y bác sĩ", cử tri tỉnh Ninh Bình phản ánh.

Cạnh đó, cử tri TP Hải Phòng kiến nghị giữ nguyên các điểm trạm y tế khi thực hiện sáp nhập các trạm trên địa bàn một xã để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Cử tri kiến nghị ban hành chính sách nhằm thu hút đội ngũ bác sĩ về công tác tại trạm y tế xã. (Ảnh minh hoạ: TT)

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh y tế cơ sở, đặc biệt là trạm y tế cấp xã, giữ vai trò then chốt trong việc cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh từ sớm, từ xa.

Về cơ chế thu hút bác sĩ trình độ cao, Bộ Y tế đang hoàn thiện các nội dung trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập. Đồng thời, Bộ sẽ ban hành Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập.

"Các chính sách này nhằm cải thiện thu nhập, tạo động lực làm việc, góp phần thu hút và giữ chân nhân lực y tế, đặc biệt là tại y tế cơ sở và y tế dự phòng", bà Lan nêu rõ.

Cạnh đó, một số địa phương như Nghệ An, Phú Thọ, Bình Dương, Thừa Thiên Huế, An Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Ninh Bình đã chủ động ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định các mức chi đặc thù để thu hút cán bộ y tế.

Về đầu tư cơ sở vật chất, Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Bộ sẽ triển khai tiểu dự án đầu tư hạ tầng và thiết bị cho y tế cơ sở.

Về việc giữ nguyên các điểm trạm y tế khi sáp nhập, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 43/2025 ngày 15-11-2025 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường, đặc khu. Theo đó, trạm y tế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã, gắn với xã và phục vụ trực tiếp người dân, không tổ chức theo mô hình liên xã hoặc cấp trung gian.

"Việc bố trí trụ sở và điểm hoạt động của trạm y tế do địa phương quyết định trên cơ sở điều kiện thực tế, bảo đảm thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế", Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Gắn đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực y tế

Cử tri TP.HCM kiến nghị Bộ Y tế quan tâm gắn kết chặt chẽ giữa công tác đào tạo và sử dụng đội ngũ bác sĩ sau tốt nghiệp, nhằm bố trí hợp lý nguồn nhân lực, tránh lãng phí.

Cử tri TP.HCM đề nghị gắn đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực y tế, tránh lãng phí. (Ảnh minh hoạ: TT)

Về nội dung này, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ đang triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2023-2030, định hướng đến năm 2050, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng của hệ thống theo từng tuyến, từng vùng.

Bộ cũng thực hiện các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Phòng bệnh, nhấn mạnh yêu cầu sử dụng hiệu quả đội ngũ bác sĩ cho công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng.

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tập trung đầu tư nâng cao năng lực y tế cơ sở, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, Bộ triển khai xây dựng đề án bảo đảm nguồn nhân lực y tế tuyến xã nhằm bố trí đội ngũ có chuyên môn gắn với điều kiện làm việc và chính sách đãi ngộ phù hợp.