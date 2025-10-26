Infographic: Thông tin mới về phụ cấp cho nhân viên y tế 26/10/2025 08:02

(PLO)- Bộ Y tế dự kiến trình Chính phủ xem xét về đề xuất tăng phụ cấp cho nhân viên y tế ngay trong tháng 10-2025.

Tại dự thảo lần 3 Nghị định quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong các cơ sở y tế công lập, chế độ phụ cấp chống dịch; chế độ hỗ trợ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản, Bộ Y tế tiếp tục đề xuất tăng mức phụ cấp trực, mổ, chống dịch.

Theo Bộ Y tế, hiện các mức phụ cấp trực, phẫu thuật, thủ thuật, chống dịch và mức hỗ trợ tiền ăn đối với các đối tượng, nhân viên y tế được áp dụng tại Quyết định 73/2011 là quá thấp, không còn phù hợp với tình hình kinh tế, đời sống.

Do đó, Bộ Y tế cho rằng việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và phụ cấp chống dịch theo hướng điều chỉnh nâng mức phụ cấp đặc thù để đảm bảo phù hợp với mức lương tối thiểu mới từ ngày 1-7-2024 là phù hợp với thực tế, đảm bảo đời sống tối thiểu, tiền công cho người lao động khi thực hiện nhiệm vụ.