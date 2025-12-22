Bé trai tử vong do hóc dị vật và lời cảnh báo đau lòng từ người mẹ 22/12/2025 17:19

(PLO)- Người mẹ ở Đắk Lắk chia sẻ câu chuyện đau buồn mất con trai do hóc dị vật, mong muốn các bậc cha mẹ không lơ là trong bữa ăn của trẻ.

Mới đây, chị HM (ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ việc con trai tử vong do hóc dị vật. Qua câu chuyện đau lòng, người phụ nữ này mong những người làm cha, làm mẹ rút được bài học cho bản thân.

Người mẹ chia sẻ câu chuyện đau buồn của mình để nhắc nhở phụ huynh khác. Ảnh: MXH

Theo chị M, ngày 13-12, con trai chị là cháu Q (8 tuổi) nghỉ học ở nhà. Trưa đó, chị M nấu món sườn rim. Khi dọn cơm xong, chị quay vào trong khoảng 3 phút. Lúc quay ra, chị thấy con trai ôm cổ khó thở vì bị hóc xương.

Hoảng loạn, vợ chồng chị M sơ cứu cho con bằng cách vỗ lưng, ấn ngực theo phản xạ. Tuy nhiên, bé trai nhanh chóng lâm vào nguy kịch.

Cháu Q sau đó được đưa đến cấp cứu tại các bệnh viện ở Đắk Lắk nhưng không qua khỏi, để lại nỗi đau tột cùng cho gia đình.

Sau khi lo hậu sự cho con chu toàn, chị M chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. Chị mong muốn các phụ huynh luôn để mắt đến con, nhất là trong bữa ăn hằng ngày. "Đừng ai vì một phút lơ là mà phải hối hận cả đời như mình” - chị M nhắn gửi.

Bác sĩ Trần Thị Thúy Minh, Trưởng khoa Nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết đối với sơ cứu dị vật đường thở cần thực hiện thủ thuật Heimlich để trẻ nôn dị vật ra ngoài.

Thủ thuật Heimlich thực hiện bằng cách người lớn vòng hai tay ra trước quàng lấy bụng người bệnh. Sau đó, dùng nắm tay đặt ở vùng thượng vị ngay đầu dưới xương ức, bàn tay kia đặt chồng lên, giật hai tay thật mạnh theo hướng từ trước ra sau và từ dưới lên nhằm đẩy dị vật ra ngoài.

Đồng thời, có thể sử dụng thêm một số phương pháp khác của thủ thuật này để ứng cứu người bị hóc dị vật.

"Khi phát hiện trẻ bị hóc dị vật, phụ huynh hoặc thầy cô giáo cần xử lý ngay trong 5 phút đầu tiên. Sau khi cố gắng cho dị vật ra ngoài, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Càng chậm trễ trẻ càng khó thở, thiếu ô xy lên não, gây nguy hiểm tính mạng" - bác sĩ Minh khuyến cáo.