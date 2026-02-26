Chủ tịch Đà Nẵng: Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, người thầy thuốc vẫn luôn tỏa sáng 26/02/2026 16:57

(PLO)- Chủ tịch Đà Nẵng khẳng định ở bất kỳ hoàn cảnh nào, người thầy thuốc vẫn luôn tỏa sáng bởi y đức, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy.

Chiều 26-2, UBND TP Đà Nẵng tổ chức chương trình trao tặng giải thưởng “Tỏa sáng blouse trắng” năm 2025 cùng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2026).

4 cá nhân nhận Huân chương lao động hạng ba. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, trải qua 71 năm xây dựng và trưởng thành, ngành y tế Việt Nam nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng đã không ngừng lớn mạnh.

Ngành y tế từng bước khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của TP.

“Trong suốt chặng đường ấy, các thế hệ thầy thuốc TP đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Đặc biệt, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, hình ảnh về người thầy thuốc vẫn luôn tỏa sáng bởi y đức, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy quên mình vì người bệnh”, ông Ấn nhấn mạnh.

17 cá nhân nhận danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Ấn, những năm qua, mạng lưới y tế từ TP đến cơ sở tiếp tục được củng cố và hoàn thiện. Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao. Nhiều kỹ thuật y học chuyên sâu, hiện đại được triển khai thành công.

Công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng. Đội ngũ cán bộ y tế không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, từng bước tiệm cận với chuẩn mực khu vực và quốc tế.

Những cán bộ ngành y tế Đà Nẵng nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: TẤN VIỆT

Giải thưởng “Tỏa sáng blouse trắng” năm 2025 được trao tặng là sự ghi nhận, tôn vinh xứng đáng đối với những cá nhân tiêu biểu. Đây là những người không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn sáng về y đức, bền bỉ trong cống hiến, tận tâm với người bệnh.

Ông Ấn khẳng định lãnh đạo TP sẽ luôn đồng hành, quan tâm đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ngành y tế phát triển. Đồng thời quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế để có thể yên tâm công tác, cống hiến và phục vụ nhân dân.

Lãnh đạo Đà Nẵng trao giải thưởng "Tỏa sáng blouse trắng". Ảnh: TẤN VIỆT

Dịp này, tại Đà Nẵng có bốn cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba. 17 cá nhân được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

Thủ tướng Chính phủ cũng tặng bằng khen cho 28 cá nhân trong ngành y tế Đà Nẵng. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng giải thưởng “Tỏa sáng blouse trắng” cho 51 cá nhân.

