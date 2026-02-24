Lãnh đạo TP.HCM thăm, tri ân các cán bộ lão thành ngành y tế 24/02/2026 21:14

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM đến thăm các cán bộ lão thành ngành y tế nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Ngày 24-2, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, làm trưởng đoàn, đến thăm các cán bộ lão thành ngành y tế nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2026).

Tri ân những đóng góp trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe

Đến thăm BS Trương Xuân Liễu, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM, ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ tri ân đóng góp của BS trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân TP.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, thăm và chúc mừng BS Trương Xuân Liễu. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng vui mừng chia sẻ về những bước tiến quan trọng của ngành y tế TP.HCM, trong đó Sở Y tế TP đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, phát triển y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao, gắn với y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Đặc biệt, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế. TP.HCM đã triển khai bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử, 100% người cao tuổi trên địa bàn được quản lý sức khỏe.

Trong bối cảnh già hóa dân số, TP đang xây dựng đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phát triển hệ thống dưỡng lão theo hướng đa tầng, đa cực, bao phủ. Những kết quả tích cực trên giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, góp phần nâng cao chỉ số đáng sống của TP.HCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc mong BS Trương Xuân Liễu bằng kinh nghiệm và uy tín của mình sẽ tiếp tục đồng hành với ngành y tế TP. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc chúc gia đình BS Trương Xuân Liễu mạnh khỏe, mong BS bằng kinh nghiệm và uy tín của mình sẽ tiếp tục đồng hành với ngành y tế TP.

BS Trương Xuân Liễu bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM với các thế hệ cán bộ y tế.

Đoàn cũng đến thăm Thầy thuốc Nhân dân - PGS.TS.BS Nguyễn Thế Hiệp, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nguyên Giám đốc Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế (nay là Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch).

Ông Nguyễn Phước Lộc thăm và chúc mừng Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS.BS Nguyễn Thế Hiệp. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Ông Nguyễn Phước Lộc trân trọng cảm ơn những đóng góp bền bỉ của BS Nguyễn Thế Hiệp. Kế thừa truyền thống quý báu của các thế hệ thầy thuốc, ngành y tế TP hiện nay đã gặt hái nhiều thành tựu, khẳng định vị thế y tế chuyên sâu của khu vực.

Nhân dịp đầu xuân, thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc chúc gia đình BS mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp ý kiến và tâm huyết cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Truyền kinh nghiệm, tâm huyết cho thế hệ kế cận

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, làm trưởng đoàn, đến thăm và chúc mừng các thầy thuốc có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bà Trần Thị Diệu Thúy thăm, chúc mừng PGS.TS.BS Lê Chí Dũng, nguyên Trưởng khoa Bệnh học Cơ xương khớp, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM. Ảnh: G.L

Đến thăm PGS.TS.BS Lê Chí Dũng, nguyên Trưởng khoa Bệnh học Cơ xương khớp, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, bà Trần Thị Diệu Thúy trân trọng cảm ơn những đóng góp của BS Dũng đối với ngành y tế TP.HCM, đặc biệt trong lĩnh vực cơ xương khớp, đào tạo và phát triển chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ trẻ.

Bà Trần Thị Diệu Thúy mong muốn BS Dũng tiếp tục đồng hành, truyền kinh nghiệm và tâm huyết cho thế hệ kế cận.

PGS.TS.BS Lê Chí Dũng có nhiều đóng góp trong xây dựng, phát triển chuyên khoa sâu về bệnh lý xương khớp tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM. Ông là người tiên phong kết hợp hai chuyên ngành Giải phẫu bệnh và Chấn thương chỉnh hình để chẩn đoán, điều trị các loại bướu xương, bướu phần mềm có độ ác tính cao.

Ông đồng thời cũng là người đặt nền móng cho chuyên ngành điều trị bướu xương – ung thư xương và nổi tiếng với các nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật bảo tồn cho bệnh nhân ung thư xương, giúp người bệnh giữ lại được tay chân thay vì phải đoạn chi như trước đây.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy thăm, chúc mừng TS.BS Trương Thị Kim Dung, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM. Ảnh: G.L

Đoàn cũng đã đến thăm TS.BS Trương Thị Kim Dung, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM. Tại đây, bà Trần Thị Diệu Thúy đánh giá cao những đóng góp quan trọng của TS.BS trong công tác quản lý, phát triển chuyên môn lĩnh vực truyền máu - huyết học, đặc biệt trong bảo đảm an toàn truyền máu, nâng cao năng lực xét nghiệm, điều trị các bệnh lý về máu cho người dân TP và khu vực phía Nam.

Bà Trần Thị Diệu Thúy cho biết thời gian qua, TP đã có nhiều chính sách ưu đãi cho ngành y tế, nhiều bệnh viện khang trang được đưa vào sử dụng phục vụ người dân.

Với mục tiêu thành trung tâm điều trị y khoa kỹ thuật cao, lãnh đạo TP.HCM mong muốn TS.BS Trương Thị Kim Dung tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, đồng hành cùng ngành y tế TP trong đào tạo, truyền lửa nghề cho thế hệ trẻ.

Nhân dịp đầu xuân mới, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy thay mặt lãnh đạo thành phố chúc gia đình TS-BS Trương Thị Kim Dung mạnh khỏe, đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành y tế thành phố.

TS.BS Trương Thị Kim Dung có nhiều năm giữ cương vị lãnh đạo, phụ trách các mảng quan trọng về chuyên môn và ngân hàng máu. Bà được biết đến là người có nhiều sáng kiến trong công tác vận động hiến máu tình nguyện, góp phần xây dựng nguồn máu an toàn, ổn định cho cấp cứu, điều trị tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.