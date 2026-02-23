Số ca cấp cứu dịp Tết ở TP.HCM tăng mạnh 23/02/2026 14:48

(PLO)- Số ca cấp cứu dịp Tết 2026 tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhân dân Gia Định có tăng so với năm ngoái.

Ngày 23-2, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thông tin về số liệu hoạt động chuyên môn trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ vừa qua.

Theo đó, từ 14-2 đến 22-2, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 2.458 bệnh nhân vào cấp cứu (trung bình 273 ca/ngày), trong đó bệnh nhân ngoại khoa ghi nhận gần 1.200 ca.

Phân loại bệnh cho thấy có 429 ca do tai nạn giao thông, 171 ca tai nạn sinh hoạt, 19 ca bị ngộ độc và 24 ca cấp cứu do đả thương.

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

So sánh cùng kỳ nghỉ năm ngoái, số ca tai nạn giao thông có tăng, các mặt bệnh đả thương và ngộ độc đều giảm. Đáng chú ý, số ca bị tai nạn sinh hoạt cấp cứu tăng hơn gấp đôi (Tết năm ngoái ghi nhận 82 ca).

Trong chín ngày nghỉ Tết, các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật cấp cứu 325 ca, trong đó có gần 200 ca chuyển từ khoa Cấp cứu đến. Theo chuyên khoa, Chỉnh hình chiếm nhiều ca phẫu thuật cấp cứu nhất (97 ca), sau đó là Thần kinh (79 ca), Ngoại Tiêu hóa (59 ca), Tai Mũi Họng (24 ca)...

Về điều trị nội trú, số ca bệnh nằm viện tăng lên đáng kể từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc kỳ nghỉ Tết, với 904 ca trong ngày 14-2, tăng lên 1.568 ca ngày 22-2. Đến 7 giờ ngày 23-2, Bệnh viện Chợ Rẫy còn hàng ngàn trường hợp nội trú, phân bổ ở hơn 40 chuyên khoa.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC

Đáng chú ý, một số khoa đã vượt công suất giường, như Tim mạch can thiệp (hơn 137%), Nội Tiêu hóa và Nội Cơ - Xương - Khớp (gần 121%), Nội tiết (hơn 110%), Nội thần kinh (gần 108%).

Trải qua chín ngày nghỉ Tết, Bệnh viện Chợ Rẫy dùng tổng cộng 897 đơn vị máu (loại 350 ml) để điều trị, tăng hàng chục đơn vị máu so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện bệnh viện còn lưu trữ hơn 5.300 đơn vị máu, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu trong mọi tình huống.

Suốt kỳ nghỉ Tết, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận gần 2.300 lượt cấp cứu. Ảnh: BVCC

Còn Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết trong suốt kỳ nghỉ Tết, bệnh viện duy trì trực cấp cứu 24/24 giờ, bảo đảm tiếp nhận và xử trí kịp thời mọi trường hợp.

Từ ngày 14-2 (27 tháng Chạp) đến hết ngày 22-2 (mùng 6 Tết), hai cơ sở của bệnh viện đã tiếp nhận gần 2.300 lượt cấp cứu, trong đó có 75 trường hợp là người nước ngoài. Bệnh viện ghi nhận hơn 60 ca tai nạn giao thông và gần 120 ca chấn thương vùng đầu, tay chân.

So với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2025 tại cơ sở chính, số ca cấp cứu một số bệnh lý nặng có xu hướng gia tăng, như đột quỵ tăng khoảng 60,8%; một số bệnh lý cấp tính như nhồi máu cơ tim, viêm ruột thừa cũng ghi nhận tăng cao đáng kể.

Lượng người bệnh gia tăng trong dịp cao điểm cho thấy áp lực công việc lớn, song đội ngũ y bác sĩ vẫn nỗ lực, chủ động xử trí, đảm bảo an toàn và duy trì chất lượng điều trị trong suốt kỳ nghỉ lễ.