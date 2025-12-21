Bộ trưởng Bộ Y tế: Nghiên cứu tăng trợ giúp xã hội theo mức tăng giá tiêu dùng 21/12/2025 15:16

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định chính sách trợ giúp xã hội tiếp tục được nghiên cứu điều chỉnh theo lộ trình cải cách tiền lương và mức tăng chỉ số giá tiêu dùng.

Bộ Y tế vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. Cụ thể, cử tri tỉnh Gia Lai đề nghị bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo tốt hơn đời sống cho người có công, người nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số.

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết hệ thống chính sách trợ giúp xã hội thời gian qua đã được Nhà nước quan tâm đầu tư, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và mức sống của người dân.

Tính đến năm 2025, số người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng trên cả nước là khoảng 4,5 triệu người, chiếm 4,5% dân số. Tổng ngân sách chi trả hằng năm cho công tác này đạt khoảng 40.000 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Chính phủ đã có nhiều đợt điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội. Việc nâng mức chuẩn lên 500.000 đồng/tháng trong bối cảnh ngân sách còn khó khăn thể hiện nỗ lực lớn nhằm hỗ trợ các đối tượng yếu thế ổn định cuộc sống.

"Trong thời gian tới, chính sách trợ giúp xã hội sẽ tiếp tục được nghiên cứu điều chỉnh theo lộ trình cải cách tiền lương và mức tăng chỉ số giá tiêu dùng", bà Lan nêu rõ.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1-7-2024 là 500.000 đồng/tháng.

Theo quy định hiện hành, người thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội nhận được nhiều chế độ hỗ trợ thiết thực từ ngân sách nhà nước như: Được cấp thẻ BHYT miễn phí và hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh; hưởng trợ cấp hằng tháng từ 1-2,5 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội; được hỗ trợ chi phí giáo dục, học tập, chi phí mai táng khi qua đời.

Đối với các tình huống rủi ro thiên tai, dịch bệnh hoặc sự cố bất khả kháng, Nhà nước triển khai chính sách trợ giúp khẩn cấp bao gồm: Hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm; kinh phí sửa chữa hoặc làm mới nhà ở; hỗ trợ chi phí điều trị và mai táng.

Riêng những trường hợp không có người chăm sóc sẽ được thực hiện chế độ nuôi dưỡng tại cộng đồng hoặc cơ sở bảo trợ xã hội với mức hỗ trợ phù hợp.

Liên quan đến kiến nghị chăm lo tốt hơn đời sống người có công, người nghèo tại vùng đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đây là các chính sách thuộc phạm vi quản lý của nhiều bộ, ngành chuyên trách.

Bà Lan khẳng định Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trong việc triển khai các chính sách chăm sóc sức khỏe, bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ y tế cho các nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.