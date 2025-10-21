Tiếp tục đề xuất tăng phụ cấp y tế, bổ sung hàng loạt quy định cụ thể 21/10/2025 11:19

(PLO)- Bộ Y tế tiếp tục đề xuất tăng gần 3 lần nhiều loại phụ cấp cho nhân viên y tế, dự kiến trình Chính phủ xem xét ngay trong tháng 10.

Tại dự thảo lần 3 Nghị định quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong các cơ sở y tế công lập, chế độ phụ cấp chống dịch; chế độ hỗ trợ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản, Bộ Y tế tiếp tục đề xuất tăng mức phụ cấp trực, mổ, chống dịch.

Phụ cấp hiện nay quá thấp

Bộ Y tế nhận định hiện nay, các mức phụ cấp trực, phẫu thuật, thủ thuật, chống dịch và mức hỗ trợ tiền ăn đối với các đối tượng được áp dụng tại Quyết định 73/2011 là quá thấp, không còn phù hợp với tình hình kinh tế, đời sống.

Việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và phụ cấp chống dịch theo hướng điều chỉnh nâng mức phụ cấp đặc thù để đảm bảo phù hợp với mức lương tối thiểu mới từ ngày 1-7-2024 là phù hợp với thực tế, đảm bảo đời sống tối thiểu, tiền công cho người lao động khi thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Y tế tiếp tục đề xuất tăng các mức phụ cấp cho nhân viên y tế. Ảnh minh hoạ: TT

Cạnh đó, đến thời điểm hiện tại, cả nước có 33 bệnh viện trong mạng lưới vận động hiến tạng thành lập tổ tư vấn. Trong đó, số lượng tổ tư vấn hoạt động hiệu quả không nhiều do chế độ đãi ngộ chưa thực sự phù hợp. Các hoạt động chết não, hồi sức chết não, lấy tạng, lấy mô, bảo quản, vận chuyển, điều phối và một số hoạt động ghép khác... chưa có chính sách cụ thể.

"Để phát triển ngành ghép tạng vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt trong hoạt động và điều phối ghép mô, bộ phận cơ thể người, việc xây dựng chế độ đối với nhân lực tham gia các hoạt động tư vấn, điều phối, lấy, vận chuyển, bảo quản mô, bộ phận cơ thể người là rất cần thiết" - Bộ Y tế nêu.

Cùng với đó, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có các quy định về cấp cứu ngoại viện. Đây được xác định là một hình thức tổ chức của cơ sở khám chữa bệnh, là một hoạt động cấp cứu, cơ sở cấp cứu ngoại viện phải tổ chức trực khám chữa bệnh liên tục.

Tuy nhiên, hiện các cơ sở cấp cứu ngoại viện công lập áp dụng không giống nhau các quy định về chế độ trực cấp cứu ngoại viện cũng như phụ cấp thường trực để chi trả tiền trực cho nhân viên y tế tham gia vào hoạt động này, có nơi vận dụng Quyết định 73/2011 để chi trả, có nơi không áp dụng.

Trong cấp cứu ngoại viện, việc điều phối cấp cứu ngoại viện rất quan trọng, đảm bảo kíp cấp cứu tiếp cận bệnh nhân nhanh chóng, hiệu quả, tư vấn hướng dẫn người dân sơ cứu trong khi chờ xe tới nhưng cũng chưa có chế độ đãi ngộ phù hợp.

Do đó, theo Bộ Y tế, để phát triển ngành cấp cứu ngoại viện, để hoạt động điều phối cấp cứu ngoại viện hiệu quả hơn nữa, việc xây dựng chế độ đối với nhân lực tham gia hoạt động này rất cần thiết.

Đối với chế độ hỗ trợ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản, theo quy định tại Quyết định 75/2009 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian công tác, nhân viên y tế thôn, bản được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 0,5 và 0,3 so với mức lương tối thiểu chung.

Bộ Y tế cho rằng việc ban hành các quy định về chế độ hỗ trợ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản thời điểm hiện nay cũng là cần thiết, nhằm đảm bảo duy trì ổn định nhân lực thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đề xuất tăng 3 lần các loại phụ cấp

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Y tế đề xuất chế độ phụ cấp trực như sau:

Chi tiết đề xuất về mức tiền trực.

Người lao động trực theo chế độ thường trú ngoại viện được hưởng mức sau:

160.000 đồng/người/phiên trực Cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng I; Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. 125.000 đồng/người/phiên trực Cơ sở y tế hạng II, Viện Pháp y Quốc gia, trung tâm pháp y tâm thần khu vực, Viện Pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, Viện khoa học hình sự thuộc Bộ Công an, Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh, Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người (đối với trực điều phối lấy, vận chuyển, bảo quản mô, bộ phận cơ thể người). 90.000 đồng/người/phiên trực Các cơ sở y tế còn lại, trung tâm pháp y cấp tỉnh, Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người (đối với trực tư vấn, vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người), cơ sở cấp cứu ngoại viện (đối với trực ở các điểm cấp cứu). 35.000 đồng/người/phiên trực Trạm y tế xã, điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y, bệnh xá của công an nhân dân, cơ sở chữa bệnh được thành lập theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cơ sở nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh, cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Dự thảo cũng quy định người lao động trực 24/24 giờ được hỗ trợ tiền ăn là 40.000 đồng/người/ phiên trực.

Mức phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được Bộ Y tế đề xuất như sau:

Chi tiết đề xuất về mức hưởng của người phẫu thuật chính, người gây mê, phụ mổ...

Về kinh phí để thực hiện, dự thảo nêu rõ, đối với đơn vị sự nghiệp công lập được phân loại tự chủ tài chính nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 (đơn vị tự bảo đảm 70% đến dưới 100% chi thường xuyên), đơn vị tự đảm bảo kinh phí từ nguồn kinh phí để chi trả.

Đối với đơn vị nhóm 3 (đơn vị tự bảo đảm từ 10% đến dưới 70% chi thường xuyên) và nhóm 4, các đơn vị căn cứ nguồn thu để quyết định mức chi trực, phẫu thuật, thủ thuật. Trường hợp đơn vị không bảo đảm đủ nguồn để thực, cần báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung kinh phí.

Phụ cấp đặc thù của nhân viên y tế có thể tăng gần 3 lần. Ảnh minh hoạ: TT

Tương tự, Bộ Y tế cũng đề xuất tăng phụ cấp chống dịch.

Cụ thể, người tham gia chống dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A được hưởng 420.000 đồng/ngày/người hoặc 280.000 đồng/ngày/người tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ thực hiện (theo quy định hiện hành là 150.000 đồng/ngày/người).

Người tham gia chống dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B hưởng 280.000 đồng/ngày/người (hiện nay là 100.000 đồng/ngày/người); bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm C hưởng 210.000 đồng/ngày/người (hiện nay là 75.000 đồng/ngày/người).

Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản, Bộ Y tế đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,7 và 0,5 so với mức lương cơ sở.

Cụ thể, mức 0,7 áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản làm việc tại thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; các thôn, bản tại các xã vùng khó khăn; các tổ dân phố, khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên.

Mức 0,5 áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản làm việc tại thôn, bản, tổ dân phố còn lại.

Nguồn kinh phí chi trả hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.