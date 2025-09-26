Bộ Chính trị yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện đề án tiền lương và phụ cấp 26/09/2025 20:04

(PLO)- Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện Đề án tiền lương và phụ cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để áp dụng chung, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận 195 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, tại phiên họp ngày 26-9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghe Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7 đến nay và Báo cáo giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hướng dẫn hoàn thiện quy hoạch tỉnh, xã, phường, đặc khu trước 30-10

Qua nghe báo cáo, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận yêu cầu các cấp ủy tổ chức thành công đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương theo đúng kế hoạch. Chú trọng tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm báo cáo, văn bản, hội họp không cần thiết; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ. Tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong; tập trung khẩn trương sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, bảo đảm tổ chức bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Việc này thực hiện theo phương châm "mới phải tốt hơn cũ, nói đi đôi với làm, đoàn kết thống nhất vì Nhân dân phục vụ", không để gián đoạn hoạt động công vụ, không bỏ sót nhiệm vụ…

Các cấp ủy khẩn trương triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị mới ban hành; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, định hướng, chiến lược phát triển đất nước, cơ chế, chính sách, thành tựu về kinh tế - xã hội, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Tăng cường đấu tranh ngăn chặn phản bác thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng; nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, hiệu quả, tạo sức lan toả, đồng thuận xã hội.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ tập trung triển khai thực hiện nghiêm Kết luận 192 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền trong quản lý. Đồng thời, đề xuất phương án xử lý kịp thời các vướng mắc, sửa đổi, bổ sung ban hành kịp thời các nghị định của Chính phủ có liên quan đến hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng đó là rà soát, hiệu chỉnh tổ chức bộ máy chuyên môn các sở, ngành và việc phân cấp, phân quyền cho cơ sở.

“Chỉ đạo hướng dẫn hoàn thiện quy hoạch phát triển tỉnh, xã, phường, đặc khu hoàn thành trước ngày 30-10” - Bộ Chính trị, Ban Bí thư nêu rõ.

Hoàn thiện Đề án tiền lương và phụ cấp

Các bí thư, trưởng ngành, địa phương phân công rõ trách nhiệm, xác định rõ thời gian phải hoàn thành, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tồn đọng quá hạn trước ngày 15-10. Trực tiếp kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ của bộ, của địa phương đang triển khai ở cấp cơ sở để có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.

Các bộ, ngành khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời, đầy đủ các quy trình công tác, cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính đối với các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho cấp tỉnh, cấp xã bảo đảm dễ làm, dễ kiểm tra. Tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức cấp tỉnh, cấp xã để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ KH&CN, Bộ Công an và các bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp, hỗ trợ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội kết nối cơ sở dữ liệu khối MTTQ, đoàn thể với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (trước mắt hỗ trợ chuẩn hoá kết nối cơ sở dữ liệu đoàn viên, hội viên), cơ sở dữ liệu dùng chung quốc gia và cơ sở dữ liệu mở của các ngành theo chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Bộ Nội vụ khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị, hoàn thành trong tháng 10. Song song đó, hoàn thiện Đề án tiền lương và phụ cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để áp dụng chung, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao khẩn trương hoàn thành đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và bộ máy bên trong các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương, hoàn thành trong tháng 10.

Đảng ủy Chính phủ cũng phải làm rõ nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chưa nghiêm túc, kịp thời các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chậm thực hiện chế độ, chính sách đối với các trường hợp nghỉ công tác theo quy định, báo cáo Bộ Chính trị (qua Ban Tổ chức Trung ương) trước 15-10.

Hướng dẫn việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động đã có quyết định nghỉ hưu, nghỉ thôi việc trước ngày 31-8 chưa được thanh toán; thực hiện xong việc chi trả trước ngày 15-10 đối với các trường hợp đã có quyết định nghỉ trước ngày 31-8.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định trong tuần đầu tháng 10 về ba vấn đề quan trọng. Cụ thể là việc sắp xếp tổ chức bộ máy của toàn bộ các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Trung ương và cấp tỉnh và lập tổ chức đảng tương ứng, phù hợp của từng tổ chức chính trị - xã hội và triển khai thực hiện.

Cạnh đó, rà soát, sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc cơ quan Trung ương MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Vấn đề thứ ba là hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong tình hình mới.

Chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc trước 15-10

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, bí thư cấp ủy các địa phương triển khai ngay việc bố trí, điều động, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức; bố trí đủ cán bộ chuyên môn (nhất là cán bộ có kinh nghiệm về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, quản lý giáo dục, y tế…) về cơ sở. Đồng thời, thực hiện dứt điểm việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, người lao động đã có quyết định nghỉ hưu, nghỉ thôi việc trước ngày 31-8. Những việc này phải hoàn thành trước 15-10.

Rà soát, đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ trước và sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xác định tình trạng thiếu, thừa, nguyên nhân, giải pháp khắc phục, làm rõ việc sắp xếp cán bộ huyện (cũ), xã (cũ), báo cáo Bộ Chính trị trước 15-10.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn yêu cầu quan tâm, bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện làm việc, nhất là điều kiện về đường truyền, tín hiệu kết nối; hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số bảo đảm kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền Trung ương đến tỉnh, xã. Xây dựng và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, lồng ghép với chương trình chuyển đổi số, cải cách hành chính gắn phân cấp với cải cách thủ tục hành chính và số hoá, chuẩn hoá quy trình công việc…

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì điều chỉnh, bổ sung các nội dung, nhiệm vụ và tiến độ thực hiện phù hợp tình hình thực tiễn. Tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 18 và các kết luận của Bộ Chính trị về vấn đề này, báo cáo Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương ngày 14-11.