Tổng Bí thư: Cảnh giác, phòng ngừa tác động tiêu cực của lợi ích nhóm, hướng lái chính sách 25/09/2025 11:47

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý phải cảnh giác, kiên quyết phòng ngừa tác động tiêu cực của lợi ích nhóm, của sự hướng lái chính sách... Phải đảm bảo mọi đạo luật đều xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân tộc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Sáng 25-9, tại Nhà Quốc hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của 297 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 2.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội. Ảnh: QH

Công việc của Quốc hội là rất nặng nề

Tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ Quốc hội; đồng thời cũng khẳng định quyết tâm trong việc xây dựng Quốc hội thật sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

Tổng Bí thư cho hay quá trình chuẩn bị đại hội quan trọng này, tập thể Bộ Chính trị đã dành thời gian thảo luận, cho ý kiến, định hướng và cùng Ban thường vụ Đảng ủy Quốc hội hoàn thiện dự thảo văn kiện và phương án nhân sự phục vụ tổ chức đại hội.

“Có thể đánh giá Đảng bộ Quốc hội là một trong những đảng bộ tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tổ chức đại hội đảng các cấp trong đảng bộ, đảm bảo tiến độ và chất lượng” - Tổng Bí thư nói và nhận xét công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội đã được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, công phu, khoa học, đảm bảo theo đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Trong phát biểu của mình, Tổng Bí thư cũng dành thời gian nói về những chuyển biến mới trong tư duy và hoạt động của Đảng bộ Quốc hội.

Theo Tổng Bí thư, nhiều nội dung đổi mới mang tính đột phá đã được triển khai và mang lại kết quả thiết thực như phân công, phân cấp, phân định thẩm quyền giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan đã rõ ràng, rành mạch, đúng vai của từng cơ quan với mục tiêu cao nhất là vì sự phát triển của đất nước. Các mặt công tác cơ bản của Quốc hội từ lập pháp, giám sát tối cao đến quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đều có những chuyển biến rất tích cực.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy xây dựng pháp luật, giải quyết một khối lượng công việc lập pháp rất lớn, từng bước tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách để phát triển.

“Nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ phát sinh đã được giải quyết nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định” - Tổng Bí thư nói và dẫn chứng việc sửa đổi Hiến pháp tại một kỳ họp, một luật sửa nhiều luật, các nghị quyết phải tháo gỡ những điểm nghẽn, thực hiện cơ chế ủy quyền lập pháp là thể hiện rất rõ những tinh thần này…

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan triển lãm “Đảng bộ Quốc hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá”. Ảnh: PHẠM THẮNG

Tổng Bí thư cũng đánh giá bộ máy các cơ quan của Quốc hội được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phương thức, lề lối làm việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cũng đã được cải tiến, nhất là chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội số đạt được kết quả rất rõ nét.

“Có thể nói, công việc của Quốc hội là rất nặng nề, khối lượng vô cùng lớn, nghiên cứu hàng trăm các dự thảo luật, hàng trăm nghìn trang tài liệu, lắng nghe hàng triệu lượt ý kiến cử tri, đòi hỏi trí tuệ, tâm huyết và sự hy sinh thầm lặng của từng đại biểu” - ông nói và khẳng định kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua đã thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm, sự sáng tạo và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ Quốc hội.

Dù vậy, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác của Đảng bộ Quốc hội. “Cần nghiêm túc nhìn nhận chất lượng của một số đạo luật chưa cao, còn tình trạng chồng chéo, thiếu tính khả thi, chậm bắt nhịp với yêu cầu mới của thực tiễn. Quá trình thẩm tra, phản biện đôi khi còn hình thức, chưa thực sự phát huy đầy đủ trí tuệ của tập thể”- theo Tổng Bí thư.

Công tác giám sát có lúc, có nơi chưa thực sự quyết liệt, chưa đi sâu đến tận cùng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, chưa khắc phục triệt để những bất cập đã chỉ ra, chưa phát huy hết vai trò của đại biểu Quốc hội…

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: PHẠM THẮNG

Kiên quyết ngăn chặn và loại bỏ mọi sự chi phối của lợi ích nhóm

Điểm lại tình hình thế giới và trong nước, Tổng Bí thư lưu ý bốn định hướng công tác trọng tâm thời gian tới. Thứ nhất, tiếp tục đổi mới tư duy, tập trung lãnh đạo Quốc hội thực hiện tốt ba chức năng quan trọng là lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Về lập pháp, Tổng Bí thư cho rằng cần xác định đây là công tác đột phá của đột phá, không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn mà còn phải đi trước mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

“Cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, nâng cao năng lực hội nhập, phát triển khu vực tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế” - Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh chú trọng những lĩnh vực mới như pháp luật về kinh tế số, tài sản số, dữ liệu, năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh…

Đặc biệt, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả tư duy mới cho công tác xây dựng pháp luật được xác định trong Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm quy trình lập pháp, phát huy vai trò phản biện xã hội, tham vấn rộng rãi ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, cử tri và cộng đồng doanh nghiệp…

Tổng Bí thư cũng lưu ý phải cảnh giác, kiên quyết phòng ngừa tác động tiêu cực của lợi ích nhóm, của sự hướng lái chính sách bởi các thế lực thù địch hay vận động thiếu minh bạch, đảm bảo mọi đạo luật đều xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân tộc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Về giám sát tối cao, trong giai đoạn mới, việc này phải thật sự đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề bức thiết nhất như quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Trong giám sát, không chỉ nghe báo cáo mà phải đi thực tế, đối thoại trực tiếp với nhân dân, với đối tượng chịu tác động của chính sách, quan trọng hơn phải truy đến cùng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đảm bảo các kiến nghị sau giám sát phải được thực hiện nghiêm, có chế tài rõ ràng, kết hợp phương thức truyền thống với công cụ công nghệ số để nâng cao hiệu quả giám sát.

Tổng bí thư cũng nhấn mạnh mỗi nghị quyết, mỗi quyết định của Quốc hội không chỉ tác động tức thời đến kinh tế - xã hội, đến quốc phòng, an ninh, đến đời sống của hàng triệu người dân hôm nay mà còn in dấu ấn lâu dài vào tương lai của dân tộc. Vì vậy, Quốc hội cần phải thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khách quan, công tâm khi quyết định những vấn đề hệ trọng như chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ ngân sách quốc gia, các dự án hạ tầng trọng điểm, chính sách an sinh xã hội, chủ trương lớn hội nhập quốc tế hay những vấn đề liên quan đến độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

“Mọi quyết định của Quốc hội phải thực sự đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết, kiên quyết ngăn chặn và loại bỏ mọi sự chi phối của lợi ích nhóm, tác động tiêu cực từ bên ngoài” - Tổng Bí thư yêu cầu.

Các đại biểu tham dự tại Đại hội. Ảnh: QH

Đại biểu Quốc hội phải có khát vọng cống hiến

Thứ hai, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cần tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, đổi mới cách thức hoạt động của Quốc hội, các Cơ quan của Quốc hội đảm bảo hiệu quả, giảm tính hình thức, tăng tính thực chất.

Trọng tâm là tiếp tục cải tiến việc xây dựng chương trình kỳ họp, phương thức thảo luận, tranh luận, chất vấn, trả lời chất vấn, quy trình thẩm tra, tiếp xúc cử tri, giám sát, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam trong chuẩn bị các nội dung, dự án luật trình Quốc hội đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và của từng đại biểu Quốc hội.

Thứ ba, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Tổng Bí thư lưu ý cần gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với việc nâng cao tầm văn hóa công vụ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật.

Thứ tư, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đại biểu Quốc hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, quan trọng nhất, theo Tổng Bí thư, đại biểu phải giữ mối liên hệ mật thiết, thường xuyên với cử tri, lắng nghe tâm tư, phản ánh trung thực và nghị trường, đồng thời chịu sự giám sát của nhân dân. “Niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri là thước đo cao nhất cho uy tín và trách nhiệm của đại biểu” - ông nói.

Hai yêu cầu của Tổng Bí thư Trong phát biểu của mình, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh hai yêu cầu đối với Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. Yêu cầu thứ nhất là nâng cao tính nhân dân trong hoạt động của Quốc hội. “Đây là yêu cầu mang tính bản chất của Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân” - Tổng Bí thư nhấn mạnh. Theo ông, Quốc hội Việt Nam phải gắn bó máu thịt với nhân dân, thực sự là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; không chỉ trong lời nói mà trong từng đạo luật, từng phiên chất vấn, từng quyết sách quan trọng đều phải hướng đến mục tiêu tối thượng: hạnh phúc, ấm no, tự do của nhân dân và sự thịnh vượng của đất nước. Mỗi đạo luật không chỉ là văn bản pháp lý mà còn là kết tinh của trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đại biểu Quốc hội không chỉ là người làm luật, người giám sát hay người quyết định mà trước hết phải là đại biểu của cử tri, người đại diện trung thành cho tiếng nói, khát vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri và của toàn dân tộc. “Mỗi đại biểu là nhịp cầu tin cậy mang hơi thở của cuộc sống, của thị trường rồi mang quyết sách đúng đắn của Quốc hội trở lại với cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân”- ông nói thêm. Yêu cầu thứ hai là nâng cao tính đảng trong hoạt động của Quốc hội. Đây là yêu cầu xuyên suốt, bảo đảm Quốc hội của ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết, trước hết. “Tính đảng không làm giảm đi tính dân chủ mà trái lại là định hướng dân chủ được thực hiện đúng bản chất của chế độ ta”- theo Tổng Bí thư.

