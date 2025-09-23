Tổng Bí thư Tô Lâm: Chừng nào người dân còn kêu ca là chính quyền hoạt động chưa hiệu quả 23/09/2025 18:32

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định với đông đảo cử tri về những cải cách lớn về bộ máy, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ… mà đất nước đang thực hiện nhằm hướng đến một chính quyền phục vụ người dân tốt hơn, để người dân được thực sự thụ hưởng thành quả của phát triển.

Chiều ngày 23-9, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri 11 phường trước kỳ họp 10, Quốc hội XV. Các phường gồm: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy.

Chính quyền hai cấp phải phục vụ dân tốt hơn

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư đánh giá cao những ý kiến trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của bà con cử tri trước tình hình của đất nước.

Ông đồng thời bày tỏ sự xúc động trước sự đồng tình, ủng hộ của người dân trước hàng loạt chủ trương, chính sách vừa được ban hành thời gian qua.

“Tôi cảm thấy rất xúc động. Các nghị quyết mới của Bộ Chính trị đã được nhân dân, cử tri, cán bộ, đảng viên nắm rõ, tạo nên sự đồng lòng, là nguồn động viên lớn đối với lãnh đạo. Đó chính là “ý Đảng, lòng dân” hoà cùng một nhịp”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: HNY

Kế đó, ông dành thời gian thông tin tới cử tri một số kết quả nổi bật trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng và tình hình kinh tế, xã hội thời gian qua.

Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là vấn đề lớn mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thường xuyên. Đến nay, mô hình chính quyền địa phương hai cấp dần đi vào nề nếp, hiệu quả, tuy nhiên do còn mới nên khó tránh khỏi những bất cập, nhất là ở cấp xã, phường, nơi trực tiếp giải quyết nhu cầu của người dân.

“Mọi chủ trương, chính sách phải đến được với cơ sở. Không để tình trạng việc thuộc cấp phường lại phải xin ý kiến thành phố hay bộ ngành; càng không để dân phải lên thành phố, lên Trung ương mới được giải quyết”, Tổng Bí thư nói và khẳng định việc phân cấp, phân quyền phải triệt để, rõ ràng để mọi việc hoàn thành ngay tại cơ sở.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu thay đổi tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ. “Thấy gia đình, hộ kinh tế muốn lập doanh nghiệp thì chính quyền phải đến tận nơi hướng dẫn, tư vấn, chỉ rõ thiếu vốn vay ở đâu, thủ tục thế nào… Không để người dân phải chạy đi, chạy lại nhiều lần”, ông nói và nhấn mạnh đây là cách phục vụ nhân dân thiết thực nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc với cử tri 11 phường thuộc đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội. Ảnh: HNY

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng chia sẻ về những kiến nghị của cử tri liên quan đến hoàn thiện pháp luật, hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu để triển khai dịch vụ công trực tuyến; việc quan tâm tới người cao tuổi, người khó tiếp cận công nghệ; khắc phục thiếu cán bộ chuyên môn ở một số lĩnh vực, tăng cường đào tạo, tập huấn, giải quyết chính sách chế độ cho cán bộ.

Tổng Bí thư đồng tình với đề xuất tận dụng nguồn nhân lực từ Nghị định 18- những người đã nghỉ việc nhưng còn khả năng, tâm huyết, để tham gia công việc phù hợp, tạo ra của cải vật chất cho đất nước.

“Mục tiêu là mọi người đều phải lao động, tạo ra tài sản vật chất, trước hết lo cuộc sống cho mình và gia đình. Nhà nước cần có cơ chế hợp lý để thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, tránh lãng phí”, ông nói.

Tổng Bí thư cũng dẫn số liệu cho biết hiện đã có 2.541 nhiệm vụ được phân cấp, trong đó gần 70% (949 nhiệm vụ) từ cơ quan Trung ương đã giao cho chính quyền địa phương. Tinh thần là “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” trong khi Trung ương, bộ ngành tập trung ban hành chính sách, kiểm tra, hướng dẫn.

Việc sắp xếp bộ máy, cán bộ cũng cần tính toán hợp lý, tránh tình trạng thiếu nhân sự, thiếu cơ sở vật chất giả tạo sau khi gộp đơn vị.

Về sắp xếp, phân loại đơn vị hành chính, Tổng Bí thư yêu cầu tính toán tổng thể để phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, giữ được bản sắc văn hóa, đồng thời hoàn thành việc phân loại trong quý IV-2025 làm cơ sở xây dựng kế hoạch năm sau.

Hà Nội với đặc thù riêng cũng cần chính sách phù hợp, không thể so sánh phường của Thủ đô với xã miền núi.

“Chính quyền địa phương hai cấp phải thật sự gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoạt động. Chừng nào dân còn kêu ca, đó chính là hoạt động chưa hiệu quả của chính quyền”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Cải cách tiền lương, giáo dục và y tế

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết nhóm vấn đề thứ hai cử tri quan tâm là vị trí việc làm, biên chế trong khối giáo dục, y tế, cùng các chế độ chính sách, tiền lương, lương hưu và trợ cấp xã hội.

Ông nhấn mạnh việc xác định vị trí việc làm là cơ sở quan trọng để triển khai cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương.

Hiện Bộ Chính trị đang chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thiện đề án vị trí việc làm, phải hoàn thành trong quý IV năm nay, không thể chậm hơn. “Từ vị trí việc làm mới tính được biên chế, mới thực hiện được đầy đủ cải cách tiền lương”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 10, Quốc hội khoá XV.

﻿Ảnh: HNY

Theo ông, Nghị quyết 27 có sáu nội dung, nhưng mới thực hiện được bốn. Việc tính toán mức lương phải khuyến khích, ưu tiên đúng ngành nghề giáo viên, bác sĩ, lực lượng vũ trang, cán bộ khoa học; đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, chứ không thể “cào bằng”. Đồng thời, phải quản lý giá cả, “đừng để chưa tăng lương giá đã tăng” khiến đời sống người dân không được cải thiện.

Ông cũng đề cập vấn đề lương hưu và dịch vụ dưỡng lão. “Lương hưu có 6 triệu, vào dưỡng lão thu 10 triệu thì không thể vào được. Yêu cầu đặt ra là phải có cách", ông nói.

Mục tiêu cuối cùng, theo Tổng Bí thư, là nâng cao đời sống nhân dân, để đất nước phát triển nhưng đời sống người dân cũng phải được nâng lên. Lương phải đủ để mỗi người lao động có thể nuôi được một người thân, khuyến khích sinh con, hạn chế già hóa dân số.

Tổng Bí thư cho rằng mọi chính sách phải đồng bộ, gắn với kiểm soát lạm phát, kiềm chế tăng giá, cân đối lương khu vực công với khu vực tư, không tạo áp lực quá lớn cho doanh nghiệp nhưng bảo đảm người lao động, người hưu trí có mức sống phù hợp.

Về nâng cao chất lượng y tế, giảm chi phí khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao sức khỏe nhân dân, Tổng Bí thư cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 72 ngày 9-5-2025 về tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quốc hội cũng đang sửa luật liên quan để đáp ứng yêu cầu mới.

“Sức khỏe là quý nhất của con người, nền tảng cho hạnh phúc, cho sự tồn vong dân tộc”, ông nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: HNY

Theo Tổng Bí thư, phải chuyển từ tư duy “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, chú trọng các nhóm yếu thế như trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi. Ông đề nghị đầu tư nhiều hơn cho y tế người cao tuổi vì “chữa bệnh cho người cao tuổi rất khác chữa bệnh thông thường”. Đồng thời, cần kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ như rượu bia, thuốc lá, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là an toàn thực phẩm.

Ông gợi ý mô hình khu ẩm thực tập trung, sạch sẽ, miễn thuế ban đầu để thu hút hộ kinh doanh, tạo thói quen ăn uống văn minh, giảm bớt tình trạng hàng quán vỉa hè vừa mất mỹ quan vừa khó kiểm soát vệ sinh.

Tổng Bí thư kêu gọi toàn dân chăm sóc sức khỏe, tăng cường thể dục thể thao, dinh dưỡng hợp lý, “mỗi người hãy là bác sĩ của chính mình để xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh”.

Về nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục đại học, gắn với ngăn ngừa chảy máu chất xám, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đây là nội dung then chốt, mang tính trụ cột cho phát triển đất nước. Đảng đã ban hành nghị quyết về phát triển giáo dục cùng chương trình hành động cụ thể, đề nghị cử tri tích cực tham gia và giám sát thực hiện”.

Theo đó, hiện nay chúng ta đã phổ cập nhiều bậc học và đang hướng tới phổ cập trung học phổ thông, giảm áp lực thi cử, khuyến khích phong trào học tập. Nhà nước cần bảo đảm đủ trường lớp, giáo viên, miễn học phí, tiến tới hỗ trợ dinh dưỡng, sách giáo khoa để mọi trẻ em đều được học tập bình đẳng.

“Cùng với việc nâng tầm các trường đại học, cần chính sách trọng dụng và thu hút nhân tài, tạo môi trường làm việc thuận lợi để người tài, kể cả du học sinh, cống hiến cho đất nước. Những vấn đề này đòi hỏi thực hiện kiên trì, lâu dài, là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của Thủ đô và cả nước”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.