Tổng Bí thư: Mong họp ít, làm nhiều, có nhiều nụ cười của Nhân dân hơn

(PLO)- "Điều tôi mong muốn nhất ở nhiệm kỳ này là thấy rõ sự đổi thay ở cơ sở: Họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn” – Tổng Bí thư nói

Sáng 23-9, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Ảnh: NHÂN DÂN

Chúng ta đang mang trên vai hai mục tiêu 100 năm

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Chúng ta bước vào nhiệm kỳ 2025–2030 với yêu cầu mới là đồng bộ tái cấu trúc tổ chức gắn với đổi mới phương thức hoạt động; cấu trúc lại không gian phát triển kinh tế - xã hội bằng việc "sắp xếp lại giang sơn" qua việc phân chia địa lý cấp tỉnh, cấp xã...

Đồng thời, chuyển từ "đúng hướng" sang "đúng và đủ kết quả", đo đếm được, kiểm chứng được, thành quả có được không chỉ là cảm nhận mà phải đi vào đời sống vật chất và tinh thần, hoạt động xã hội của từng phố phường, thôn xóm, làng bản, vào từng gia đình, vào mỗi cá nhân.

“Phía trước, chúng ta mang trên vai hai mục tiêu 100 năm của dân tộc, trong đó tinh thần của Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ thứ nhất của MTTQ và Chương trình hành động mà Đại hội các đồng chí thảo luận, quyết định sẽ là "nền tảng", là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt nhiệm kỳ” – Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh vấn đề cốt lõi là "đề ra mục tiêu gì" và "ai làm, làm đến đâu, khi nào xong, đo bằng gì, kết quả như thế nào”.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề nghị nhất quán ba quan điểm chỉ đạo. Trong đó, lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. Mọi nghị quyết, chương trình hành động phải trả lời: Ích lợi thiết thực gì cho dân, cho từng nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng cụ thể?

Kết hợp dân chủ-kỷ cương-pháp quyền. Mở rộng dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy đối thoại xã hội, song hành với kỷ cương thực thi, thượng tôn pháp luật, tôn trọng khác biệt.

Cùng đó, chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu; ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham quan Triển lãm tại Đại hội. Ảnh: NHÂN DÂN

Xóa bỏ hành chính hóa tổ chức Mặt trận…

Tổng Bí thư cũng đề nghị tập trung thực hiện 6 trọng tâm. Đầu tiên là kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp: "một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả". Hoàn thiện Quy chế phối hợp công tác giữa 25 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Mặt trận. Cần phân cấp, phân quyền rõ ràng; chống chồng chéo. Xóa bỏ hành chính hóa tổ chức Mặt trận…

Hai là, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc "không ai bị bỏ lại phía sau". Triển khai "Cổng Mặt trận số" tiếp nhận kiến nghị 24/7; Tổ chức "Tháng nghe dân nói" ở tất cả các cấp, các vùng miền; thiết lập bản đồ tương tác vấn đề dân sinh.

Phát huy đặc trưng quý giá của Việt Nam là không có xung đột tôn giáo, dân tộc để phát triển các khối đại đoàn kết; củng cố văn hóa khoan dung, hòa hiếu đồng thuận, biến khác biệt thành đặc thù, thành nguồn lực phát triển đất nước.

Thứ ba là chăm lo đời sống Nhân dân với 6 trọng điểm dân sinh và giao trách nhiệm chủ công cho từng tổ chức. Gồm việc làm-tiền lương-an toàn lao động (Công đoàn); (2) Sinh kế nông thôn xanh-nông nghiệp số - chuỗi giá trị (Hội Nông dân); (3) An sinh gia đình-bình đẳng giới-phòng chống bạo lực (Hội Liên hiệp Phụ nữ); (4) Thanh niên khởi nghiệp-kỹ năng số-tình nguyện cộng đồng (Đoàn Thanh niên).

(5) Đền ơn đáp nghĩa-trật tự, kỷ cương cộng đồng (Cựu Chiến binh, Cựu Công an nhân dân); (6) Các tổ chức chính trị, xã hội hoạt động theo đúng tiêu chí, mục đích, thể hiện rõ tính đại diện, tính quần chúng, xã hội - nhân văn, tự nguyện - dân chủ; vì mục tiêu cao cả của dân tộc, đất nước và nhân dân.

Thiết lập Quỹ trợ giúp khẩn cấp cộng đồng cấp tỉnh; thí điểm bảo hiểm rủi ro cộng đồng cho các nhóm dễ tổn thương; liên kết tôn giáo, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vào chuỗi phúc lợi xã hội minh bạch, có kiểm toán xã hội.

Bốn là, đổi mới phương thức hoạt động đoàn thể, chống "hình nón ngược" giữa Trung ương và cơ sở. Các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội là "ngôi nhà chung" của từng nhóm cộng đồng xã hội hoạt động theo chuyên môn, ngành nghề, lĩnh vực sao cho thật đoàn kết, đậm đà bản sắc, mang tính nghề nghiệp cao...

Thứ năm là thể chế hóa thành quy trình bắt buộc đối với chủ trương: Dân biết-dân bàn-dân làm-dân kiểm tra-dân giám sát-dân thụ hưởng; Ban hành Bộ tiêu chí "3 công khai - 3 giám sát": Công khai mục tiêu-nguồn lực-tiến độ; giám sát bởi Nhân dân - Mặt trận - báo chí.

Trọng tâm thứ sáu là kỷ cương thực thi, thi đua thiết thực, kiểm tra đến cùng. Áp dụng công thức 3 Dễ - 3 Rõ – 3 Đo: Dễ hiểu-Dễ nhớ-Dễ làm; Rõ mục tiêu-Rõ trách nhiệm-Rõ thời hạn; Đo đầu vào-Đo đầu ra-Đo tác động. Mỗi tổ chức thành viên đăng ký "mỗi quý một kết quả lớn", "mỗi năm hai đột phá"; công khai trên bảng theo dõi điện tử.

“Tăng cường kiểm tra, giám sát, khen thưởng-kỷ luật nghiêm minh; không bao biện làm thay, không né tránh va chạm, không chạy theo thành tích” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: NHÂN DÂN

Chọn đúng đột phá, đúng người, đúng việc

Để sáu trọng tâm trên đi vào cuộc sống, Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò Ban Thường vụ, cấp ủy các cấp và từng đảng viên là quyết định. Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ phải thật sự gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chọn đúng đột phá, đúng người, đúng việc.

Thiết lập cơ chế phối hợp thông suốt từ Trung ương đến cơ sở; phấn đấu hoàn thành 6 trọng tâm trong sáu tháng đầu nhiệm kỳ. Cấp ủy các cấp lãnh đạo và tạo điều kiện để Mặt trận, các đoàn thể phát huy đúng chức năng, không hành chính hóa; ra đề bài rõ ràng, phân bổ nguồn lực minh bạch, gỡ rào cản cho cơ sở; định kỳ đối thoại với Nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu đảng viên công tác trong hệ thống Mặt trận và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, giữ "3 gần": Gần dân-gần cơ sở-gần không gian số; "5 phải": Phải lắng nghe-phải đối thoại-phải làm mẫu-phải chịu trách nhiệm-phải báo cáo kết quả; "4 không": Không hình thức-không né tránh-không đùn đẩy-không làm sai chức năng.

Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở một số mốc triển khai sớm để Đại hội cân nhắc quyết nghị: Trong 3 tháng sau Đại hội, hoàn thành kiện toàn tổ chức, ban hành Kế hoạch thực hiện 3 Nhất quán, khai trương "Cổng Mặt trận số", chọn mỗi tỉnh/thành phố một mô hình điểm về đối thoại xã hội và một mô hình điểm về an sinh cộng đồng.

Trong sáu tháng sau Đại hội: Tổ chức "Tháng nghe dân nói" đồng loạt ở các cấp, các tổ chức, đoàn thể thuộc mặt trận; vận hành bản đồ số về vấn đề dân sinh; chấm dứt tình trạng "hình nón ngược" ở tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ bằng đề án mở rộng cơ sở tại khu công nghiệp, khu nhà trọ, nông thôn mới.

Trong một năm, Tổng Bí thư nêu rõ phải đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh; công bố kết quả an sinh cộng đồng; nhân rộng mô hình đối thoại xã hội nếu đạt tiêu chí.

“Điều tôi mong muốn nhất ở nhiệm kỳ này là thấy rõ sự đổi thay ở cơ sở: Họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn” – Tổng Bí thư nói và kêu gọi các các đại biểu đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo, biến Nghị quyết thành hiện thực cuộc sống, biến kỳ vọng thành thành quả. Từ đó, để khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự là nguồn lực vô tận cho một Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc, vững bước hướng tới hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, Nhân dân mong đợi.