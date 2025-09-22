Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự, chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII 22/09/2025 16:28

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Ngày 22-9, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), chủ trì họp báo.

Theo thông tin, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tham dự Đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, chủ trì buổi Họp báo.

Thông tin tổng quan về Đại hội, Đại tá Đậu Trọng Quang, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), cho biết với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kiên định - Đột phá - Phát triển, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội được tổ chức Hội trường Bộ Quốc phòng, từ chiều 29-9 đến sáng 2-10; Đại hội sẽ tổ chức đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sáng 29-9.

Đại hội có 450 đại biểu chính thức, trong đó có 20 đại biểu đương nhiên và 430 đại biểu được bầu từ Đại hội của 56 đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy cho hay các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã phát động đợt thi đua cao điểm Phất cao cờ hồng tháng Tám - Thi đua giành 3 nhất chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII (từ 10-7 đến 31-10).

Tổng cục Chính trị cũng chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội chủ trì tổ chức Chương trình Dạ hội Thanh niên với chủ đề Dưới cờ Đảng vinh quang - Vang bài ca quyết thắng chào mừng Đại hội vào tối 28-9, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Cùng với đó, Quân đội sẽ tổ chức trưng bày gần 700 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, sản phẩm, công trình chào mừng Đại hội ở sảnh hội trường và không gian bên ngoài Hội trường Bộ Quốc phòng.

Các gian trưng bày có sự tham gia của các đơn vị như Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Binh chủng Thông tin liên lạc, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Thư viện Quân đội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.