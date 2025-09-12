Tổng Bí thư dự lễ ra mắt Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam-Đại hội XIV 12/09/2025 20:47

Ngày 12-9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân - cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính thức ra mắt Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam-Đại hội XIV tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn.

Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam-Đại hội XIV được Báo Nhân Dân xây dựng dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhằm cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tiến tới Đại hội XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự ra mắt Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam-Đại hội XIV.

Trang thông tin sẽ được cập nhật liên tục, với nguồn thông tin chính thống từ các cơ quan chức năng, phục vụ đối tượng bạn đọc là cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Việt Nam và kiều bào ở nước ngoài.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho hay trang thông tin điện tử về Đại hội XIV của Đảng mang một sứ mệnh kép. Đó vừa là kênh thông tin chính thống, kịp thời, vừa là một nền tảng truyền thông số hiện đại, thể hiện khát vọng Đảng ta chủ động nắm bắt xu thế của kỷ nguyên công nghệ, đưa tư tưởng, đường lối của Đảng đến với nhân dân một cách gần gũi, trực quan và sinh động hơn bao giờ hết.

Báo Nhân Dân cam kết duy trì và phát triển trang thông tin trước, trong và sau khi Đại hội XIV của Đảng diễn ra, góp phần tạo thành kho tư liệu số quý giá về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam-Đại hội XIV phải là nơi cập nhật chương trình, nội dung, văn kiện, kết quả Đại hội; là kênh phát hành thông cáo báo chí, tài liệu hỏi đáp, dữ liệu đồ họa, ảnh và video chính thức; đảm bảo chính xác, kịp thời, dễ hiểu; định hướng dư luận; kết nối-tương tác.

Theo Tổng Bí thư, trong thời đại bùng nổ dữ liệu, cuộc chiến giành niềm tin là cuộc chiến vì sự thật. Các thế lực thù địch và phần tử cơ hội lợi dụng không gian mạng để bóp méo, xuyên tạc, gieo rắc hoài nghi, chia rẽ. Càng trong bối cảnh đó, thông tin chính thống càng phải giữ vị thế “điểm tựa".

Trang tin vì thế càng cần trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng-văn hóa: Nhanh nhưng không vội, chắc nhưng không chậm, ngắn gọn mà thuyết phục, kiên định mà nhân văn.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cuộc chiến giành niềm tin là cuộc chiến vì sự thật.

Để vận hành hiệu quả, Tổng Bí thư đề nghị quán triệt và thực hiện sáu yêu cầu trọng tâm, gồm kỷ luật thông tin; chính xác-kịp thời; an toàn-an ninh; phối hợp nhịp nhàng; chú trọng đối ngoại; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Coi đó là “kỷ luật vận hành” của trang tin.

Tổng Bí thư yêu cầu mọi nội dung bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền; tuyệt đối không suy đoán; không rò rỉ, không sơ suất.

Thiết lập lịch công bố rõ ràng; phát hành đồng bộ văn bản, đồ họa, video; cung cấp đồng thời cho báo chí, nền tảng số và các kênh đối ngoại; tiêu chí là “đúng-đủ-nhanh-gọn-hay.”

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu về vận hành bảo mật nhiều lớp; giám sát 24/7; có kịch bản ứng phó với tấn công, giả mạo, chiếm đoạt; dự phòng máy chủ, nội dung và nhân sự; không để “mất sóng,” không để bị động, bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào.