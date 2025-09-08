Tổng Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công an, cho ý kiến về phương hướng nhân sự 08/09/2025 17:12

Ngày 8-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; Quân ủy Trung ương; Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Đảng ủy các Bộ: Ngoại giao, Tài chính.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NHÂN DÂN

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã nghe Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị ghi nhận sự chuẩn bị tích cực, chủ động, kỹ lưỡng, nghiêm túc của Đảng ủy Công an Trung ương và đánh giá nội dung dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII được xây dựng với bố cục cơ bản chặt chẽ, khoa học, bám sát yêu cầu Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng và Hướng dẫn 32-HD/TBVK của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Cụ thể, Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khách quan, khoa học, đánh giá toàn diện, đúng tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua, chỉ rõ ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và bài học kinh nghiệm.

Đồng thời, xác định rõ phương hướng, mục tiêu và ba nhóm chỉ tiêu về công tác nghiệp vụ, công nghiệp an ninh và chuyển đổi số, hậu cần, xây dựng lực lượng và đối ngoại; 8 nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm sự kế thừa, đổi mới nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Báo cáo cũng thể hiện sự đổi mới toàn diện công tác công an; giữ vững an ninh quốc gia, xây dựng trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác, thẳng thắn đánh giá ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm. Cùng đó, có đánh giá chung và đề ra phương hướng gồm bốn biện pháp sát với thực tiễn tình hình, có tính khả thi cao nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Ảnh: NHÂN DÂN

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bám sát đánh giá tình hình, kết quả của nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025-2030. Thể hiện đầy đủ những nội dung chính của Báo cáo chính trị, là cơ sở rất quan trọng để hoàn thiện Chương trình hành động, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, cụ thể hóa tám nhiệm vụ trọng tâm công tác của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 và tổ chức chặt chẽ việc triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NHÂN DÂN

Bộ Chính trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII mà Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã xác định.

Trên cơ sở nội dung kết luận tại Hội nghị, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tiếp thu những ý kiến tham gia để hoàn thiện nội dung các văn kiện và công tác nhân sự Đại hội; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị; tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII thành công tốt đẹp, thực sự mẫu mực, tiêu biểu.