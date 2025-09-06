Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được chỉ định làm phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu 06/09/2025 15:52

(PLO)- Ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu.

Ngày 6-9, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Lê Minh Ngân thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương trao quyết định cho ông Lê Minh Ngân. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đánh giá ông Lê Minh Ngân là cán bộ rất có chuyên môn, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Ông Lê Minh Ngân cũng được quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ tới.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương mong rằng trong thời gian tới, ông Lê Minh Ngân cùng Tỉnh ủy Lai Châu, các cơ quan, ban, ngành tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Minh Ngân, tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, hứa trên cương vị mới, môi trường mới sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, phấn đấu đưa Lai Châu phát triển nhanh, bền vững, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Lê Minh Ngân, sinh năm 1969, quê ở Quảng Bình (nay là Quảng Trị); là Thạc sỹ kinh tế.

Ông Lê Minh Ngân từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. Tháng 2-2020, ông Lê Minh Ngân được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ TN&MT.

Thực hiện chủ trương sáp nhập của Bộ Chính trị, ngày 19-2, Thủ tướng đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Ngân giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trước đó, hôm 3-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã ký quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.