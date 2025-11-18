Ông Lê Văn Hẳn làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh 18/11/2025 14:55

(PLO)- Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh thống nhất bầu ông Lê Văn Hẳn làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Chiều ngày 18-11, HĐND tỉnh Tây Ninh Khoá X nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kì họp chuyên đề thứ 6 để tiến hành các thủ tục về công tác kiện toàn nhân sự chủ chốt.

100% đại biểu thống nhất bầu ông Lê Văn Hẳn làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời biểu quyết thống nhất cho ông Nguyễn Văn Út thôi giữ chức vụ này để nhận nhiệm vụ mới, do được Ban Bí thư điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng ông Lê Văn Hẳn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HD

Ông Lê Văn Hẳn sinh năm 1970, quê ở Vĩnh Long. Trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Sư phạm Văn học; Cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác, ông Lê Văn Hẳn giữ các chức vụ Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Càng Long; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh; Bí thư Thành ủy TP Trà Vinh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh.

Tháng 11-2020, tại kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX bầu ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Từ 7-2025, sau khi hợp nhất ba tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long (cũ), ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long mới.

Ngày 18-11-2025, ông được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.