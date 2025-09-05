Ông Nguyễn Phi Long làm phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương 05/09/2025 20:06

(PLO)- Ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 5-9, tại Hà Nội, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025; phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trao quyết định cho ông Nguyễn Phi Long. Ảnh: MTTQ

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quyết định cho ông Nguyễn Phi Long

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết ông Nguyễn Phi Long được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ công tác Đoàn, được cấp trên đào tạo, bồi dưỡng và trải qua nhiều vị trí công tác là Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.

Do yêu cầu công tác, để tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đối với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công và chỉ định đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các toàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phi Long. Ảnh: MTTQ

Ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ tin tưởng ông Nguyễn Phi Long sẽ phát huy năng lực, sở trường cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Đảng bộ, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ để đáp ứng mong muốn và sự kỳ vọng của Bộ Chính trị, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Phi Long cùng với tập thể Ban Thường vụ tập trung tổ chức thành công Đại hội và tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ từ Trung ương đến cấp xã, đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả…

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: MTTQ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long khẳng định đây là trách nhiệm to lớn trước yêu cầu ngày càng cao trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Phi Long nói sẽ nỗ lực làm việc tích cực, học tập, nghiên cứu, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tiên phong, gương mẫu, tận tụy với công việc, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.