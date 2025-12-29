Ông Trump nói những gì trong 3 giờ tiếp ông Zelensky và 1 tiếng điện đàm ông Putin? 29/12/2025 05:58

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có ngày ngoại giao bận rộn khi có hơn 1 tiếng điện đàm Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong 3 tiếng, thúc đẩy chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Ngày 28-12, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida, Mỹ), với kỳ vọng thống nhất được một kế hoạch chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Hội đàm Trump-Zelensky

Sau gần ba giờ thảo luận, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine là "xuất sắc", theo đài CNN.

"Chúng tôi đã có một cuộc gặp tuyệt vời. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều vấn đề" - ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo chung với ông Zelensky tại Mar-a-Lago.

Ông Trump khẳng định “thực sự nghĩ rằng đang tiến lại gần nhau hơn, có thể là rất gần", đồng thời nói thêm rằng "chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc chấm dứt cuộc chiến đó".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: Tierney L. Cross/ The New York Times

Mặc dù tin rằng thỏa thuận hòa bình cho Ukraine đang ở "rất gần", Tổng thống Trump thừa nhận vẫn còn tồn tại "một hoặc hai vấn đề rất gai góc". Ông ước tính hai bên đã đạt đồng thuận gần như 95%.

Nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận số phận của khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine - nơi Nga yêu cầu Ukraine từ bỏ - vẫn là một vấn đề còn tồn tại.

"Chúng tôi đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận về vấn đề đó. Và đó là một vấn đề lớn" - ông Trump nói.

Tuy bày tỏ sự tin tưởng vào tình hình đàm phán hòa bình, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận vẫn cực kỳ phức tạp và từ chối đưa ra mốc thời gian chắc chắn cho việc giải quyết dứt điểm.

"Tôi nghĩ trong vài tuần nữa, chúng ta sẽ biết kết quả theo hướng này hay hướng khác" - ông trả lời báo chí. Ông cũng cảnh báo rằng những vấn đề bất ngờ có thể phát sinh và cản trở toàn bộ nỗ lực.

"Chúng ta có thể gặp phải tình huống mà một hạng mục các bạn không nghĩ tới lại trở thành vấn đề lớn, phá vỡ tất cả. Hãy nhìn xem, đây là một cuộc đàm phán rất khó khăn" - ông nói. Đáng chú ý, ông Trump cũng để ngỏ khả năng đến thăm Ukraine nếu điều đó giúp đảm bảo thỏa thuận hòa bình.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh sau cuộc gặp rằng vấn đề lãnh thổ vẫn là một thách thức nan giải.

"Quý vị biết lập trường của chúng tôi. Chúng tôi phải tôn trọng luật pháp và người dân của mình. Chúng tôi tôn trọng lãnh thổ mà chúng tôi kiểm soát" - ông nói với các phóng viên tại Mar-a-Lago.

Ông Zelensky nhắc lại lập trường rằng vấn đề lãnh thổ cuối cùng sẽ phải do người dân Ukraine quyết định. Ông lưu ý rằng một cuộc trưng cầu dân ý có thể được áp dụng cho bất kỳ điểm nào của kế hoạch hòa bình, không chỉ riêng vấn đề lãnh thổ.

Ngoài ra, ông Zelensky cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận “tất cả các khía cạnh” của kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm.

Theo ông, khoảng 90% nội dung kế hoạch đã đạt được đồng thuận, trong đó Mỹ và Ukraine thống nhất 100% về các bảo đảm an ninh và khía cạnh quân sự.

Điện đàm Trump-Putin

Trước thềm hội đàm với ông Zelensky, ông Trump cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đài RT đưa tin.

Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin - ông Yury Ushakov cho biết 2 nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi kéo dài 1 giờ 15 phút trong bầu không khí “thân thiện, thiện chí và mang tính công việc”.

Trong cuộc điện đàm, hai bên bày tỏ sự quan tâm chung tới việc đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho xung đột Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin nhấn mạnh sự cần thiết phải dựa trên những hiểu biết đã đạt được giữa hai tổng thống tại hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska hồi tháng 8.

Trợ lý Điện Kremlin cho biết cả lãnh đạo Nga và Mỹ đều nhất trí rằng một lệnh ngừng bắn tạm thời, như đề xuất của Ukraine và các đối tác châu Âu, “chỉ kéo dài xung đột và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát giao tranh trở lại”.

Cũng theo ông Ushakov, Tổng thống Putin đã đồng ý với đề xuất của Tổng thống Trump về việc tiếp tục tiến trình dàn xếp thông qua việc thành lập hai “nhóm công tác” nhằm xử lý các vấn đề liên quan tới an ninh và kinh tế.

Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã có một cuộc trao đổi “rất hiệu quả” với Tổng thống Putin.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi sau khi Tổng thống Mỹ hoàn tất cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine.