Phó Thủ tướng: 'Không để cán bộ mần thinh, chỉ ngồi chờ, quan hệ tốt dễ dàng thăng tiến' 29/12/2025 19:14

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình lưu ý cần đánh giá chính xác để sử dụng, bố trí nhân tài một cách hợp lý, hiệu quả; tránh để những cán bộ không làm gì, không va chạm, chỉ ngồi chờ, lo quan hệ tốt thì vượt lên, trong khi người cống hiến lại không được ghi nhận.

Chiều 29-12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của ngành Nội vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhận định sự kiện tổng kết công tác của Bộ Nội vụ diễn ra ở thời điểm hết sức quan trọng, khép lại một năm làm nên những sự kiện lịch sử.

“Phải nói là nhiều năm, chắc chúng ta cũng khó có cơ hội làm những việc như vừa qua. Điều quan trọng chúng ta làm rất xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao” - Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Ông bày tỏ vui mừng trước những thành công ngành Nội vụ đạt được thời gian qua, trong bối cảnh năm 2025 có nhiều biến động, đầy thách thức với những trọng trách lớn được giao. Những thành công đạt được có ý nghĩa sâu sắc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ rất quan trọng của cả Chính phủ, cả nước trong nhiệm kỳ này.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP

Nhiệm vụ lịch sử

Đồng tình với những đánh giá tại báo cáo tổng kết của Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình làm rõ thêm một số điểm sáng, kết quả đã đạt được của Bộ và ngành Nội vụ.

Đầu tiên, Bộ Nội vụ đã hoàn thành nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương. "Đây là nhiệm vụ lịch sử và không phải nhiệm kỳ nào cũng có cơ hội làm điều này" - ông nói và cho biết Nghị quyết 18 ban hành từ nhiệm kỳ trước. Chúng ta cũng sắp xếp, tinh gọn, tinh giản biên chế nhưng thành công vượt trội, đặc sắc phải ghi nhận ở nhiệm kỳ này. Không chỉ thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chúng ta còn sắp xếp cả hệ thống chính trị gồm Đảng, Quốc hội, MTTQ...

Trong đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu, ban hành được những thể chế quan trọng, Bộ cũng đã thực hiện cuộc vận động, tuyên truyền, giác ngộ, thực hiện chính sách với toàn hệ thống...

Những nỗ lực đó đã mở ra một không gian mới cho phát triển. Bộ máy được tổ chức khoa học hơn, xóa bỏ trung gian, có cơ hội để nâng cao chất lượng đội ngũ, đồng thời tổ chức bộ máy chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ cho nhân dân.

Kết quả cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn" mang ý nghĩa rất lớn. Qua tham luận của các địa phương, Phó Thủ tướng nhận định bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành tốt, được nhân dân đánh giá cao, hoạt động tốt dần lên.

Liên quan đến cải cách hành chính, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho hay khi Chính phủ đặt ra tiêu chí giảm thủ tục hành chính 30%, Bộ Nội vụ đã đặt ra mục tiêu 50%, cao hơn mục tiêu của Chính phủ.

“Quả thực, chúng ta tinh gọn được bộ máy để bộ máy công quyền thực sự gần dân, phục vụ người dân, lắng nghe dân kể, chia sẻ, thấu hiểu với người dân. Hiệu quả phục vụ người dân rất tốt” - ông Nguyễn Hòa Bình nói và đánh giá cao việc lần đầu tiên cả nước tổ chức được hệ thống Trung tâm phục vụ hành chính công, hướng tới nền công vụ phục vụ nhân dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cũng ghi nhận Bộ Nội vụ đã thực hiện ngày càng tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách người có công.

Ông vui mừng trước thông tin lao động Việt ngày càng có sự hấp dẫn đối với thị trường lao động nước ngoài. Hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài không chỉ giải quyết công ăn, việc làm, đây là cơ hội nâng cao tác phong, đào tạo với lao động Việt, tiếp cận các môi trường lao động, hội nhập với thế giới.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của ngành Nội vụ. Ảnh: VGP

Về tổ chức các phong trào thi đua, ông Nguyễn Hòa Bình điểm lại những phong trào thi đua hiệu quả nhiệm kỳ qua. Điểm hội tụ của các hoạt động thể hiện qua Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vừa qua đã mang lại âm hưởng tốt trong nhân dân.

“Tôi thực sự xúc động khi chứng kiến những câu chuyện, những con người được tôn vinh tại Đại hội” - ông nhắc tới nhà sáng chế 90 tuổi Vũ Hữu Lê và cho rằng nếu nhà nước không trao tặng danh hiệu anh hùng thì chính người dân, cuộc sống chắc chắn cũng phong ông là anh hùng.

“Những tấm gương điển hình như vậy giúp kỳ Đại hội lắng đọng, để lại những ấn tượng sâu sắc với cộng đồng” - Phó Thủ tướng nói thêm.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đánh giá cao các phong trào thi đua như 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc, xóa nhà tạm, nhà dột nát… Theo ông, những phong trào thi đua gắn liền với an sinh, phục vụ người dân cần được nhân rộng, phát huy mạnh mẽ hơn nữa.

Muốn bộ máy tốt lên thì việc phục vụ Nhân dân phải ngày càng tốt hơn

Về kế hoạch công tác thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đồng tình với 13 nhiệm vụ lớn Bộ Nội vụ đề ra cho năm 2026. Ông tin tưởng Bộ sẽ tiếp tục có những thành công lớn.

“Đây là năm mở đầu cho nhiệm kỳ mới, kỷ nguyên mới tăng tốc. Chúng ta đã chuẩn bị hành trang cho kỷ nguyên này bằng việc sắp xếp bộ máy, đội ngũ” - ông nói và nhấn mạnh đội ngũ này phải được phát huy tối đa trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các cá nhân. Ảnh: VGP

Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên, Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức, vận hành tốt chính quyền địa phương hai cấp. Ông cho rằng muốn bộ máy tốt lên thì việc phục vụ Nhân dân phải ngày càng tốt hơn. Kết quả phục vụ nhân dân là thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền mới. Người dân được phục vụ tốt, hài lòng, đánh giá cao chính là điểm số xác đáng đánh giá chất lượng vận hành của hệ thống.

Phó Thủ tướng lưu ý cần khắc phục nhanh chóng những tồn tại, hạn chế đã bộc lộ trong vận hành hệ thống mới. Qua các phát biểu tại hội nghị, ông nhận định đâu đó bộ máy đang có những bất hợp lý, vì vậy, phải thực hiện rà soát, tập trung vào vấn đề phân cấp, phân quyền, hoàn thiện thể chế…

Bộ Nội vụ đang tham mưu cho Chính phủ, báo cáo Bộ Chính trị về tổ chức bộ máy cấp tỉnh, xã cho thống nhất. Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình gợi mở hướng xây dựng khung biên chế thống nhất, còn quyết định cụ thể thì giao cho địa phương, đảm bảo đúng tinh thần phân cấp, phân quyền “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Một nội dung quan trọng khác, ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh địa vị pháp lý của cấp xã đã khác hẳn trước đây. Bên cạnh gần dân, phục vụ người dân, cấp xã có thêm trọng trách quản trị xã hội, trách nhiệm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là thách thức lớn.

Liên quan nhiệm vụ tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh các yêu cầu để cuộc tổng tuyển cử thành công, trong đó phải đảm bảo tiêu chí quan trọng là chọn được nhân sự đủ tâm, đủ tầm.

Ngoài ra, yêu cầu Bộ Nội vụ tham mưu, xây dựng chính sách để thu hút, sử dụng và giữ chân được người tài, Phó Thủ tướng lưu ý cần đánh giá chính xác để có thể sử dụng, bố trí nhân tài một cách hợp lý, hiệu quả. Nội dung này vốn là khâu yếu tồn tại lâu nay trong hệ thống.

“Làm sao để người tài, để cán bộ được đề bạt tâm phục, khẩu phục, tránh để những anh mần thinh, không làm gì, không va chạm, chỉ ngồi chờ, lo quan hệ tốt thì vượt lên trong khi người cống hiến lại không được ghi nhận” - Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nói và đề xuất ứng dụng khoa học, công nghệ vào việc đánh giá cán bộ, đồng thời đặt hàng Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng chính sách.