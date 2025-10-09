Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Chính phủ không né tránh những vấn đề tồn tại nhiều năm 09/10/2025 17:49

(PLO)- Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết Chính phủ luôn đối mặt với những khó khăn thách thức, không né tránh, dám giải quyết những vấn đề đã tồn tại nhiều năm.

Ngày 9-10, Đảng ủy Chính phủ tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra ngày 12 và 13-10 tới.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VGP

Kiến tạo phục vụ

Tại cuộc họp báo, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh nhiệm kỳ qua Chính phủ đã đổi mới tư duy, phương pháp mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành. Điều này bắt đầu bằng việc đổi mới tư duy của Đảng khi ban hành hàng loạt các chủ trương, chính sách lớn, có tầm nhìn dài hạn. Mục tiêu là hướng tới 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước; thực hiện khát vọng đến năm 2045 là đất nước công nghiệp, thu nhập trung bình cao, nhân dân ấm no hạnh phúc.

“Đấy là tư duy bao trùm” – Phó Thủ tướng thường trực nói và dẫn chứng trong xây dựng thể chế pháp luật với khối lượng công việc hết là đồ sộ.

Trước đây, chúng ta xây dựng pháp luật nặng về chức năng quản lý thì nay là khơi thông các nguồn lực xã hội, phát huy vai trò kiến tạo, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, thông thoáng. Mục tiêu ở đây là xây dựng nền hành chính thân thiện, đơn giản; tháo gỡ các điểm nghẽn và khơi thông các nguồn lực.

Hay trong tư duy về kinh tế tư nhân, ông Nguyễn Hòa Bình nói chúng ta nhận ra kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của phát triển kinh tế. Nguồn lực hữu hạn của kinh tế nhà nước không thể mang lại hai con số mà nguồn lực trong dân, trong doanh nghiệp rất dồi dào mới có thể tạo ra đột phá trong tăng trưởng.

“Thực tế, những công trình lớn đã giao cho tư nhân như sân bay, cảng, đường cao tốc và trong tương lai sẽ còn giao cho kinh tế tư nhân nhiều công trình lớn hơn, đòi hỏi công nghệ cao hơn” – Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh.

Về quản lý nhà nước, ông cho biết chúng ta đã chuyển tư duy từ quản lý hành chính sang chủ động kiến tạo phục vụ người dân, doanh nghiệp, lắng nghe và đồng hành. Dẫn chứng trong thu hút đầu tư nước ngoài, ông nói một thời gian dài chúng ta cần vốn, kinh nghiệm, công nghệ nhưng bây giờ phải nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài.

“Phải chuyển giao công nghệ, chứ cứ mãi gia công thì không thoát ra khỏi được thu nhập trung bình” – ông Nguyễn Hòa Bình nói.

Hay tư duy về giáo dục và y tế, cần chuyển trạng thái từ chữa bệnh sang phòng bệnh, nâng cao thể trạng, chăm sóc sức khỏe, kéo dài tuổi thọ trung bình và có cuộc sống hạnh phúc…

Trong thế giới nhiều biến động bất thường, ông Bình cho rằng phải có nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường, bằng sức mạnh của mình. Phải tái cơ cấu và đổi mới nền kinh tế của ta, tăng sức chống chịu, tăng khả năng tự chủ, tự cường. Hội nhập nhưng độc lập, tự chủ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ chủ trì họp báo. Ảnh: VGP

Cuối năm nay, Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng đón bệnh nhân

Về phương pháp điều hành, bên cạnh kế thừa những truyền thống cũ, ông Bình cũng nói về những đổi mới trong phương pháp, cách làm. Cụ thể là chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải.

“Nguồn lực hữu hạn mà chỗ nào cũng chia sẻ một chút thì không ‘ra tấm ra món’. Nhiệm kỳ vừa rồi, các địa phương đề nghị 12.000 dự án nhưng Chính phủ quyết định chỉ có 5.000 dự án. Vì thế, chúng ta tập trung cho 5.000 dự án rất thành công, nhiệm kỳ này sẽ hoàn thành 3.000 dự án trọng tâm, trọng điểm” – Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nói.

Thứ hai là phân cấp, phân quyền mạnh và đi liền với phân bổ nguồn lực để địa phương làm, địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm; đề cao sức sáng tạo của các địa phương.

Việc nữa, theo ông Bình là Việt Nam đã thích ứng linh hoạt, biến nguy thành cơ. Câu chuyện về áp đặt thuế quan, dịch bệnh buộc chúng ta phải đối phó thích ứng linh hoạt nếu không sẽ không thành công như nhiệm kỳ vừa qua.

Thực tế, việc phản ứng chính sách linh hoạt, sát tình hình thực tế đã kiểm nghiệm những chủ trương của Chính phủ là rất đúng. Nhắc lại quan điểm của Thủ tướng rằng thách luôn nhiều hơn thuận lợi, ông nói năm nào cũng có yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng như dịch bệnh, chiến tranh, xung đột trên thế giới, đứt gãy chuỗi cung ứng, rồi cạnh tranh thương mại, thiên tai càng ngày càng cực đoan... Nếu không có phản ứng linh hoạt thì khó khắc phục được những biến cố khó có thể lường trước được.

Trong tình hình đó, Chính phủ luôn đối mặt với những khó khăn thách thức, không né tránh, dám giải quyết những vấn đề đã tồn tại nhiều năm.

Ông nhắc đến câu chuyện rằng nhiều nhiệm kỳ nói đến 12 dự án tồn đọng kéo dài, những ngân hàng thua lỗ, 0 đồng âm vốn, những dự án "đắp chiếu" nhưng đến nhiệm kỳ này là phải giải quyết.

“12 năm, hai bệnh viện ở Hà Nam, báo chí đã tốn rất nhiều giấy mực. Cuối năm nay sẽ đi vào vận hành, trước hết là Bệnh viện Bạch Mai, sẵn sàng đón bệnh nhân” – ông Bình thông tin và khẳng định với tinh thần như vậy, nhiều câu chuyện tồn đọng trong nhiều nhiệm kỳ đã được tháo gỡ, tạo một nguồn lực rất lớn cho nền kinh tế.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đấy chính là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Chính phủ. “Quyết liệt, nói là làm, phân rõ trách nhiệm” – ông nêu lại quan điểm và nhắc đến slogan "6 rõ" của Thủ tướng mà ai cũng thuộc.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: VGP

Mọi nỗ lực đều hướng đến ấm no, hạnh phúc của dân

Trả lời câu hỏi Chính phủ kiến tạo đã làm được gì cho người dân, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết mục tiêu cao nhất của Đảng là xây dựng đất nước ổn định, thịnh vượng, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Mọi nỗ lực của Chính phủ đều hướng đến nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...

Phó Thủ tướng cũng nhắc đến dịp Quốc khánh 2-9 vừa qua, khi Chính phủ dành 11.000 tỉ đồng để mỗi người dân cả nước nhận 100.000 đồng. “Dù số tiền không lớn nhưng sự đón nhận của người dân khiến chúng ta xúc động. Có người ép plastic tờ tiền để làm kỷ niệm, có người gom tiền mua sách cho con, có nơi cả khu dân cư tổ chức liên hoan gắn kết cộng đồng…” - ông chia sẻ.

Cạnh đó, nhiệm kỳ vừa qua, Chính phủ mỗi năm dành 180-200.000 tỉ đồng, tương đương 8% tổng chi ngân sách nhà nước cho an sinh xã hội. Trong đó, 46.000 tỉ đồng chi cho gia đình chính sách, người có công, từ 10 đến 15.000 tỉ đồng cho cứu trợ và dự phòng.

Phó Thủ tướng còn nhắc đến việc tổ chức thành công các sự kiện lớn như triển lãm "80 năm hành trình độc lập, tự do, hạnh phúc", kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam và 80 năm Quốc khánh cũng được triển khai với tinh thần phục vụ nhân dân. Người dân đã không quản nắng mưa, thức nhiều đêm chờ đợi. “Lễ kỷ niệm không chỉ phục vụ nhân dân mà chính nhân dân cũng làm nên sự thiêng liêng, hùng tráng của sự kiện” – ông đánh giá.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: VGP

Cũng theo Phó Thủ tướng thường trực, trong tháng 10 này, sẽ khởi công đồng loạt 100 trường học tại các xã biên giới. Đây là những hành động cụ thể vì dân, vì sự nghiệp nâng cao dân trí và giảm nghèo.

Những bữa ăn trưa, miễn giảm viện phí theo lộ trình là những chính sách có tác động tích cực đến đời sống nhân dân. Đồng thời, những định hướng phát triển kinh tế tư nhân đã tạo ra quan điểm và quyết sách mới, đem lại niềm tin và sự hứng khởi trong cộng đồng doanh nhân.

Lần đầu tiên, Chính phủ yêu cầu cấp xã phải có Trung tâm hành chính "một cửa" phục vụ người dân, để người dân chỉ cần đến một nơi là giải quyết được mọi nhu cầu về dịch vụ công – một bước tiến thể hiện tinh thần quyết liệt, hiệu quả, lấy dân làm trung tâm…

Đặc biệt, với kiều bào, Chính phủ ban hành nghị định phục hồi quốc tịch Việt Nam, hướng đến đồng bào ở xa Tổ quốc.

“Nhiều người chia sẻ họ đã chờ đợi suốt 20 năm và khi nhận được quyết định phục hồi, cả gia đình vỡ òa trong xúc động” - ông Nguyễn Hòa Bình chia sẻ và cho rằng họ nói tiếng Việt, quê ở Việt Nam nhưng lâu nay không được công nhận là người Việt, về thăm quê phải xin visa. Giờ người dân phấn khởi lắm.