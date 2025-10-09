Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nói về những 'cơ chế đặc biệt' trong xây dựng pháp luật 09/10/2025 14:58

(PLO)- “Trong bất kỳ lĩnh vực nào, chúng ta muốn tiến hành công việc gì đi chăng nữa, muốn đổi mới gì chăng nữa thì trước tiên phải đổi mới bằng thể chế pháp luật” - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh.

Ngày 9-10 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì họp báo. Cùng dự họp báo có các Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư các đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Lần đầu tiên có nghị quyết riêng về kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật

Tại đây, trả lời báo chí về những điểm nhấn mang tính đột phá trong công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định hoàn thiện thể chế là một trong ba khâu đột phá chiến lược.

Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị gần đây cũng nêu rất rõ, xác định thể chế pháp luật phải trở thành đột phá của đột phá và yêu cầu công tác xây dựng thể chế pháp luật không chỉ tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn mà phải tạo thành lợi thế cạnh tranh, tạo thành nền tảng pháp lý vững chắc để huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh. Ảnh: VGP

Khái quát về những kết quả quan trọng, ông Hải Ninh cho hay nhiệm kỳ này, Đảng ủy Chính phủ đã tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành rất nhiều văn bản về công tác xây dựng pháp luật. Trong đó, Chính phủ đã tham mưu, trình Trung ương, Bộ Chính trị đưa ra các chủ trương, đường lối, quan điểm lớn cho công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật như ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

“Đây là một quyết định nền tảng rất quan trọng trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam” – Bộ trưởng Tư pháp đánh giá.

Ngoài ra, Đảng ủy Chính phủ cũng trình Bộ Chính trị ban hành Quyết định 178-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Đây cũng là lần đầu tiên có riêng một quyết định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật.

Cùng với đó, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho hay gần đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới với nhiều định hướng rất quan trọng, mang tính chất đổi mới kể cả về tư duy và hành động.

“Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bên cạnh những phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Chính phủ đã tổ chức 41 phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật, trình Quốc hội ban hành 121 luật và nghị quyết” – ông Ninh nhấn mạnh tới sự quan tâm của Chính phủ về công tác này.

Tại Kỳ họp thứ 10 tới, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua khoảng 55 dự án luật và nghị quyết.

“Tính tổng cộng theo dự kiến, riêng trong năm 2025, Chính phủ trình Quốc hội ban hành khoảng 102 luật và nghị quyết. Đây là một khối lượng công việc kỷ lục với số lượng văn bản lớn nhất từ xưa đến nay ban hành trong một năm” – Bộ trưởng Tư pháp nói và khẳng định những thành tích trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước thời gian qua không thể đạt được nếu không có công tác xây dựng thể chế pháp luật.

“Trong bất kỳ lĩnh vực nào, chúng ta muốn tiến hành công việc gì đi chăng nữa, muốn đổi mới gì chăng nữa thì trước tiên phải đổi mới bằng thể chế pháp luật” – ông nói và cho rằng dù còn rất nhiều điểm nghẽn, rất nhiều khó khăn nhưng tựu chung lại, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật đã đóng góp một phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành theo thẩm quyền 988 văn bản, trong đó có 813 nghị định, 11 nghị quyết và 164 quyết định. Đây là số lượng công việc kỷ lục trong nhiệm kỳ này trong công tác ban hành văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh

Hàng loạt cơ chế đặc biệt

Ngoài ra, Đảng ủy Chính phủ cũng đã chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ cách làm trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Nổi bật đã chỉ đạo Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật với rất nhiều điểm đổi mới.

“Lần đầu tiên chúng ta ghi nhận có cơ chế hướng dẫn áp dụng pháp luật. Đây là cơ chế rất mới và các doanh nghiệp, chính quyền địa phương, người dân rất ủng hộ, hoan nghênh cơ chế này” – theo Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh.

Bên cạnh đó, tính công khai, minh bạch trong việc xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật cũng được chú ý nhiều hơn. Dẫn chứng, ông Nguyễn Hải Ninh cho biết Chính phủ đã khai trương và vận hành Cổng Pháp luật quốc gia - kênh tương tác hai chiều rất tốt giữa các cơ quan có thẩm quyền, người dân, doanh nghiệp, chính quyền địa phương về công tác pháp luật.

“Thay vì làm văn bản giấy gửi đến từng bộ hỏi những vấn đề liên quan đến vướng mắc trong văn bản thì hiện nay trên nền tảng số, chúng ta có thể trả lời công khai và đánh giá công khai kết quả” – ông nói việc này được các công ty luật, các luật sư, các doanh nghiệp, chính quyền địa phương đánh giá rất cao việc này.

Hơn nữa, việc Thủ tướng Chính phủ là Trưởng Ban chỉ đạo công tác rà soát và tháo gỡ những vướng mắc trong công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ cũng là một cơ chế rất đặc biệt và vừa qua đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc.

Một điểm nữa là nhiệm kỳ này, đã gắn công tác tổ chức thi hành pháp luật với công tác xây dựng pháp luật. Theo ông, từ 2.088 kiến nghị phản ánh về khó khăn vướng mắc do quy định pháp luật của chính quyền địa phương, của doanh nghiệp, người dân, các cơ quan đã sàng lọc. Qua đó, xác định có 1.300 vướng mắc và đã trả lời công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia; có 787 nội dung được xác định là có khó khăn vướng mắc cần phải xử lý.

“Chúng tôi đang cùng các bộ, ngành xử lý theo tinh thần những gì cấp bách khẩn trương thì phải xử lý ngay trong năm 2025” – Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nói.