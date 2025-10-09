'Đã đến lúc TP.HCM mở ra không gian phát triển, từ lòng đất lên bầu trời' 09/10/2025 14:32

(PLO)- PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng đã đến lúc TP.HCM phải mở ra không gian phát triển mới, gồm không gian biển, không gian bầu trời, không gian lòng đất, không gian số và không gian văn hóa.

Ngày 9-10, Báo Người Lao Động tổ chức hội thảo “TP.HCM – Tầm nhìn mới, khát vọng mới”, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại hội thảo, PGS.TS Trần Đình Thiên, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nhìn nhận TP.HCM hiện nay là sự hợp nhất của ba “cây đại thụ”, tạo thành một dãy núi hùng vĩ với sự gia tăng vượt trội về diện tích, dân số và quy mô kinh tế, được đo bằng GRDP, tạo nên một lợi thế mang tầm quốc tế, không chỉ ở phạm vi Việt Nam.

PGS.TS Trần Đình Thiên, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, tầm nhìn dành cho TP.HCM là tầm nhìn quốc gia, phải trao cho TP những cơ chế, điều kiện xứng đáng với tầm vóc ấy.

“Khi đã có thực lực mới thì sứ mệnh cũng phải khác. Vẫn là đầu tàu nhưng là đầu tàu ở một tầm cao mới” – ông nói và cho biết với sức mạnh hiện nay, TP.HCM phải phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, vươn ra đại dương, chứ không chỉ quanh quẩn “dưới mặt đất”.

Hiện nay, TP.HCM hội tụ đầy đủ các yếu tố gồm cảng biển quốc tế, sân bay quốc tế, trung tâm tài chính quốc tế, đô thị sáng tạo toàn cầu. Sáp nhập ba địa phương giúp TP.HCM mở rộng không gian nhưng vẫn chủ yếu là không gian mặt đất – nơi luôn kẹt xe, tắc đường, giá đất tăng vọt. Vì vậy, đã đến lúc TP.HCM phải mở ra không gian phát triển mới, gồm không gian biển, không gian bầu trời, không gian lòng đất, không gian số và không gian văn hóa.

Về thể chế để TP.HCM phát triển, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng suốt nhiều thập niên là đầu tàu kinh tế nhưng TP vẫn bị ràng buộc thể chế. Muốn đầu tàu đúng nghĩa, phải tháo gỡ thể chế, để TP.HCM vươn tầm cạnh tranh toàn cầu.

“Cần có thể chế tương xứng với vai trò TP.HCM đang gánh vác. Bởi nếu vẫn như cũ, chỉ thêm một chút Nghị quyết 98 thì không giải quyết được vấn đề, trong khi đó đã trao sứ mệnh thì phải trao đủ quyền, đủ lực” – ông nhấn mạnh.

Đoàn chủ trì hội thảo. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tầm nhìn mới của TP.HCM trước hết là tư duy mới về không gian phát triển vùng, nơi ba cực kinh tế năng động nhất nước là TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu được tích hợp thành một chỉnh thể thống nhất. Còn khát vọng mới của TP.HCM là khát vọng vươn tầm quốc tế, trở thành TP toàn cầu, trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh và khởi nghiệp của khu vực Đông Nam Á. Đồng thời là TP đáng sống, phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội, môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và nghĩa tình đặc trưng… Ông TÔ ĐÌNH TUÂN, Tổng Biên tập báo Người Lao Động

Còn TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội, cũng khẳng định TP.HCM hiện đang ở một tầm vóc, thế và lực hoàn toàn khác trước. Do đó, TP cần tập trung phát triển dựa trên năm trụ cột chiến lược.

Trong đó, khai thác vành đai công nghiệp gắn với cảng nước sâu và hệ thống giao thông quốc tế quy mô khoảng 50.000 ha, giúp TP tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

TP cũng cần phát triển cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và hệ thống logistics đồng bộ, hình thành chuỗi cung ứng khép kín, tăng cường năng lực cạnh tranh trong khu vực.

Đồng thời, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM, gắn liền với phát triển thị trường tài chính số, thị trường hàng hóa phái sinh và khu thương mại tự do (FTZ) – nơi có thể thử nghiệm các cơ chế mới, tạo môi trường thu hút dòng vốn toàn cầu.

TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

TS Lịch nhấn mạnh TP.HCM phải thúc đẩy đô thị hóa và phát triển bất động sản bền vững, hình thành các hành lang công nghiệp, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khoảng 14 đến 20 triệu dân trong tương lai.

Ngoài ra, phát triển mạnh du lịch sinh thái, văn hóa và hội nghị triển lãm quốc tế, đặc biệt tại Cần Giờ và khu vực phụ cận, từng bước đưa TP.HCM trở thành trung tâm du lịch tầm khu vực.