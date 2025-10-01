Chủ tịch nước Lương Cường: TP.HCM phải đi trước, đi đầu trong giai đoạn phát triển mới 01/10/2025 19:28

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, đóng góp quan trọng để đưa đất nước tiến lên.

Chiều 1-10, Chủ tịch nước Lương Cường và tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị 10 đã tiếp xúc với cử tri 11 xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh, trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri còn có ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng lãnh đạo HĐND, UBND TP.HCM.

Tổ đại biểu Quốc hội số 10 có Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; thiếu tướng Phan Văn Xựng, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã đã gửi gắm tổ ĐBQH nhiều ý kiến về quy hoạch, đất đai, giao thông, chính sách cho cán bộ nghỉ hưu...

Việc gì khó khăn phải cùng tháo gỡ

Tiếp thu ý kiến của tri, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc cử tri TP.HCM sau ba tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch nước Lương Cường bước vào hội trường tiếp xúc cử tri ở xã Tân An Hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Chủ tịch nước Lương Cường, sau ba tháng vận hành mô hình mới, có nhiều việc đã làm được nhưng cũng có những vướng mắc, khó khăn. “Những gì làm được thì tiếp tục phát huy, những gì vướng mắc, khó khăn thì cùng tháo gỡ. Việc gì thuộc xã thì xã gỡ, việc gì thuộc TP thì TP gỡ, việc gì thuộc Trung ương thì Trung ương gỡ thì mới toàn diện” – ông nhấn mạnh phải hướng đến chính quyền tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, cho thấy bộ máy của chính quyền hai cấp phải tốt hơn bộ máy cũ.

“Tôi đi xuống thôn, các đồng chí bảo việc làm từ sáng tới tối, tối về là cháu ngủ rồi” – ông kể và đề nghị lãnh đạo xã phải rà soát, việc gì xã làm được thì quyết tâm làm, việc gì khó thì báo cáo TP.

Chủ tịch nước Lương Cường chào hỏi các cử tri. Ảnh: THUẬN VĂN

Thông tin với cử tri về tình hình thế giới, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết kinh tế thế giới phục hồi rất chậm, nguy cơ suy thoái, lạm phát rất cao, chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Hoa Kỳ. Chính sách thuế quan vừa là áp lực nhưng cũng là thời cơ để Việt Nam xốc lại nội lực, hướng tới tiêu dùng tốt, ăn uống an toàn…

Trong nước, cơn bão số 9, số 10 đã gây tác hại nặng nề, đau xót về người, cơ sở vật chất, sản xuất, đời sống của người dân.

Dù thế giới có nhiều khó khăn nhưng mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên của Việt Nam trong năm nay có khả năng đã đạt được. Theo Chủ tịch nước, dự kiến GDP cuối năm đạt 510 tỉ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng trên 5.000 USD, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, bước vào nhóm thu nhập trung bình cao. Từ đó, phấn đấu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Bên cạnh đó, kinh tế vĩ mô giữ được ổn định, lạm phát được kiểm soát, nợ công, bội chi ngân sách trong giới hạn an toàn; xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, du lịch được phục hồi mạnh mẽ; nông nghiệp, công nghiệp chế tạo, chế biến, dịch vụ đều đạt tăng trưởng cao. Đáng chú ý, kết cấu hạ tầng chiến lược có bước phát triển quan trọng, nhiều dự án lớn được hoàn thành và khởi công nhiều dự án, công trình lớn.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV vừa tổng kết hoạt động của cả nhiệm kỳ, vừa có những định hướng cho giai đoạn phát triển mới. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng với 45 dự án luật. Trong đó có nhiều luật quan trọng như là Luật Đất đai, Luật Đầu tư… cùng nhiều nhóm nội dung lớn về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước. Chủ tịch nước LƯƠNG CƯỜNG Những vấn đề được quyết nghị sẽ tạo ra hành lang pháp lý, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết riêng dịp lễ Quốc khánh 2-9, cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình lớn, là món quà chào mừng Đại hội Đảng các cấp, bước vào nhiệm kỳ mới, kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết Đảng, Nhà nước làm liên tục, không ngừng, không nghỉ.

TP.HCM phải đi trước, đi đầu

Chủ tịch nước cho biết những kết quả đạt được của cả nước trong thời gian qua có sự đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM kể cả về kinh tế - xã hội, lẫn quốc phòng - an ninh, đối ngoại, văn hóa - xã hội…

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch nước Lương Cường thông tin Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra vào đầu tháng 1-2026, Quốc hội cũng dự kiến tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI dự kiến vào tháng 3-2026.

Thời gian tới, khối lượng công việc đồ sộ, trong khi thời gian gấp gáp, yêu cầu cao, đòi hỏi các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, mọi cán bộ, đảng viên và toàn dân phải đoàn kết, phấn đấu, tận dụng mọi thời cơ, vận hội, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Qua đó, góp phần để đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng. “Đây là nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta và cũng là trách nhiệm của mọi người dân, kể cả các cháu thiếu niên, nhi đồng …” – Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Lương Cường trao đổi với các đại biểu bên lề buổi tiếp xúc. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM sẽ tiếp tục đoàn kết chặt chẽ hơn, thống nhất hơn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, đóng góp quan trọng đưa đất nước tiến lên. “TP.HCM phải đi trước, đi đầu” – ông khẳng định và cho biết sau khi sáp nhập, TP.HCM đã có không gian rộng lớn, tiềm năng, lợi thế lớn và Trung ương Đảng rất kỳ vọng vào sự phát triển của TP.HCM.