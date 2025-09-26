Chuyển đổi số tận cửa nhà: Phường Bình Tân 'giao KPI' cho từng cán bộ, đảng viên 26/09/2025 16:41

(PLO)- Chủ tịch phường Bình Tân, TP.HCM cho biết với 1.400 đảng viên, không tính đảng viên lớn tuổi, nếu mỗi đảng viên phụ trách tuyên truyền cho 25 hộ dân thì toàn bộ người dân trong phường đều sẽ được tiếp cận chuyển đổi số.

Chiều 26-9, UBND phường Bình Tân, TP.HCM tổ chức lễ ký kết liên tịch thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số giữa UBND phường Bình Tân và Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM giai đoạn 2025 – 2026.

Tham dự lễ ký kết có ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM; bà Phạm Thị Ngọc Diệu, Bí thư Đảng ủy phường Bình Tân; ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND phường Bình Tân.

UBND phường Bình Tân và Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM đã ký kết liên tịch thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2026. Ảnh: L.THOA

Trong khuôn khổ chương trình, UBND phường Bình Tân và Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM đã ký kết liên tịch thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2025-2026.

Đồng thời, ra mắt 12 điểm tiếp nhận tại khu phố hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục thường xuyên phát sinh, như trợ cấp hưu trí xã hội, bảo trợ xã hội, trợ cấp mai táng phí, đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, cho biết chuyển đổi số đang được TP.HCM triển khai mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả về hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số…

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, chia sẻ mong muốn phát triển App Công dân số thành "siêu app". Ảnh: L.THOA

Một trong những điểm sáng là ứng dụng – App Công dân số đã có hơn 620.000 lượt tải về và ghi nhận hơn 4,2 triệu lượt tương tác. Ứng dụng được tích hợp 28 dịch vụ tiện ích và vừa nhận Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM năm 2025.

“Chúng tôi đang mơ ước phát triển ứng dụng Công dân số thành một siêu ứng dụng, hoạt động đa nền tảng, tích hợp thêm nhiều tiện ích, trong đó có dữ liệu y tế, sức khỏe cá nhân...” - ông Hòa chia sẻ.

Theo ông Hòa, vừa qua Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM đã triển khai mô hình “Cà phê chuyển đổi số” nhằm đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân. Và, phường Bình Tân sẽ là điểm thứ 10 của mô hình này.

Thực hiện ký kết liên tịch, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phường Bình Tân cam kết hỗ trợ ít nhất 10 hộ dân tiếp cận App Công dân số TP.HCM. Ảnh: L.THOA

“Chuyển đổi số cần được triển khai đến từng gia đình, từng cơ quan. Tinh thần cốt lõi là phải nhanh, bởi nếu không nhanh thì không thể gọi là chuyển đổi số. Để làm được điều đó, nhất thiết phải có lực lượng thực hiện và cách thức triển khai cụ thể, hiệu quả” - ông Hòa nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND phường Bình Tân, cho biết thời gian qua, phường đã liên tục triển khai các nội dung chuyển đổi số, khẩn trương thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Truyền tải đến người dân, ông Sử giải thích chuyển đổi số được hiểu đơn giản là thay vì người dân phải đến Trung tâm phục vụ hành chính công phường, chờ đợi lấy số thứ tự, nộp hồ sơ để làm thủ tục thì chỉ cần ngồi tại nhà, mở điện thoại, truy cập ứng dụng là có thể hoàn tất rất nhanh chóng.

Ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND phường Bình Tân, đề nghị mỗi đảng viên tuyên truyền chuyển đổi số đến 25 hộ dân. Ảnh: L.THOA

“Nếu như lên phường mất 1-2 tiếng thì chỉ cần ở nhà thao tác 5-10 phút là xong” – ông Sử nói và cho rằng thời gian tiết kiệm được người dân dùng để lao động, vừa mang về thu nhập cho bản thân, vừa tạo ra sản phẩm cho xã hội.

Theo Chủ tịch phường Bình Tân, cơ quan nhà nước cũng phải chuyển đổi số bởi phường hiện đảm nhiệm cả công việc của phường lẫn của quận trước đây. Với khối lượng này, cán bộ phường không thể nào đảm đương nổi nếu không chuyển đổi số.

“Nếu không áp dụng khoa học công nghệ, không chuyển đổi số thì chắc chắn chúng ta sẽ tụt hậu. Chúng ta không thể làm xuể công việc nếu cứ áp dụng cách truyền thống” – ông Sử nêu và đề nghị các cá nhân, tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi số.

Phường Bình Tân ra mắt 12 điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến ở khu phố. Ảnh: L.THOA

Theo ông, nếu không tính đảng viên lớn tuổi, phường Bình Tân hiện có khoảng 1.400 đảng viên. Nếu mỗi đảng viên phụ trách tuyên truyền cho 25 hộ dân thì toàn bộ người dân trong phường đều sẽ được tiếp cận kiến thức chuyển đổi số theo kiểu “bình dân học vụ số".

Ngoài ra, phường còn có gần 1.300 tổ chức hội với gần 40.000 hội viên. Đây là nguồn nhân lực rất lớn có thể huy động để lan tỏa mạnh mẽ các nội dung chuyển đổi số đến từng người dân.

Chủ tịch phường Bình Tân cho rằng triển khai “bình dân học vụ số” không khó, chỉ cần biết quy tụ lực lượng và có cách thức tổ chức hiệu quả. “Xã hội đang phát triển từng ngày, không đợi ai cả và người dân là đối tượng hưởng lợi trước tiên” – ông Sử chia sẻ.