TP.HCM đặt mục tiêu đến 1-10: Chỉ tiếp nhận hồ sơ qua môi trường điện tử 09/09/2025 19:58

(PLO)- Để thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn, TP.HCM phấn đấu đến ngày 1-10 chỉ tiếp nhận hồ sơ trên môi trường điện tử là hình thức duy nhất.

UBND TP.HCM vừa có văn bản triển khai thực hiện Công điện số 144 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả trong triển khai chính quyền địa phương hai cấp.

TP.HCM đặt mục tiêu đến 1-10: Chỉ tiếp nhận hồ sơ qua môi trường điện tử. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, về cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh, thời gian, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND TP.HCM giao sở, ngành tập trung hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2025.

Các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính (đợt 1) liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh để trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt trước ngày 10-9.

Các sở, ban, ngành thực hiện rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (đợt 2) gửi về Văn phòng UBND TP.HCM tổng hợp trước 10-9.

Để thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn, các sở, ngành TP rà soát, trình Chủ tịch UBND TP công bố danh mục 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý.

Đồng thời, rà soát, trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trước ngày 10-9. “Phấn đấu đến ngày 1-10 chỉ tiếp nhận hồ sơ trên môi trường điện tử là hình thức duy nhất” – văn bản nêu rõ.

Ngoài ra, trình Chủ tịch UBND TP.HCM phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên phạm vi TP đối với 100% thủ tục hành chính.

Các Sở Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra TP hoàn thành xây dựng, trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với các thủ tục hành chính còn tồn trước ngày 10-9.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm trước UBND TP và Chủ tịch UBND TP về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh…