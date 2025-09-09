Đại biểu Quốc hội TP.HCM trải nghiệm làm hồ sơ ở phường Phú Thuận, Tân Mỹ 09/09/2025 15:08

(PLO)- Tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Mỹ và phường Phú Thuận, các đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, Trần Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã trực tiếp trải nghiệm việc làm hồ sơ hành chính.

Ngày 9-9, đoàn công tác số 5 đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM do đại biểu Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM làm trưởng đoàn, đã thực hiện khảo sát về công tác thực hiện chuyển đổi số, Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính liên thông, phi địa giới hành chính tại phường Phú Thuận và phường Tân Mỹ.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Mỹ và phường Phú Thuận, các đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lệ, Trần Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã trực tiếp làm hồ sơ hành chính để đánh giá hoạt động của mô hình chính quyền hai cấp.

Bà Nguyễn Thị Lệ cùng đoàn công tác khảo sát tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú Thuận. Ảnh: HÀ THƯ

Nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ

Phát biểu kết luận buổi làm việc tại phường Phú Thuận, đại biểu Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, nhìn nhận bên cạnh những việc đã đạt được, vẫn còn những khó khăn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Do vậy, bà đề nghị các sở, ngành TP đối chiếu với công việc phụ trách, hướng dẫn kịp thời cho các địa phương, đồng thời, tham mưu UBND TP.HCM giải quyết.

Bà Nguyễn Thị Lệ trực tiếp làm hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Mỹ. Ảnh: HÀ THƯ

Thời gian tới, đại biểu Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND phường Phú Thuận tiếp tục khẩn trương kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính bảo đảm hoạt động thông suốt; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về quản trị số, cải cách thủ tục hành chính và kỹ năng phục vụ người dân. Cùng với đó, phường cần làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức.

Theo bà, từ một cán bộ cấp phường làm những công việc đơn giản nay phải làm việc như cán bộ quận là áp lực lớn. Có cán bộ đáp ứng được nhưng có cán bộ chưa đáp ứng. Hay có cán bộ ở cấp quận đang làm rất tốt công tác tham mưu nhưng về phường lại chưa phát huy được nhiệm vụ vừa đề xuất vừa trực tiếp thực hiện.

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân khảo sát tại trụ sở Công an phường Phú Thuận. Ảnh: HÀ THƯ

Bà Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị UBND phường Phú Thuận tiếp tục triển khai hiệu quả cải cách thủ tục hành chính liên thông, toàn trình, trực tuyến, phi địa giới hành chính; vận hành ổn định và nâng cao chất lượng Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua chuẩn hóa quy trình, giám sát chất lượng phục vụ;.

Song song đó, đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số, văn bản điện tử, công dân số TP.HCM, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm gia tăng tỉ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, gắn cải cách thủ tục hành chính với nâng cao sự hài lòng của người dân.

Phường cũng cần khuyến khích người dân giám sát, phản biện trong thực hiện thủ tục hành chính để nâng cao tính công khai, minh bạch; tăng cường đối thoại định kỳ, kịp thời giải quyết phản ánh, kiến nghị nhằm củng cố niềm tin và sự đồng thuận của người dân.

Kỳ vọng về việc ủy quyền cho công chức

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết hồ sơ tư pháp chiếm khối lượng lớn trong các thủ tục hành chính phát sinh hằng ngày. Dù số lượng hồ sơ nhiều, người dân đông, nhưng nhiều địa bàn giải quyết nhanh chóng nên đã nhận được sự hài lòng của người dân.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, trực tiếp làm hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú Thuận. Ảnh: LÊ THOA

Để phục vụ mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Tư pháp thực hiện chuyển đổi số lượng dữ liệu hộ tịch lớn. Với khối lượng dữ liệu khổng lồ, cần thời gian để đồng bộ nên giai đoạn đầu không tránh khỏi trục trặc, có gây khó khăn cho cả người dân lẫn cán bộ xử lý hồ sơ.

Tuy nhiên, tại mỗi địa bàn, cán bộ đều linh hoạt tìm cách giải quyết để không làm ách tắc công việc. Thời gian qua, Sở Tư pháp thường xuyên phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số và Bộ Tư pháp tháo gỡ từng vướng mắc phát sinh.

Riêng lĩnh vực chứng thực, mới đây, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết 29/2025/NQ-HĐND quy định việc Chủ tịch UBND cấp xã có thể ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ. Sở Tư pháp sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về cách thức thực hiện để đảm bảo thống nhất.

Đoàn công tác trực tiếp nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Mỹ. Ảnh: HÀ THƯ

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM đề nghị chủ tịch các phường lưu ý Nghị quyết 29 cho phép ủy quyền 13 nhóm việc nhưng phải căn cứ thực tiễn hồ sơ phát sinh tại địa phương cũng như năng lực công chức để quyết định cụ thể loại việc cần ủy quyền. Đồng thời, chỉ ủy quyền các việc được giao thẩm quyền, chẳng hạn như chủ tịch các phường, xã thuộc khu vực TP.HCM cũ không được ký hoặc ủy quyền việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch quy định từ khoản 6 đến khoản 12, điều 3, Nghị quyết 29.

Theo bà Hạnh, việc ủy quyền phải đi kèm trách nhiệm, công chức được ủy quyền cần có năng lực phù hợp. Bà bày tỏ kỳ vọng với việc triển khai Nghị quyết này, hồ sơ của người dân sẽ được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo tính chặt chẽ và an toàn pháp lý.