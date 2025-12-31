Trung tâm Phục vụ Hành chính công: Phần mềm giải quyết hồ sơ phải đảm bảo tính trung thực tuyệt đối

Sáng 31-12, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và lãnh đạo các sở, ban, ngành đã di chuyển từ ga Nhà hát Thành phố đến ga Thủ Đức qua Metro số 1.
Đây là hoạt động ý nghĩa nhân ngày Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM chính thức ra mắt sau hai ngày vận hành thử nghiệm.
Xóa bỏ tình trạng "một cửa nhưng nhiều chìa khóa"
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã đến từng quầy, thăm hỏi, động viên nhiều cán bộ, công chức tại trung tâm.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định việc thành lập trung tâm là bước đi chiến lược nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt nhất. Ông yêu cầu tất cả bộ phận tiếp nhận của các sở, ngành phải đưa về tập trung tại đây. Các đầu mối tại sở, ngành sẽ được "xóa sổ" để chuyển toàn bộ về trung tâm dưới sự quản lý thống nhất.
“Một cửa mà nhiều chìa khóa thì không được, một cửa là một ổ khóa, một đầu vào và một đầu ra”, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh. Ông yêu cầu quy trình phải khoa học đến mức người dân khi đến làm thủ tục đi thẳng đến quầy mà không cần hướng dẫn, thậm chí có thể thực hiện thủ tục tại nhà.
Để đảm bảo hiệu quả, thành phố giao Sở Nội vụ làm đầu mối tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ của tất cả các sở, ngành. Việc báo cáo phải thực hiện theo thời gian thực để lãnh đạo nắm bắt sát sao. Hàng tháng, trong các cuộc họp giao ban, đơn vị đầu mối phải chỉ rõ đơn vị nào làm tốt, đơn vị nào trễ hạn để kịp thời khen thưởng hoặc kiểm điểm trách nhiệm.
Đặc biệt, lãnh đạo thành phố yêu cầu hệ thống phần mềm giải quyết hồ sơ phải đảm bảo tính trung thực tuyệt đối. Không được phép can thiệp vào dữ liệu để làm "đẹp" báo cáo. “Lãnh đạo muốn nghe cái kết quả thật, sự phản ánh của người dân doanh nghiệp là thật, từ đó chấn chỉnh”, ông Được lưu ý.
Công nghệ hiện đại và chế độ đặc thù cho cán bộ
Đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM, cho biết đơn vị đã áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất để hỗ trợ người dân. Hiện nay, người dân chỉ cần quét căn cước công dân (CCCD), hệ thống sẽ tự động điền thông tin, kết nối với cổng dịch vụ công và thực hiện đăng ký trên hệ thống ngay tại chỗ.
Xác định con người là yếu tố then chốt, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo trung tâm cần tuyển dụng đội ngũ có chuyên môn sâu về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và lập trình để xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh ngay tại chỗ, tránh phải chờ đợi.
Lãnh đạo Trung tâm cho biết hiện đã có Phòng Phát triển ứng dụng công nghệ và đang tiếp tục tìm kiếm nhân sự chất lượng cao.
Nhìn nhận áp lực công việc tại đây rất lớn khi phải chịu sự giám sát đa chiều từ người dân, doanh nghiệp đến các thiết bị điện tử, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu phải có chế độ đãi ngộ tương xứng. Ông chỉ đạo các đơn vị tham mưu về chế độ đặc thù để cán bộ "giữ mình" và phục vụ tốt nhất.
Đại diện trung tâm báo cáo mức thu nhập đặc thù của cán bộ làm việc tại đây sẽ cao hơn so với các sở, ngành khác do tính chất công việc đặc thù.
Dù là đơn vị cuối cùng trong cả nước thành lập Trung tâm hành chính công tập trung, nhưng Chủ tịch UBND TP.HCM tin rằng đây là một lợi thế. Thành phố đã học tập được những bài học kinh nghiệm từ các địa phương đi trước để đầu tư một trụ sở khang trang với trang thiết bị đồng bộ, hiện đại nhất bậc nhất. Hệ thống này kết nối liên thông với các chi nhánh tại Bình Dương, Vũng Tàu (cũ) và 168 xã, phường... để đồng bộ dữ liệu tập trung.
Việc trung tâm nằm kế ga Metro số 1 được lãnh đạo thành phố đánh giá là "một công đôi ba việc", vừa giúp người dân đi lại thuận tiện bằng phương tiện công cộng, vừa giúp khai thác tối đa hiệu quả của tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của thành phố.
Thông tin về Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM
Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM tọa lạc tại số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức (quận Thủ Đức cũ). Đây là đầu mối thống nhất tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành và một số cơ quan.
Trung tâm chính thức tiếp nhận hồ sơ từ ngày 29-12-2025, hướng tới mục tiêu kéo giảm tối đa tỉ lệ trễ hạn hồ sơ thông qua bảng điều hành số và giám sát thời gian thực.