Trung tâm Phục vụ Hành chính công: Phần mềm giải quyết hồ sơ phải đảm bảo tính trung thực tuyệt đối 31/12/2025 19:00

(PLO)- Sáng 31-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh cán bộ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phải làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Sáng 31-12, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và lãnh đạo các sở, ban, ngành đã di chuyển từ ga Nhà hát Thành phố đến ga Thủ Đức qua Metro số 1.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân ngày Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM chính thức ra mắt sau hai ngày vận hành thử nghiệm.

Xóa bỏ tình trạng "một cửa nhưng nhiều chìa khóa"

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã đến từng quầy, thăm hỏi, động viên nhiều cán bộ, công chức tại trung tâm.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và lãnh đạo các sở, ban, ngành đã di chuyển từ ga Nhà hát Thành phố đến ga Thủ Đức bằng tàu Metro số 1. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định việc thành lập trung tâm là bước đi chiến lược nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt nhất. Ông yêu cầu tất cả bộ phận tiếp nhận của các sở, ngành phải đưa về tập trung tại đây. Các đầu mối tại sở, ngành sẽ được "xóa sổ" để chuyển toàn bộ về trung tâm dưới sự quản lý thống nhất.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM thăm hỏi kỹ thuật viên lái tàu metro. Ảnh: NGUYỄN TÂN

“Một cửa mà nhiều chìa khóa thì không được, một cửa là một ổ khóa, một đầu vào và một đầu ra”, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh. Ông yêu cầu quy trình phải khoa học đến mức người dân khi đến làm thủ tục đi thẳng đến quầy mà không cần hướng dẫn, thậm chí có thể thực hiện thủ tục tại nhà.

Để đảm bảo hiệu quả, thành phố giao Sở Nội vụ làm đầu mối tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ của tất cả các sở, ngành. Việc báo cáo phải thực hiện theo thời gian thực để lãnh đạo nắm bắt sát sao. Hàng tháng, trong các cuộc họp giao ban, đơn vị đầu mối phải chỉ rõ đơn vị nào làm tốt, đơn vị nào trễ hạn để kịp thời khen thưởng hoặc kiểm điểm trách nhiệm.

Đoàn công tác di chuyển từ Ga Metro Thủ Đức đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố yêu cầu hệ thống phần mềm giải quyết hồ sơ phải đảm bảo tính trung thực tuyệt đối. Không được phép can thiệp vào dữ liệu để làm "đẹp" báo cáo. “Lãnh đạo muốn nghe cái kết quả thật, sự phản ánh của người dân doanh nghiệp là thật, từ đó chấn chỉnh”, ông Được lưu ý.

Công nghệ hiện đại và chế độ đặc thù cho cán bộ

Đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM, cho biết đơn vị đã áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất để hỗ trợ người dân. Hiện nay, người dân chỉ cần quét căn cước công dân (CCCD), hệ thống sẽ tự động điền thông tin, kết nối với cổng dịch vụ công và thực hiện đăng ký trên hệ thống ngay tại chỗ.

Chủ tịch UBND TP.HCM thăm hỏi các cán bộ công chức, lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Xác định con người là yếu tố then chốt, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo trung tâm cần tuyển dụng đội ngũ có chuyên môn sâu về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và lập trình để xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh ngay tại chỗ, tránh phải chờ đợi.

Lãnh đạo Trung tâm cho biết hiện đã có Phòng Phát triển ứng dụng công nghệ và đang tiếp tục tìm kiếm nhân sự chất lượng cao.

Nhìn nhận áp lực công việc tại đây rất lớn khi phải chịu sự giám sát đa chiều từ người dân, doanh nghiệp đến các thiết bị điện tử, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu phải có chế độ đãi ngộ tương xứng. Ông chỉ đạo các đơn vị tham mưu về chế độ đặc thù để cán bộ "giữ mình" và phục vụ tốt nhất.

Đại diện trung tâm báo cáo mức thu nhập đặc thù của cán bộ làm việc tại đây sẽ cao hơn so với các sở, ngành khác do tính chất công việc đặc thù.

Các cán bộ công chức, lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM giới thiệu với Chủ tịch UBND TP.HCM các thiết bị công nghệ hiện đại đang được sử dụng để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ảnh: LÊ THOA

Dù là đơn vị cuối cùng trong cả nước thành lập Trung tâm hành chính công tập trung, nhưng Chủ tịch UBND TP.HCM tin rằng đây là một lợi thế. Thành phố đã học tập được những bài học kinh nghiệm từ các địa phương đi trước để đầu tư một trụ sở khang trang với trang thiết bị đồng bộ, hiện đại nhất bậc nhất. Hệ thống này kết nối liên thông với các chi nhánh tại Bình Dương, Vũng Tàu (cũ) và 168 xã, phường... để đồng bộ dữ liệu tập trung.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với lãnh đạo sở, ngành trước lễ ra mắt. Ảnh: LÊ THOA

Việc trung tâm nằm kế ga Metro số 1 được lãnh đạo thành phố đánh giá là "một công đôi ba việc", vừa giúp người dân đi lại thuận tiện bằng phương tiện công cộng, vừa giúp khai thác tối đa hiệu quả của tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của thành phố.