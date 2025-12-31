Ra mắt Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM: Bước chuyển từ 'quản lý' sang 'phục vụ' 31/12/2025 10:13

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh việc thành lập và vận hành Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM là minh chứng cho những nỗ lực của TP trong việc chuyển đổi phương thức quản lý từ hành chính sang phục vụ.

Sáng 31-12, Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM chính thức ra mắt sau hai ngày vận hành trước đó.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo sở, ban, ngành đi metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên để đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM trong ngày ra mắt Trung tâm này.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo sở, ban, ngành tại buổi lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Chuyển từ hành chính sang phục vụ

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, nhấn mạnh việc thành lập và vận hành Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP là minh chứng cho những nỗ lực của TP trong việc chuyển đổi phương thức quản lý từ hành chính sang phục vụ.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường, việc thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của TP trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

“Đây không chỉ là sự thay đổi về mô hình tổ chức mà còn là bước chuyển căn bản trong tư duy quản lý và phương thức phục vụ, khẳng định rõ quan điểm nhất quán của TP là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước” – ông nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trải nghiệm robot AI. Ảnh: LÊ THOA

Để Trung tâm hoạt động thực chất, hiệu quả, bền vững và là nơi hiện thực hóa tinh thần “một điểm đến”, tất cả các thủ tục hành chính cấp thành phố được “quy về một mối, ông đề nghị Văn phòng UBND TP phối hợp với sở, ngành theo dõi sát tình hình hoạt động của Trung tâm.

Qua đó, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoạt động tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính diễn ra thông suốt, hiệu quả. Đồng thời bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ; xây dựng môi trường làm việc văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được được robot AI đưa đến quầy giao dịch. Ảnh: LÊ THOA

Các sở, ban, ngành TP chú trọng lựa chọn đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, tác phong chuẩn mực; chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và cải tiến quy trình nội bộ, quy trình điện tử theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch; rút ngắn tối đa thời gian giải quyết hồ sơ; đẩy mạnh số hóa, khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu dùng chung.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh phải bảo đảm việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến được triển khai thực chất, hiệu quả, từng bước thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu điện tử, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi toàn TP.

Địa chỉ tin cậy của người dân

Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường giao Sở KH&CN phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số và Văn phòng UBND TP khẩn trương triển khai nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ từ TP đến cấp xã. Gắn hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công với chiến lược chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo của TP, huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp.

Lãnh đạo TP.HCM thực hiện nghi thức nhấn nút ra mắt Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đáng chú ý, Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP phải tham mưu cho lãnh đạo trong công tác cải cách thủ tục hành chính; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và dữ liệu số.

Trung tâm có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ của các sở, ban, ngành hằng ngày theo thời gian thực; tổng hợp, phân tích đầy đủ dữ liệu về số lượng hồ sơ tiếp nhận, tỉ lệ giải quyết đúng hạn, quá hạn, nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với lãnh đạo sở, ngành trước lễ ra mắt. Ảnh: LÊ THOA

Qua đó, giúp lãnh đạo TP giám sát, theo dõi và chỉ đạo điều hành trực tuyến, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ.

“Trung tâm phải trở thành địa chỉ tin cậy của người dân, doanh nghiệp và là đầu mối hỗ trợ hiệu quả cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã” - ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng bày tỏ tin tưởng rằng Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí xã hội, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới.