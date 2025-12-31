Chủ tịch Nguyễn Văn Được đi metro đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo sở, ban, ngành đi metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên để đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM trong ngày khai trương Trung tâm này.
Sáng 31-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo sở, ban, ngành đi metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên để đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM ở 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức.
Đây cũng là ngày Trung tâm này chính thức khai trương, ra mắt và đi vào hoạt động.
Đoàn xuất phát từ ga Nhà hát Bến Thành và đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM trong khoảng 20 phút.
Sau khi xuống ga Thủ Đức, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cùng đoàn lãnh đạo TP.HCM đi bộ đến Trung tâm để dự lễ khai trương.
Theo lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM, việc đặt vị trí của Trung tâm ở 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức có nhiều thuận lợi khi đây là khu vực trung tâm của TP.HCM mới (bao gồm Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).
Đây cũng là nơi gần metro số 1, thuận tiện cho bà con đi từ trung tâm quận 1 cũ xuống làm thủ tục hành chính.
Trước đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM đã chính thức mở cửa, tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Trong ngày đầu tiên, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 1.000 hồ sơ.