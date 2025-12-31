Chủ tịch Nguyễn Văn Được đi metro đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM 31/12/2025 09:02

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo sở, ban, ngành đi metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên để đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM trong ngày khai trương Trung tâm này.

Sáng 31-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo sở, ban, ngành đi metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên để đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM ở 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức.

Đây cũng là ngày Trung tâm này chính thức khai trương, ra mắt và đi vào hoạt động.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đi metro đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đoàn xuất phát từ ga Nhà hát Bến Thành và đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM trong khoảng 20 phút.

Sau khi xuống ga Thủ Đức, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cùng đoàn lãnh đạo TP.HCM đi bộ đến Trung tâm để dự lễ khai trương.

Lãnh đạo TP.HCM mất khoảng 20 phút để đi từ ga Nhà hát Thành phố đến Trung tâm. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM, việc đặt vị trí của Trung tâm ở 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức có nhiều thuận lợi khi đây là khu vực trung tâm của TP.HCM mới (bao gồm Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Đây cũng là nơi gần metro số 1, thuận tiện cho bà con đi từ trung tâm quận 1 cũ xuống làm thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM gần metro số 1, thuận tiện cho bà con đi từ trung tâm quận 1 cũ xuống làm thủ tục hành chính. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trước đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM đã chính thức mở cửa, tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Trong ngày đầu tiên, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 1.000 hồ sơ.

Trước đó, từ ngày 29-12, Trung tâm Phục vụ hành chính công chính thức bắt đầu tiếp nhận hồ sơ. Trung tâm này là đầu mối thống nhất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành TP.HCM và một số cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc.

Trung tâm cũng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND phường, xã, đặc khu theo mô hình không phụ thuộc địa giới hành chính.

Trung tâm bố trí 70 quầy giao dịch tại sáu khu vực tiếp nhận và trả kết quả tại tầng trệt và lầu 1 Trung tâm sẽ thực hiện tiếp nhận 15 lĩnh vực tương ứng 15 sở, ban ngành với tổng cộng trên 2.200 thủ tục hành chính, bao gồm cả các thủ tục phi địa giới hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.