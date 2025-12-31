TP.HCM tạm dừng tiếp nhận công chức cấp xã trong thời gian sắp xếp, điều động nhân sự 31/12/2025 13:53

(PLO)- Sở Nội vụ TP.HCM đề nghị cấp xã tạm thời dừng việc tiếp nhận vào làm công chức đối với viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người ngoài hệ thống chính trị trong thời gian thực hiện các giải pháp về điều động, bố trí cán bộ, công chức.

Sở Nội vụ TP.HCM vừa gửi báo cáo kết quả thực hiện đề án rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP.

Theo đề án, TP.HCM đã chỉ ra thực trạng “vừa thừa, vừa thiếu” cán bộ, công chức cấp xã, với 1.052 cán bộ thừa và 935 cán bộ thiếu.

92 phường, xã có báo cáo

Báo cáo của Sở Nội vụ cho thấy, đến ngày 27-12, Sở Nội vụ đã nhận được báo cáo của 92/168 phường, xã, đặc khu. Qua tổng hợp từ 92 phường, xã, đặc khu, trong tổng số 443 công chức đang bố trí thừa hiện nay, dự kiến bố trí được 332 trường hợp. Cụ thể: điều động từ khối chính quyền đến khối Đảng trong nội bộ cấp xã 11 công chức; điều động đến các UBND cấp xã khác: 66 công chức; điều động đến Đảng ủy cấp xã khác 1 công chức; điều động đến sở, ngành 4 công chức; điều động công chức đến làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập 160 công chức.

TP.HCM đang thực hiện điều động, bố trí cán bộ, công chức. Ảnh: LÊ THOA

Ngoài ra còn có thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình đối với 83 công chức; công chức có đơn xin thôi việc 7 công chức.

Về 476 công chức đang thiếu tại 92 phường, xã, đặc khu, dự kiến bố trí được 393 trường hợp. Cụ thể, tiếp nhận từ khối Đảng trong nội bộ cấp xã 46 công chức; tiếp nhận từ UBND cấp xã khác 106 công chức; tiếp nhận từ các Đảng ủy cấp xã khác 14 công chức; tiếp nhận từ sở, ngành 13 công chức; tiếp nhận công chức ngoài tỉnh 1 công chức; đề xuất tiếp nhận viên chức, người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức 77 trường hợp.

Song song đó, đề xuất điều động từ các sở, ngành đối với 136 công chức để bố trí tại các vị trí việc làm cần chuyên môn. Còn lại 83 công chức, đơn vị chưa đề xuất cụ thể phương án bố trí.

Sở Nội vụ cho biết một số địa phương đã chủ động có văn bản gửi các địa phương khác để trao đổi, thống nhất việc tiếp nhận nhưng đến nay chưa có ý kiến phản hồi. Một số địa phương khác có thay đổi, điều chỉnh vị trí việc làm công chức thừa để điều động đến nơi thiếu, đã ảnh hưởng đến việc tiếp nhận của đơn vị thiếu.

Có địa phương cũng đề xuất được điều chỉnh lại tên đơn vị nhận khác với đề án để phù hợp với nguyện vọng của công chức do gần nhà.

Đồng thời, có địa phương đề xuất được giao biên chế mới trên cơ sở quy mô dân số hiện nay, không áp dụng quy mô dân số tại thời điểm ngày 1-7-2025. Địa phương nêu khó khăn do quy mô dân số nhỏ, dẫn đến việc giao biên chế cho xã thấp, làm ảnh hưởng nhiều đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao do khối lượng công việc lớn, từ đó gây áp lực cho công chức hiện có khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sở Nội vụ cũng báo cáo có phường đề xuất gia hạn thêm thời gian thực hiện đề án, cho phép điều động số dư theo lộ trình, không điều động ngay số lượng lớn đến các xã thiếu; cho phép thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình.

Tạm dừng tiếp nhận công chức

Trên cơ sở tiếp nhận ý kiến, Sở Nội vụ TP.HCM yêu cầu UBND cấp xã tiếp tục rà soát, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý còn khuyết theo quy định và thẩm quyền;

Chủ động rà soát, sắp xếp, bố trí vị trí việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác của công chức trong nội bộ các phòng chuyên môn; giữa các phòng chuyên môn và các tổ chức hành chính trực thuộc UBND cấp xã. Báo cáo Đảng ủy cùng cấp để rà soát, xem xét điều động, sắp xếp giữa khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền trong phạm vi nội bộ đơn vị hành chính cấp xã.

Cấp xã cũng chủ động phối hợp, trao đổi với Đảng ủy và UBND cấp xã khác, các sở, ngành liên quan để thực hiện việc điều động, tiếp nhận, bố trí cán bộ, công chức theo thẩm quyền đã được ủy quyền, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Đáng chú ý, Sở Nội vụ đề nghị cấp xã tạm thời dừng việc tiếp nhận vào làm công chức đối với viên chức, người hoạt động không chuyên trách và tiếp nhận công chức ngoài hệ thống chính trị của TP để bố trí tại UBND cấp xã trong thời gian thực hiện các giải pháp về điều động, tiếp nhận cán bộ, công chức.

Sau khi hoàn thành các giải pháp nêu trên, đối với các UBND cấp xã chưa sử dụng hết biên chế theo định hướng thì Chủ tịch UBND TP sẽ xem xét tiếp nhận vào công chức để bố trí tại các vị trí việc làm còn thiếu theo quy định.

Các sở, ngành có liên quan theo đề án phải phối hợp với UBND cấp xã đang thiếu công chức để thực hiện việc điều động, biệt phái công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhằm hỗ trợ các địa phương.