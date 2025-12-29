TP.HCM giải quyết thủ tục hành chính 'quy về một mối' 29/12/2025 06:00

(PLO)- Việc đưa Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM vào vận hành đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực cải cách hành chính của TP, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa người dân và chính quyền.

Sáng nay (29-12), Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM (gọi tắt là Trung tâm) tại 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực cải cách hành chính của TP.HCM, hiện thực hóa mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm, khẳng định với sự đầu tư đồng bộ về công nghệ, quy trình khoa học và đội ngũ nhân sự kinh nghiệm, Trung tâm đã sẵn sàng mang lại trải nghiệm minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp.

Ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Tạo bước đột phá thực chất

. Phóng viên: Thưa ông, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM chính thức đi vào vận hành từ hôm nay. TP.HCM đã có quá trình chuẩn bị như thế nào cho bước ngoặt này?

+ Ông Dương Văn Thơm: Việc nghiên cứu thành lập Trung tâm đã được lãnh đạo Thành ủy và UBND TP quan tâm, chỉ đạo từ lâu.

Tuy nhiên, do đặc thù TP.HCM có địa bàn rộng, trụ sở các sở, ban ngành lại phân tán, cộng với hệ thống giao thông nội thành còn nhiều trở ngại cho việc đi lại của người dân. Vì vậy, việc xây dựng Trung tâm đòi hỏi phải được nghiên cứu thật sự kỹ lưỡng, đảm bảo khi đi vào hoạt động phải mang lại thuận lợi thực chất cho người dân.

Đến nay, khi các điều kiện đã chín muồi, các thủ tục hành chính (TTHC) đã công khai, minh bạch hơn, các quy định về dữ liệu số hóa thay thế hồ sơ giấy đã hoàn thiện, tạo cơ sở để TP.HCM chính thức đưa Trung tâm vào vận hành.

. Vậy Trung tâm sẽ kết nối với mạng lưới 168 trung tâm cấp xã và 38 tổ địa bàn như thế nào để tạo thành một hệ thống phục vụ thông suốt?

+ Có thể khẳng định 168 trung tâm cấp xã/phường/đặc khu và 38 tổ địa bàn là những bộ phận không thể tách rời của Trung tâm phục vụ hành chính công TP. Tất cả cùng kiến tạo nên một mạng lưới tiếp nhận TTHC rộng khắp, giúp người dân dễ dàng tiếp cận điểm giao dịch gần nhất.

Trong hệ thống này, Trung tâm đóng vai trò hạt nhân với chức năng tham mưu cho UBND TP về công tác cải cách và kiểm soát TTHC trên phạm vi toàn TP. Đồng thời, Trung tâm còn là đầu mối trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ tiếp nhận và trả kết quả cho hệ thống các trung tâm cấp xã/phường.

Đây cũng là cơ quan thực hiện việc giám sát, kiểm soát toàn bộ số lượng, tiến độ giải quyết hồ sơ cũng như đo lường mức độ hài lòng của người dân trên toàn địa bàn.

Để phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt nhất, Trung tâm đã bố trí hơn 60 quầy giao dịch trải rộng tại sáu khu vực thuộc tòa nhà. Ảnh: LÊ THOA

Điều động, biệt phái 61 cán bộ

. Với quy mô tiếp nhận lớn, phương án bố trí cơ sở vật chất và cơ cấu tổ chức nhân sự tại Trung tâm đến thời điểm này thế nào, thưa ông?

+ Hiện chúng tôi bố trí 70 quầy giao dịch tại sáu khu vực tiếp nhận và trả kết quả tại tầng trệt và lầu 1t. Trung tâm sẽ thực hiện tiếp nhận 15 lĩnh vực tương ứng 15 sở, ban ngành với tổng cộng trên 2.200 TTHC, bao gồm cả các thủ tục phi địa giới hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Về nhân sự, UBND TP giao Trung tâm 340 biên chế, bao gồm nhân sự cho cả chi nhánh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và 38 tổ địa bàn. Riêng tại trụ sở này, hiện có 61 cán bộ, công chức được điều động, biệt phái từ các sở, ban ngành để trực tiếp tiếp nhận hồ sơ.

. Vậy so với trước đây, mô hình một cửa tập trung tại Trung tâm có những điểm gì nổi bật?

+ Trước hết, phải nhìn nhận rằng mô hình một cửa phân tán tại nhiều cơ quan trước đây khiến việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trở nên manh mún, dàn trải, khó đồng bộ và gây lãng phí.

Khi chuyển sang mô hình tập trung cho phép đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại nhất để phục vụ người dân. Đội ngũ nhân sự từ các sở, ban ngành khi đưa về đây đều đã trải qua quá trình tuyển chọn và tập huấn kỹ lưỡng về nghiệp vụ cũng như thái độ phục vụ.

Chúng tôi đã tham mưu UBND TP rà soát, xây dựng các quy trình nội bộ khoa học nhằm rút ngắn tối đa thời gian giải quyết hồ sơ. Đặc biệt, chúng tôi đẩy mạnh việc khai thác dữ liệu số hóa và các cơ sở dữ liệu dùng chung để thay thế dần hồ sơ giấy. Đây là yếu tố then chốt giúp giải quyết TTHC nhanh chóng và hiệu quả.

Ngoài ra, Trung tâm cũng chủ động đánh giá, tiếp thu các sáng kiến, giải pháp hay từ cơ sở (như ki-ốt lấy số tự động, robot AI hỗ trợ...) để nghiên cứu, ứng dụng nhằm cải thiện môi trường phục vụ.

Đội ngũ kỹ thuật hoàn tất khâu lắp đặt thiết bị, máy móc và cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để đưa Trung tâm vào vận hành chính thức trong sáng 29-12. Ảnh: LÊ THOA

Chủ động phương án “giảm tải”

. Thưa ông, đối với những thủ tục phức tạp đòi hỏi sự phối hợp của nhiều sở, ngành, Trung tâm đã có tính toán và phương án xử lý như thế nào?

+ Một số nhóm lĩnh vực có khối lượng hồ sơ lớn và tính chất phức tạp cao, điển hình như đầu tư, xây dựng, tài nguyên và khoáng sản.

Để chủ động, Trung tâm đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức. Đồng thời, triển khai cho các sở, ban ngành xây dựng các “bộ hồ sơ mẫu”, tích hợp trực tiếp trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Chúng tôi cũng tham mưu UBND TP chỉ đạo các sở, ban ngành tăng cường nhân sự đầu mối sẵn sàng hỗ trợ nghiệp vụ kịp thời cho cán bộ tại quầy khi gặp các hồ sơ khó.

Các cán bộ tích cực kiểm tra máy móc, thiết bị tại Trung tâm hôm 27-12. Ảnh: LÊ THOA

. Việc quy về một đầu mối tập trung chắc chắn sẽ tạo ra áp lực rất lớn về khối lượng hồ sơ cần giải quyết?

+ Ban giám đốc Trung tâm đã lường trước áp lực hồ sơ dồn về sẽ rất lớn, nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp ban đầu.

Do đó, bên cạnh đội ngũ được biệt phái, chúng tôi đã tham mưu UBND TP chỉ đạo các sở, ban ngành bố trí sẵn một nguồn nhân lực dự phòng để kịp thời tăng cường ngay khi xảy ra tình trạng quá tải hoặc lượng hồ sơ tăng đột biến.

Đặc biệt, trong tháng hoạt động đầu tiên, lãnh đạo quản lý của các sở, ban ngành phải có mặt tại Trung tâm để theo dõi sát sao hoạt động tiếp nhận hồ sơ, từ đó có biện pháp xử lý “nóng” và kịp thời các tình huống phát sinh.

Chúng tôi đặc biệt khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Đây là giải pháp kép, giúp giảm tải áp lực trực tiếp tại Trung tâm và người dân cũng tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí đi lại.

. Xin cảm ơn ông.