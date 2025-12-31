Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN lần thứ 6 31/12/2025 16:42

(PLO)- Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN lần thứ 6 qua đó tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác số của khu vực.

Ngày 31-12, tại Họp báo thường kỳ do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức, bà Lê Thị Việt Lâm - Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ KH&CN) đã thông tin về Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN.

Theo đó, Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN hay còn gọi là ADGMIN, là cơ chế hợp tác cấp cao nhất của ASEAN trong lĩnh vực công nghệ số, được tổ chức thường niên luân phiên tại các nước thành viên.

Hội nghị có vai trò quan trọng trong việc định hướng chiến lược, xây dựng chính sách và thúc đẩy hợp tác số trong ASEAN, đồng thời tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các đối tác và tổ chức quốc tế trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.

Bà Lê Thị Việt Lâm - Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ KH&CN) đã thông tin về Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN. Ảnh: PV

Trong năm 2026, với trách nhiệm là quốc gia thành viên ASEAN, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN lần thứ 6 qua đó tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác số của khu vực.

Về quy mô, Hội nghị dự kiến có khoảng 300 đại biểu quốc tế và trong nước tham dự. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo Chính phủ Việt Nam; Bộ trưởng, Thứ trưởng và quan chức cấp cao phụ trách lĩnh vực số của 11 nước thành viên ASEAN; Tổng Thư ký ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.

Bên cạnh đó, Hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo bộ, cơ quan phụ trách số của các đối tác đối thoại như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga và Hoa Kỳ, cùng đại diện cấp cao của các tổ chức quốc tế và khu vực như Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, Liên minh Viễn thông quốc tế và các tổ chức liên quan.

Hội nghị được tổ chức với chủ đề "ASEAN thích ứng: từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ," phản ánh định hướng hợp tác số của ASEAN trong giai đoạn phát triển mới, khi khu vực đã đạt được nhiều kết quả trong mở rộng hạ tầng kết nối và đang chuyển sang giai đoạn tập trung khai thác dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, các công nghệ mới nổi và phát triển hệ thống thông minh.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các Bộ trưởng sẽ trao đổi về quá trình chuyển dịch từ mô hình kết nối truyền thống sang kết nối thông minh, gắn với các nội dung như dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, quản trị số, phát triển nguồn nhân lực số và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của ASEAN.

Về chương trình tổng thể, Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 12-1-2026 đến 16-1-2026 tại Hà Nội. Trong các ngày 12-1 đến 14-1 sẽ diễn ra các cuộc họp quan chức số ASEAN, các phiên làm việc với đối tác đối thoại, cùng các hoạt động chuyên đề và sự kiện bên lề.

Ngày 15-1 sẽ diễn ra lễ khai mạc chính thức, các cuộc họp cấp Bộ trưởng ASEAN và Bộ trưởng ASEAN với đối tác đối thoại, cùng tiệc chiêu đãi chính thức kết hợp lễ trao Giải thưởng Số ASEAN năm 2026.

Ngày 16-1, hội nghị tiếp tục với các cuộc họp Bộ trưởng ASEAN với các đối tác và Hội đồng Kinh doanh ASEAN, đồng thời công bố Kế hoạch tổng thể số ASEAN giai đoạn 2026-2030.

Hội nghị lần này có một số điểm nhấn quan trọng. Đầu tiên, Hội nghị đánh dấu lần đầu tiên Timor-Leste tham dự với tư cách thành viên đầy đủ của ASEAN.

Tại phiên thảo luận cấp Bộ trưởng dự kiến có sự tham dự của Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách công nghệ số và công nghệ mới nổi, chia sẻ góc nhìn toàn cầu về xu hướng phát triển công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và quản trị số.

Trong khuôn khổ Hội nghị cũng sẽ diễn ra chung kết và Lễ trao Giải thưởng số ASEAN, một giải thưởng thường niên uy tín nhằm tôn vinh các sáng kiến và giải pháp công nghệ số tiêu biểu, sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Hội nghị cũng sẽ công bố Kế hoạch tổng thể Số ASEAN giai đoạn 2026-2030 nhằm xác lập các định hướng trọng tâm của ASEAN trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Hội nghị sẽ có không gian trình diễn công nghệ số, giới thiệu các sản phẩm, ứng dụng tiêu biểu phản ánh xu hướng phát triển công nghệ số của khu vực.