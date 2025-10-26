Bản tin trưa 26-10: Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 khai mạc, Timor-Leste chính thức gia nhập; Ông Putin bình luận về lễ ký Công ước Hà Nội 26/10/2025 12:26

(PLO)- Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 khai mạc, Timor-Leste chính thức gia nhập; Ông Putin bình luận về lễ ký Công ước Hà Nội; Cận cảnh đường Chu Văn An, TP.HCM 'thay áo mới' sau dự án nâng cấp hơn 1.000 tỉ đồng; Khánh Hòa báo cáo gì về 3 dự án BT đổi đất sân bay Nha Trang cũ?; Thanh niên 16 tuổi bị sát hại vô cớ trên cầu Dục Thanh chỉ vì một cái nhìn…

Sáng 26-10, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan chính thức khai mạc tại Kuala Lumpur (Malaysia), theo hãng thông tấn Bernama.

Tham dự lễ khai mạc có đại diện nước chủ nhà là Thủ tướng Malaysia - ông Anwar Ibrahim.

Ngoài ra có lãnh đạo các nước trong khối, gồm: Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính; Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul; Thủ tướng Singapore - ông Lawrence Wong; Thủ tướng Campuchia Hun Manet; Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; Tổng thống Indonesia - ông Prabowo Subianto; Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr. và Quốc vương Brunei - ông Hassanal Bolkiah.