Thủ tướng Timor-Leste: Giấc mơ gia nhập ASEAN đã thành hiện thực 26/10/2025 11:29

(PLO)- Tại lễ ký tuyên bố công nhận Timor-Leste là thành viên chính thức của ASEAN, Thủ tướng Timor-Leste – ông Kay Rala Xanana Gusmão bày tỏ sự vui mừng, xúc động và cam kết đóng góp tích cực vào sự phát triển của tổ chức.

Ngày 26-10, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, các đại biểu đã chứng kiến lễ ký tuyên bố công nhận Timor-Leste là thành viên chính thức của tổ chức này. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Timor-Leste – ông Kay Rala Xanana Gusmão nói rằng việc quốc gia của ông gia nhập ASEAN là "giấc mơ đã thành hiện thực", theo hãng thông tấn Bernama.

"Hôm nay, lịch sử đã được viết nên. Timor-Leste đã được kết nạp là quốc gia thành viên thứ 11 của ASEAN. Đối với người dân Timor-Leste, đây không chỉ là một giấc mơ đã thành hiện thực mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ cho hành trình của chúng tôi – một hành trình được đánh dấu bằng sự kiên cường, quyết tâm và hy vọng" – ông nói.

Thủ tướng Timor-Leste – ông Kay Rala Xanana Gusmão phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 hôm 26-10. Ảnh: BERNAMA

Theo Thủ tướng Gusmão, cột mốc này cũng tái khẳng định tầm nhìn của ASEAN về một gia đình các quốc gia thực sự đoàn kết, gắn kết nhờ vào các giá trị chung, khát vọng chung và vận mệnh chung.

Ông Gusmão bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả quốc gia thành viên ASEAN, chủ tịch ASEAN và Ban Thư ký ASEAN vì sự tin tưởng, động viên và tình đoàn kết vững chắc trong suốt chặng đường dài và đầy ý nghĩa để Timor-Leste trở thành thành viên của tổ chức này.

“Timor-Leste gia nhập ASEAN với cam kết toàn diện đối với Hiến chương, sẵn sàng trở thành một thành viên xây dựng, hòa bình và tận tụy. Chúng tôi cam kết hợp tác với tất cả quốc gia thành viên để duy trì khu vực hòa bình, cởi mở và thịnh vượng, đồng thời tham gia vào các nỗ lực xây dựng khả năng phục hồi, tăng cường đoàn kết và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau” – ông nói.

Thành viên phái đoàn Timor-Leste – bà Fransisca Maia bày tỏ sự xúc động tại lễ ký tuyên bố công nhận Timor-Leste là thành viên chính thức của ASEAN hôm 26-10. Ảnh: BERNAMA

Nói về hành trình tương lai, ông Gusmão cho biết việc trở thành thành viên ASEAN mang lại triển vọng to lớn về thương mại, đầu tư, giáo dục và nền kinh tế số.

“Cùng nhau, chúng ta sẽ thúc đẩy Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 – một ASEAN hòa bình, thịnh vượng, kiên cường và lấy người dân làm trung tâm, với Timor-Leste là một bên đóng góp tích cực” – thủ tướng Timor-Leste phát biểu.

ASEAN được thành lập vào năm 1967. Với việc Timor-Leste gia nhập ASEAN, tổ chức này hiện có tổng cộng 11 thành viên gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Timor-Leste.