70 năm hữu nghị Việt Nam - Indonesia: Bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu rộng và thực chất

(PLO)- Lễ kỷ niệm 70 năm quan hệ Việt Nam - Indonesia tại TP.HCM khẳng định nền tảng hữu nghị bền chặt, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, hướng tới mục tiêu phát triển chung đến năm 2045.

Sáng 19-12, Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Indonesia (30-12-1955 – 30-12-2025) được tổ chức long trọng tại Nhà hát Thành phố. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định sự gắn kết bền chặt và tầm nhìn chung giữa hai quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nền tảng hữu nghị vững chắc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - nhấn mạnh Indonesia là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Nền móng này được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Indonesia Sukarno trực tiếp đặt nền tảng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp.

Đặc biệt, tháng 3-2025, hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Việt Nam trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện đầu tiên của Indonesia trong khối ASEAN.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, quan hệ chính trị tốt đẹp là nền tảng để hai nước mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa, du lịch, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỉ USD trước năm 2028, đồng thời tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN, Liên Hợp Quốc và Phong trào Không liên kết.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho rằng Việt Nam và Indonesia có nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn và khát vọng phát triển. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, trong khi Indonesia triển khai chương trình Indonesia Emas 2045 nhằm xây dựng nền kinh tế thu nhập cao nhân dịp 100 năm độc lập.

"Sự tương đồng này được xem là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung" - ông Nguyễn Công Vinh nói.

Hợp tác kinh tế là động lực trung tâm

Tại buổi lễ, bà Carolina Tinangon - Tổng Lãnh sự Indonesia tại TP.HCM - bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Bà nhấn mạnh, dù ranh giới địa lý có thể ngăn cách, nhưng sự sẻ chia về nhân văn trước những thiên tai gần đây đã gắn kết hai dân tộc chặt chẽ hơn bao giờ hết.

Dẫn chứng về sự thành công trong hợp tác kinh tế, bà Carolina Tinangon cho biết kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đã đạt 16,7 tỉ USD. Về đầu tư, trong giai đoạn 2014-2024, tổng vốn đầu tư giải ngân của Việt Nam vào Indonesia đạt 6,63 tỉ USD, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như sản xuất xe điện, thương mại, du lịch và thủy sản.

Bên cạnh hợp tác kinh tế và chính trị, giao lưu nhân dân, văn hóa và giáo dục được đánh giá là trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước. Các đường bay thẳng kết nối Hà Nội và TP.HCM với Jakarta và Bali đã thúc đẩy du lịch, với gần 185.000 lượt khách Indonesia đến Việt Nam và hơn 106.000 lượt khách Việt Nam đến Indonesia trong năm 2024.

Sự gắn kết song phương còn được thể hiện qua các hoạt động giao lưu nhân dân và giáo dục.

Bà Carolina Tinangon đánh giá cao vai trò của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) trong việc đào tạo ngôn ngữ và văn hóa Indonesia từ năm 1993, tạo ra những thế hệ cầu nối quan trọng cho quan hệ ngoại giao và kinh tế.

Hướng tới tương lai, Tổng Lãnh sự Indonesia khẳng định: “Hợp tác kinh tế sẽ tiếp tục là động lực trung tâm. Chúng tôi đặt mục tiêu đạt 18 tỉ USD thương mại song phương vào năm 2028, đồng thời mở rộng sang an ninh lương thực, kinh tế số, kinh tế xanh và ngành công nghiệp Halal”.

Indonesia cũng hoan nghênh đầu tư của Việt Nam vào các lĩnh vực như sản xuất ô tô, nông nghiệp và an ninh lương thực, vị Tổng lãnh sự cho hay.

"Cả hai quốc gia chúng ta đều chung khát vọng trở thành các nước có thu nhập cao vào năm 2045, dịp kỷ niệm 100 năm độc lập. Đây là mục tiêu đầy tham vọng, nhưng tôi tin tưởng vững chắc rằng chúng ta hoàn toàn có thể đạt được, nếu tiếp tục hợp tác, đổi mới và cùng nhau nâng tầm quan hệ đối tác" - bà Carolina kết thúc bài phát biểu.

Tham dự sự kiện đối ngoại này còn có ông Phạm Dứt Điểm - Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, cùng các cán bộ ngoại giao, lãnh sự tại TP.HCM,...

Chương trình được tổ chức long trọng với nhiều tiết mục văn nghệ mang đặc trưng văn hoá hai nước. Dưới đây là một số hình ảnh các tiết mục văn nghệ trong buổi lễ.

