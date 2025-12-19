Ông Putin họp báo cuối năm, nói về chiến trường Ukraine và tài sản Nga ở châu Âu 19/12/2025 17:48

Ngày 19-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức cuộc họp báo cuối năm thường niên, đề cập chiến trường và tiến trình đàm phán xung đột của Nga-Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Putin bắt đầu buổi họp báo bằng việc đề cập cuộc xung đột ở Ukraine. Ông cho rằng đến nay, Nga “thực sự chưa thấy sự sẵn sàng” từ Ukraine cho một cuộc đàm phán hòa bình.

“Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thấy một số tín hiệu nhất định, trong đó có từ chính quyền Kiev, cho thấy họ sẵn sàng tham gia một hình thức đối thoại nào đó. Điều duy nhất tôi muốn nói là chúng tôi sẵn sàng và mong muốn chấm dứt cuộc xung đột này bằng biện pháp hòa bình theo cách loại bỏ tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng” - ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức cuộc họp báo cuối năm thường niên ngày 19-12. Ảnh: TASS

Ông Putin nói rằng Nga đang nắm giữ thế chủ động chiến lược trên chiến trường sau khi đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi tỉnh Kursk (Nga) vào mùa xuân năm nay.

“Nhìn chung, ngay sau khi quân đội chúng tôi đánh bật đối phương khỏi khu vực Kursk, thế chủ động chiến lược đã hoàn toàn thuộc về các lực lượng vũ trang Nga. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là quân đội chúng tôi đang tiến công trên toàn bộ tuyến tiếp xúc; ở một số nơi nhanh hơn, ở những nơi khác chậm hơn, nhưng trên mọi hướng, đối phương đều đang rút lui” - tổng thống Nga nhấn mạnh.

Ông Putin cho biết quân đội Nga được kỳ vọng sẽ kiểm soát TP Lyman (Donetsk) trong tương lai gần.

“Ở phía nam TP Seversk đã được kiểm soát, các lực lượng của chúng tôi đang hoạt động tích cực và hiệu quả theo hướng Lyman ở phía nam. Quân đội chúng tôi đã tiến vào thành phố, và giao tranh đang diễn ra tại đó” - ông Putin bổ sung.

Người đứng đầu Điện Kremlin tuyên bố rằng việc Nga kiểm soát TP Pokrovsk ở Donbass mở ra những cơ hội đáng kể cho quân đội Nga, đồng thời nói thêm rằng quân đội Moscow đã bao vây hoàn toàn TP Myrnohrad lân cận - những thông tin mà Ukraine bác bỏ gần đây.

Đề cập nền kinh tế Nga, Tổng thống Putin cho biết tăng trưởng GDP hàng năm đạt 1%. Ông Putin nói thêm rằng mức tăng trưởng GDP 1% của Nga chủ yếu là do quyết định có chủ đích của chính phủ trong việc kiềm chế lạm phát, dự kiến ​​sẽ giảm xuống dưới 6% vào cuối năm nay.

Ông Putin cho biết, tỷ lệ thất nghiệp vốn đã thấp của Nga nay càng giảm hơn nữa, xuống còn 2,2%.

Liên quan kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) nhằm sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga ở châu Âu để tài trợ cho Ukraine, ông Putin gọi kế hoạch này là “nếu làm lén lút thì có thể bị coi là trộm cắp, còn làm công khai thì đó là cướp bóc”.

“Ngoài tổn hại về uy tín, [khối này] còn có thể phải gánh chịu những thiệt hại trực tiếp liên quan đến nền tảng của trật tự tài chính thế giới hiện đại” - ông Putin cảnh báo, đồng thời cho biết Nga sẽ theo đuổi các hành động pháp lý trong vấn đề này.

EU và Ukraine chưa bình luận về bài phát biểu của ông Putin.