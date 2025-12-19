Nga chi nhiêu tiền và tuyển nhiêu lính cho cuộc chiến ở Ukraine trong năm 2025? 19/12/2025 15:00

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố báo cáo thường niên về cuộc chiến ở Ukraine, qua đó hé lộ nhiều mục tiêu quan trọng của Moscow trong năm 2025.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17-12 đã công bố bản tổng kết thường niên quy mô lớn về cuộc chiến ở Ukraine, qua đó hé lộ các mục tiêu quân sự và mức độ thể hiện của lực lượng Nga trong năm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã trình bày các số liệu chính thức tại cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng, tổ chức ở Moscow.

Dưới đây là 10 điểm đáng chú ý từ báo cáo thường niên của Nga, theo trang Business Insider.

(Từ trái sang) Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, Tổng thống nga Vladimir Putin và Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov tại cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga ngày 17-12. Ảnh: SPUTNIK

Ngân sách chiến tranh của Nga khoảng 138 tỉ USD

Ông Belousov cho biết chi tiêu cho chiến tranh của Nga dự kiến sẽ ở mức khoảng 5,1% GDP vào năm 2025, trong tổng ngân sách quốc phòng chiếm 7,3% GDP hằng năm của nước này.

GDP danh nghĩa của Nga năm 2024 vào khoảng 201.200 tỉ rup (2.520 tỉ USD) và được dự báo sẽ tăng 1% trong năm 2025, lên khoảng 203.000 tỉ rup (2.550 tỉ USD).

Tuy nhiên, truyền thông độc lập của Nga đưa tin Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo GDP năm nay vào khoảng 2.700 tỉ USD. Với mức chi cho chiến tranh là 5,1% GDP, ngân sách chiến tranh của Nga theo đó sẽ nằm trong khoảng từ 128 tỉ USD đến 137,7 tỉ USD.

Đây là lần đầu tiên Nga công khai số tiền chi riêng cho chiến tranh. Trước đó, Điện Kremlin chỉ công bố các con số về tổng chi tiêu quốc phòng.

Đẩy mạnh các đợt tấn công bằng xe máy và xe địa hình hạng nhẹ

Theo ông Belousov, Bộ Quốc phòng Nga đã bàn giao khoảng 38.000 xe máy, xe buggy và các phương tiện địa hình cho lực lượng Nga ở tiền tuyến trong năm 2025.

“Con số này gấp 10 lần năm ngoái” - ông nói, đồng thời cho biết Nga đặt mục tiêu đạt “đủ quân số” đối với các phương tiện này vào năm tới.

Quân đội Nga ngày càng sử dụng xe máy, xe bốn bánh và các phương tiện nhỏ, không bọc thép để tấn công hoặc tiếp cận các vị trí của Ukraine, tận dụng tốc độ và kích thước nhỏ nhằm tránh các đòn tập kích bằng máy bay không người lái (UAV).

Phía Ukraine cũng áp dụng chiến thuật này, trong đó có một trung đoàn thậm chí đã thành lập một đại đội tấn công bằng xe máy vào tháng 5.

Thêm 409.000 binh sĩ hợp đồng

Ông Belousov cho biết Nga đã tuyển thêm 409.611 binh sĩ hợp đồng trong năm 2025, giảm so với mức 449.243 người của năm 2024.

Tuy nhiên, con số này vẫn vượt mục tiêu tuyển quân 403.000 người mà Moscow đặt ra cho năm nay.

“Gần 2/3 trong số đó là nam giới trẻ dưới 40 tuổi. Hơn 1/3 có trình độ đại học hoặc trung cấp chuyên nghiệp” - vị bộ trưởng nói thêm. Cả Ukraine lẫn Nga đều đang gặp nhiều khó khăn trong việc bổ sung quân số, tuy nhiên, Moscow đang gây sức ép lên lực lượng Ukraine bằng các đợt tấn công bộ binh trực diện liên tục với quân số áp đảo.

Để duy trì nguồn bổ sung binh lực, Nga thường thu hút người nhập ngũ bằng các khoản thưởng ký hợp đồng rất lớn hoặc bằng việc ân xá cho những tội danh đã phạm trong nước.

FPV chiếm ưu thế trong các đòn tấn công của Nga

Ông Belousov cho biết khoảng 50% thương vong của Ukraine do các đòn tấn công của Nga gây ra là từ UAV góc nhìn thứ nhất (FPV). Đây là các UAV cỡ nhỏ, thường là loại bốn cánh, được gắn thuốc nổ và đã trở thành một dấu ấn đặc trưng của cuộc chiến.

Vào mùa hè, Nga từng tuyên bố sản xuất nhiều FPV hơn Ukraine, dù sau đó các quan chức ở Kiev nói rằng nước này đã bắt kịp trở lại.

Lãnh đạo Ukraine cho biết 70% tổng số thương vong gây ra trong suốt cuộc chiến có liên quan FPV.

Xây dựng một lực lượng FPV hoàn toàn mới

Cũng theo ông Belousov, Nga dự định thành lập một binh chủng mới mang tên Lực lượng Hệ thống Không người lái vào năm tới, với nhiệm vụ huấn luyện “hàng chục nghìn” nhân sự.

Trước đó, Nga đã lập một đơn vị UAV chính thức mang tên Rubicon từ tháng 8-2024, chuyên ưu tiên tác chiến bằng FPV và thường được mô tả là nơi tập trung những điều khiển viên tinh nhuệ nhất.

Hiện nay, Moscow dường như đang tìm cách đưa kiểu tác chiến này trở thành một trụ cột chính thức trong cơ cấu lực lượng vũ trang.

Ông Belousov cho biết Nga cần chuyển các đòn tấn công bằng FPV từ những nhiệm vụ riêng lẻ do từng đơn vị thực hiện sang các “chiến dịch phối hợp liên binh chủng” giữa các lực lượng.

27.000 UAV bị đánh chặn trên lãnh thổ Nga

Báo cáo cho biết trong năm nay, khoảng 27.400 UAV tầm xa của Ukraine đã bị đánh chặn trên không phận và lãnh thổ Nga, trong đó phần lớn xuất hiện sau mùa hè.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ban đầu Ukraine chỉ phóng khoảng 1.000 UAV mỗi tháng vào Nga, nhưng con số này đã tăng lên mức 3.700 chiếc mỗi tháng từ tháng 5.

Ông Belousov tuyên bố tỉ lệ đánh chặn trung bình của Nga trong năm đạt “97%”.

Ukraine thường sử dụng UAV cánh cố định để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào các cơ sở dầu khí và các địa điểm sản xuất quân sự. Đáng chú ý, ông Belousov cũng đề cập việc Nga đang nghiên cứu các FPV có thể đóng vai trò như những phương tiện đánh chặn tốc độ cao - một công nghệ mà Ukraine đã và đang phát triển nhằm đối phó với các đợt UAV Shahed của Nga.

Binh sĩ Nga trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Nga tiếp nhận 2 máy bay ném bom chiến lược hiện đại

Ông Belousov cho biết Nga đã tiếp nhận 2 máy bay Tu-160M - phiên bản nâng cấp của máy bay ném bom siêu vượt âm, có khả năng mang vũ khí hạt nhân hoặc các loại tên lửa tàng hình uy lực.

Thông tin này phần nào cho thấy tốc độ sản xuất dòng máy bay ném bom nói trên, vốn chỉ tồn tại với số lượng hạn chế nhưng giữ vai trò then chốt trong bộ 3 răn đe hạt nhân của Nga. Trước đó, một số máy bay ném bom cũ của Nga được cho là đã bị hư hại nặng trong Chiến dịch Spiderweb (“Mạng nhện”) - cuộc tập kích UAV táo bạo của Ukraine hồi đầu tháng 6, nhằm vào một phi đội khoảng 41 máy bay quân sự Nga.

Các nguồn tin từ Ukraine tuyên bố một số chiếc Tu-160 cũng trúng đòn, dù vào thời điểm đó, các nguồn tình báo nguồn mở độc lập chưa xác nhận thông tin này.

Nga thành lập 30 trung đoàn mới trong năm

Quân đội Nga cũng đang điều chỉnh cơ cấu tổ chức lực lượng.

Ông Belousov cho biết trong năm 2025, Điện Kremlin đã thành lập 5 sư đoàn mới, 13 lữ đoàn mới và 30 trung đoàn mới. Theo ước tính của các viện nghiên cứu quốc tế, mỗi sư đoàn Nga có thể gồm từ 10.000 đến 20.000 quân; các trung đoàn trực thuộc thường có khoảng 2.000 binh sĩ và tiếp tục được chia thành các tiểu đoàn. Lữ đoàn có quân số vào khoảng 3.500 đến 4.500 người.

Ông Belousov cho biết cơ cấu mới này bao gồm một sư đoàn mới mang tên Lực lượng Không gian - Hàng không, trong đó có một trung đoàn “được trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-500 độc nhất, có khả năng đánh trúng mục tiêu ở không gian gần”.

Ông nói thêm rằng sang năm tới, Nga dự kiến sẽ thành lập thêm 4 sư đoàn, 14 lữ đoàn và 39 trung đoàn mới.

Tuy nhiên, một phần các con số này bao gồm những đơn vị đã được Nga tổ chức lại, vì vậy không nhất thiết phản ánh mức độ mở rộng thuần túy của cơ cấu lực lượng. Chẳng hạn, ông Belousov cho biết hai lữ đoàn thủy quân lục chiến đã được sáp nhập để hình thành một sư đoàn duy nhất.

Vận chuyển UAV và tiếp tế bằng đường không, đường bộ

Bộ trưởng Belousov cho biết Nga đã mở rộng việc sử dụng UAV và phương tiện địa hình để vận chuyển trang bị, từ chỗ chỉ là “một chiến dịch đơn lẻ” vào năm 2024, lên mức chuyển tới tiền tuyến 12.000 tấn hàng hóa trong năm nay.

“Đến năm 2026, con số này phải tăng ít nhất gấp đôi” - ông nói.

Cả Ukraine lẫn Nga đều đang phát triển các UAV mặt đất có thể điều khiển từ xa để tiếp tế cho tuyến đầu, thậm chí tham gia tấn công. Công nghệ mới này đặc biệt hữu ích với những nhiệm vụ nguy hiểm, vốn trước đây buộc phải giao cho binh sĩ trực tiếp thực hiện.

Một số đơn vị quân sự cũng cho biết đã sử dụng UAV để vận chuyển trang bị bằng đường không. Chẳng hạn, một chỉ huy Ukraine từng nói lực lượng của ông dùng UAV để chuyển một xe đạp điện đến cho một binh sĩ bị mắc kẹt.

Nga nhắm vào lưới điện của Ukraine

Phần trình bày của ông Belousov cho thấy Nga đang tiến hành các đòn tấn công chính xác nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Ông Belousov cho biết hơn 70% các nhà máy nhiệt điện và 37% các nhà máy thủy điện của Ukraine đã bị vô hiệu hóa.

“Hiệu quả của các đòn tấn công chính xác của Nga vào khoảng 60%, cao hơn một bậc độ lớn so với hiệu quả các đòn tấn công của Ukraine trên lãnh thổ Nga” - ông Belousov nói.

“Công suất năng lượng của Ukraine đã giảm hơn một nửa” - quan chức Nga nói thêm.