Nga lên tiếng thông tin có công dân Nga làm lính đánh thuê cho Campuchia 17/12/2025 11:58

(PLO)- Đại sứ Nga tại Campuchia - ông Anatoly Borovik lên tiếng trước thông tin có công dân Nga làm lính đánh thuê cho phía Campuchia trong giao tranh biên giới với Thái Lan.

Tại cuộc họp báo ngày 16-12 tại Phnom Penh, Đại sứ Nga tại Campuchia - ông Anatoly Borovik lên tiếng về các thông tin từ một số hãng truyền thông Thái Lan cho rằng công dân Nga đang tham gia với vai trò lính đánh thuê cho Campuchia, Khmer Times đưa tin.

Ông Borovik nói rằng phía Nga chưa từng có hoặc nhận được bất kỳ thông tin nào như vậy. Vì thế, không có cơ sở hay bằng chứng để xác nhận các cáo buộc này, và không có bình luận thêm.

“Cho đến nay, tôi chưa thấy phía Thái Lan chính thức đưa ra cáo buộc như vậy. Chúng tôi đang kiểm tra thông tin, nhưng nếu đó là tin sai sự thật thì việc theo đuổi sẽ chỉ lãng phí thời gian” - ông Borovik nói.

Đại sứ Nga tại Campuchia - ông Anatoly Borovik họp báo tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) ngày 16-12. Ảnh: X

Trước đó, hôm 15-12, Đại sứ quán Nga tại Thái Lan cũng đã bác bỏ các thông tin trên.

Trong tuyên bố đăng trên Facebook, Đại sứ quán cho biết đã nắm được các bài viết xuất hiện trên một số cơ quan truyền thông Thái Lan đưa ra những cáo buộc nói trên, song nhấn mạnh đây là thông tin sai sự thật, không có căn cứ.

“Những thông tin này nhiều khả năng được bịa đặt từ các nguồn ngoài khu vực [giao tranh]” - tuyên bố nêu rõ, đồng thời cho rằng các cáo buộc này có mục đích xâm phạm quyền lợi của công dân Nga hiện đang có mặt tại Thái Lan với tư cách du lịch hoặc công tác.

Theo Đại sứ quán Nga, các báo cáo trên cũng gây tổn hại đến mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa Moscow và Bangkok.

Phái đoàn Nga nhấn mạnh rằng lập trường của Nga về tranh chấp biên giới Thái Lan - Campuchia đã được Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ và người phát ngôn bộ này tái khẳng định trong cuộc họp báo ngày 11-12.

“Nga từ lâu duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác với cả Thái Lan và Campuchia. Chúng tôi ủng hộ việc giải quyết mọi tranh chấp hoàn toàn bằng các biện pháp hòa bình” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói.

Ngày 16-12, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cũng bác bỏ các thông tin trên truyền thông Thái Lan cho rằng binh sĩ Nga và lực lượng nước ngoài đang chiến đấu cho Campuchia, tờ Cambodianess đưa tin.

“Tôi xin làm rõ rằng Campuchia không có binh sĩ Nga hay lực lượng nước ngoài nào tham chiến trên chiến trường hoặc làm cố vấn quân sự cho quân đội Campuchia" - ông Hun Sen viết trên trang Facebook cá nhân.