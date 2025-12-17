Phnompenh công bố thương vong, Thái Lan công bố video pháo kích casino ở Campuchia 17/12/2025 11:54

(PLO)- Giao tranh biên giới Campuchia - Thái Lan tiếp diễn; Quân đội Thái Lan công bố video pháo kích casino mà nước này cho là cơ sở 'lừa đảo' ở Campuchia; Phnompenh công bố số thương vong từ đầu đợt giao tranh.

Tính đến sáng 17-12, tình hình giao tranh biên giới Campuchia-Thái Lan vẫn tiếp diễn.

Trung tướng Maly Socheata - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia - nói rằng đến sáng 17-12, quân đội Thái Lan vẫn tiếp tục các cuộc tấn công vào Campuchia, theo tờ Khmer Times.

Trung tướng Maly Socheata - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia. Ảnh: KHMER TIMES

Theo thông tin cập nhật đến 9 giờ 40 phút sáng 17-12, giao tranh giữa lực lượng vũ trang hai nước tại tỉnh Banteay Meanchey vẫn diễn ra dữ dội.

Theo phía Campuchia, quân đội Thái Lan đã bắn pháo binh vươn tới làng Sla Kram (xã Sla Kram, huyện Svay Chek, tỉnh Banteay Meanchey).

Theo bà Socheata, kể từ ngày 7 đến ngày 16-12 đã có 17 người Campuchia thiệt mạng và 77 người khác bị thương.

Về phía Thái Lan, Quân khu 2 của nước này cho biết các đơn vị thiết giáp Thái Lan đã tiến hành 1 chiến dịch quân sự. Trong chiến dịch này Thái Lan sử dụng xe tăng bắn phá 1 tòa nhà casino mà nước này cho là căn cứ lừa đảo thuộc phía Campuchia tại khu vực Chong Sa Taku, theo tờ Khaosod.

Quân khu 2 cho biết cuộc pháo kích diễn ra ngày 16-12.

Phía Bangkok cho biết cuộc tấn công diễn ra sau khi lực lượng Thái Lan phát hiện binh sĩ Phnompenh đã sử dụng tòa nhà cao tầng này làm địa điểm phóng máy bay không người lái (UAV) để tấn công Thái Lan.

Video do trang Facebook của Quân đội Hoàng gia Thái Lan đăng tải, được cho là ghi lại cảnh thiết giáp Thái Lan pháo kích casino của Campuchia. Bangkok nói đây cũng là một hang ổ lừa đảo. Nguồn: FACEBOOK

Thái Lan tuyên bố hoạt động pháo kích nhằm tiêu diệt hoàn toàn căn cứ nói trên.

Phnompenh chưa lên tiếng về thông tin trên.

Quân khu 2 Thái Lan thông báo 2 binh sĩ đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực Prasat Ta Kwai trong một cuộc đụng độ xảy ra vào tối 16-12.

Cuộc đụng độ diễn ra tại Prasat Ta Kwai, nằm giữa đồi 350 và đồi 225, thuộc huyện Phanom Dong Rak, tỉnh Surin.

Quân đội Thái Lan cho biết đã liên tục tăng cường an ninh, triển khai lực lượng theo quy trình phòng thủ nghiêm ngặt nhằm kiểm soát các tuyến chiến lược trọng yếu.