Chiến sự Nga - Ukraine 18-12: Ukraine nói giành lại đất gần Pokrovsk; Ngày thương vong lớn, hơn 3.000 lính hai bên bị hạ 18/12/2025 07:12

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với loạt diễn biến nóng trên chiến trường.

Ukraine tuyên bố giành lại 16 km2 gần Pokrovsk

. Ngày 17-12, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi tuyên bố rằng lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát 16 km2 (ở phía bắc TP Pokrovsk), theo tờ Kyiv Independent.

“Bất chấp nhiều tháng chịu áp lực từ Nga, các đơn vị của chúng ta vẫn giữ vững phòng tuyến và dần dần giành lại những vùng đất đã mất” - ông Syrskyi nói trên Telegram.

Ông nói thêm rằng lực lượng Nga đã cố gắng tiến lên Pokrovsk trong hơn 17 tháng, nhưng quân đội Ukraine vẫn tiếp tục giữ vững các vị trí phòng thủ và giành lấy thế chủ động.

Ngoài những thắng lợi trong thành phố, lực lượng Ukraine cũng đã giành lại quyền kiểm soát 56 km2 lãnh thổ gần các khu định cư Hryshyne, Kotlyne và Udachne, nằm phía tây Pokrovsk, theo ông Syrskyi.

Ông Syrskyi cho biết tình hình trên chiến tuyến vẫn “khó khăn”, vì Nga đã tập trung tới 710.000 quân cho các hoạt động tấn công chiến lược đang diễn ra.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 148 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Chính quyền các địa phương tiếp tục báo cáo về các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine.

Ngày 17-12, Nga đã tấn công TP Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhzhia) bằng bom dẫn đường KAB, làm 26 người bị thương, theo lời Tỉnh trưởng Ivan Fedorov.

Vụ tấn công được cho là xảy ra vào khoảng trưa, nhắm vào hai tòa nhà chung cư nhiều tầng, cơ sở hạ tầng và các cơ sở giáo dục.

Theo báo cáo của Không quân Ukraine, hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn hoặc vô hiệu hóa 37/69 máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng vào Ukraine qua đêm. Tổng cộng 29 máy UAV đã rơi xuống 12 địa điểm khác nhau.

Tại tỉnh Donetsk, Tỉnh trưởng Vadym Filashkin báo cáo về các cuộc tấn công của Nga đã khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Tỉnh trưởng Kherson - ông Oleksandr Prokudin nói rằng các cuộc tấn công của Nga đã làm bị thương 8 người trong ngày qua.

Tại tỉnh Kharkiv, Nga đã nhắm mục tiêu vào 5 khu dân cư. Theo Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov, hậu quả của các cuộc tấn công là 4 người bị thương.

Tỉnh Sumy báo cáo về 1 người bị thương trong một cuộc tấn công của Nga đêm qua. Lực lượng Nga đã tấn công 18 khu dân cư trong khu vực 30 lần trong suốt đêm. Các cuộc tấn công sử dụng pháo binh, súng cối, UAV, UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) và bom dẫn đường.

TP Odessa vẫn tiếp tục mất điện trong ngày thứ 5 liên tiếp sau đòn không kích của Nga.

. Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã tổn thất khoảng 1.192.350 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 1.730 thương vong trong ngày 17-12.

. Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17-12 đưa tin rằng Nga đã giành quyền kiểm soát cộng đồng Gerasimovka ở tỉnh Dnipropetrovsk trong ngày qua, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.340 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng lực lượng Nga đã tấn công một trung tâm lắp ráp thuyền không người lái, cơ sở hạ tầng giao thông được quân đội Ukraine sử dụng và các khu vực triển khai quân đội trong ngày 17-12.

Lực lượng phòng không Nga cũng đánh chặn và phá hủy 180 UAV của Ukraine trong ngày.

Ông Zelensky thúc đẩy châu Âu dùng tài sản đóng băng của Nga hỗ trợ Ukraine

Ngày 17-12, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh của Ukraine đảm bảo sự ủng hộ cho Kiev và cho Nga thấy rằng việc tiếp tục cuộc chiến là “vô nghĩa”, theo hãng tin Reuters.

Ông Zelensky kêu gọi các đối tác của Ukraine đưa ra quyết định về việc sử dụng gần 250 tỉ USD tài sản chủ quyền của Nga bị đóng băng tại Liên minh châu Âu (EU) để hỗ trợ khoản vay cho Ukraine.

“Chúng ta cần tất cả các đối tác của mình có can đảm để nhìn nhận sự thật, thừa nhận sự thật và hành động phù hợp” - ông Zelensky nói.

Tuần trước, các chính phủ EU đã nhất trí đóng băng các tài sản này cho đến khi cần thiết, thay vì bỏ phiếu mỗi 6 tháng một lần về việc gia hạn tình trạng này. Một số nhà lãnh đạo châu Âu đã phản đối kế hoạch này vì lo ngại nó sẽ khiến châu Âu đối mặt rủi ro pháp lý.

Ông Putin ca ngợi đóng góp của binh sĩ Triều Tiên ở Kursk

Ngày 17-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi đóng góp của quân đội Triều Tiên trong việc giành lại quyền kiểm soát tỉnh Kursk của Nga, theo TASS.

“Tôi muốn đặc biệt đề cập đến các đồng nghiệp quân sự Triều Tiên của chúng ta” - ông Putin nói tại cuộc họp hội đồng cuối năm của Bộ Quốc phòng.

“Theo quyết định của đồng chí lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, họ đã được cử đi tham gia giải phóng vùng Kursk và đã chiến đấu anh dũng bên cạnh quân đội Nga. Họ cũng tham gia vào một chiến dịch rà phá bom mìn quy mô lớn và vô cùng khó khăn tại vùng Kursk đã được giải phóng” - nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Cùng với các chuyên gia Nga, các kỹ sư công binh từ Triều Tiên đã tham gia vào nhiệm vụ khó khăn là rà phá bom mìn tại khu vực Kursk, theo ông Putin.

Tuần trước, Tỉnh trưởng tỉnh Kursk - ông Alexander Khinshtein tuyên bố rằng các kỹ sư công binh thuộc Trung đoàn Công binh 528 của Triều Tiên tham gia rà phá bom mìn ở vùng Kursk của Nga đã gỡ bỏ bom mìn trên diện tích gần 42.400 ha và phá hủy hơn 1,5 triệu quả bom.

Theo TASS, các binh sĩ của Trung đoàn Công binh 528 đã trở về Triều Tiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu tại khu vực Kursk.

Politico: Phái đoàn Mỹ, Nga sắp gặp nhau tại Miami

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (trái)và con rể của Tổng thống Donald Trump - ông Jared Kushner đến Nga ngày 2-12. Ảnh: TASS

Tờ Politico ngày 17-12 dẫn hai nguồn tin rằng các quan chức Mỹ và Nga dự kiến ​​sẽ gặp nhau tại TP Miami (bang Florida) vào cuối tuần này để thảo luận về những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Về phía Mỹ, các cuộc đàm phán sẽ do đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump là ông Jared Kushner dẫn đầu. Đứng đầu phái đoàn Nga là Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga Kirill Dmitriev.

Đầu tuần này, ông Witkoff và ông Kushner đã có các cuộc gặp tại Đức với các quan chức Ukraine và châu Âu, nơi các cuộc thảo luận được cho là tập trung vào các đảm bảo an ninh “tương tự như Điều 5” cho Ukraine cũng như nguồn tài trợ cho việc phục hồi và tái thiết sau chiến tranh.

Các cuộc đàm phán ở Miami dự kiến ​​sẽ dựa trên những cuộc tham vấn đó khi Washington tiếp tục thúc đẩy một giải pháp dàn xếp thông qua đàm phán.