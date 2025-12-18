Anh ra tối hậu thư buộc nhà tài phiệt Abramovich gửi số tiền bán CLB Chelsea cho Ukraine 18/12/2025 05:43

(PLO)- Anh tuyên bố trao cho nhà tài phiệt Nga Roman Abramovich “cơ hội cuối cùng” để chuyển số tiền bán Câu lạc bộ Bóng đá Chelsea cho Ukraine.

Ngày 17-12, Anh tuyên bố trao cho nhà tài phiệt Nga Roman Abramovich cơ hội cuối cùng để chuyển 2,5 tỉ bảng Anh (3,33 tỉ USD) từ việc bán Câu lạc bộ Bóng đá Chelsea cho Ukraine, nếu không sẽ đối mặt khả năng bị khởi kiện, theo hãng tin Reuters.

Anh đã áp đặt trừng phạt đối với ông Abramovich trong chiến dịch siết chặt các nhà tài phiệt Nga sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt Ukraine năm 2022, dẫn đến việc tỉ phú này phải bán gấp Chelsea.

Nhà tài phiệt Nga Roman Abramovich - ông chủ cũ của CLB Chelsea (Anh). Ảnh: TASS

Anh muốn khoản tiền này chỉ được sử dụng cho các mục đích nhân đạo tại Ukraine, phù hợp với nỗ lực rộng lớn hơn của châu Âu nhằm buộc Nga phải hỗ trợ tái thiết Ukraine.

Theo các điều khoản của chính phủ Anh, ông Abramovich có ông 90 ngày để hành động.

Nếu doanh nhân Nga này không nhanh chóng giải phóng số tiền, chính phủ Anh cho biết hoàn toàn sẵn sàng đưa ông ra tòa nếu cần thiết để thực thi thỏa thuận đạt được với ông vào năm 2022.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết Anh sẽ cấp giấy phép để giải phóng số tiền này. Giấy phép sẽ cho phép chuyển tiền sang một quỹ từ thiện mới.

“Chúng tôi sẽ xem xét mọi đề xuất từ ông Abramovich nhằm tận dụng con đường pháp lý rõ ràng này để thành lập quỹ và chuyển tiền theo các điều khoản của giấy phép” - Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves viết trong một tuyên bố riêng gửi quốc hội.

“Không thể chấp nhận việc hơn 2,5 tỉ bảng Anh, số tiền thuộc về người dân Ukraine, lại bị để đóng băng trong một tài khoản ngân hàng tại Anh” - ông Reeves lưu ý.

Phía ông Abramovich chưa bình luận về diễn biến trên.

Trước đó, tỉ phú này từng tìm kiếm sự linh hoạt lớn hơn và nói rằng muốn số tiền được phân bổ cho tất cả các nạn nhân.

Dưới thời ông Abramovich, Chelsea đã trải qua giai đoạn thành công nhất trong lịch sử trước khi câu lạc bộ được bán cho một liên danh do nhà đầu tư Mỹ Todd Boehly và quỹ đầu tư tư nhân Clearlake Capital dẫn đầu vào tháng 5-2022.

Số tiền thu được từ thương vụ bán này hiện bị đóng băng trong một tài khoản ngân hàng tại Anh. Khoản tiền không thể được chuyển đi hay sử dụng nếu không có giấy phép của Văn phòng Thực thi Trừng phạt Tài chính, cơ quan thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thực thi các biện pháp trừng phạt.