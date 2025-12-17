Anh, Đức tuyên bố viện trợ số lượng lớn tên lửa và UAV cho Ukraine 17/12/2025 06:15

(PLO)- Anh công bố gói viện trợ 800 triệu USD tăng cường phòng không Ukraine, mua sắm UAV, tên lửa, trong khi Đức cam kết viện trợ tên lửa Sidewinder cho Kiev.

Ngày 16-12, chính phủ Anh công bố khoản viện trợ trị giá 600 triệu bảng Anh (tương đương hơn 800 triệu USD) nhằm củng cố hệ thống phòng không Ukraine, trong bối cảnh Kiev đang chật vật đối phó các đợt tập kích leo thang của Nga trong mùa đông, theo tờ The Kyiv Independent.

Tại cuộc họp lần thứ 32 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG) theo định dạng Ramstein, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết ngân sách này sẽ được sử dụng để mua sắm "hàng nghìn hệ thống phòng không, tên lửa và các tháp pháo tự động nhằm bắn hạ máy bay không người lái (UAV)".

Ông Healey đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến này cùng người đồng cấp Đức, ông Boris Pistorius. Anh và Đức đã tiếp quản vai trò dẫn dắt nhóm gồm khoảng 50 quốc gia này sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth từ chối tiếp nhận vị trí chủ tịch từ người tiền nhiệm Lloyd Austin.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (trái) và người đồng cấp Anh John Healey. Ảnh: Hannibal Hanschke/EPA-EFE

Bộ trưởng Quốc phòng Anh mô tả gói viện trợ này là "khoản đầu tư đơn lẻ lớn nhất trong một năm vào lĩnh vực phòng không cho Ukraine", đồng thời xác nhận việc giao hàng đã bắt đầu và sẽ kéo dài đến năm 2026.

Ngoài ra, Anh sẽ sớm khởi động việc sản xuất dòng UAV đánh chặn mới mang tên "Octopus" (Bạch tuộc) cho Ukraine. Ông Healey cho biết động thái này diễn ra sau thỏa thuận cấp phép sản xuất được ký kết giữa hai nước vào tháng 11 vừa qua.

Về phía Đức, Bộ trưởng Pistorius thông báo Berlin sẽ "chuyển giao một số lượng đáng kể tên lửa AIM-9 Sidewinder" cho Ukraine vào năm tới.

Sidewinder vốn là loại tên lửa không đối không trang bị cho trực thăng và tiêm kích; tuy nhiên, Ukraine đã tiến hành hoán cải loại khí tài này để sử dụng trên các bệ phóng mặt đất.

Người đứng đầu ngành quốc phòng Đức cũng nhắc lại rằng Berlin đã chuyển giao hai hệ thống phòng không Patriot theo cam kết trước đó, cùng với khẩu đội IRIS-T thứ 9 cho Ukraine vào đầu năm nay.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đang khẩn trương đẩy mạnh hỗ trợ Ukraine giữa lúc Mỹ có động thái thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình với Moscow. Mục tiêu của các gói viện trợ quân sự mới là nhằm cải thiện vị thế của Kiev trên bàn đàm phán.