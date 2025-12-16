Chiến sự Nga - Ukraine 16-12: Ác liệt không kích quy mô lớn từ hai phía; ông Trump nói thoả thuận hoà bình ‘gần hơn bao giờ hết’ 16/12/2025 07:15

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng; Hai bên cáo buộc nhau không kích quy mô lớn bằng UAV; Ukraine tuyên bố lần đầu tấn công tàu ngầm Nga bằng USV; Ông Lavrov nói châu Âu đang cản trở Mỹ trong tiến trình hòa bình Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với loạt diễn biến nóng trên chiến trường.

Hai bên cáo buộc nhau không kích quy mô lớn bằng UAV

. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương Ukraine rằng ít nhất 2 người thiệt mạng và 21 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine trong ngày 15-12.

Theo báo cáo của Không quân Ukraine, trong đêm, Nga đã phóng 153 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine. Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn được 133 UAV.

Tại tỉnh Donetsk, 1 người thiệt mạng ở TP Druzhkivka và 4 người trong khu vực bị thương do các cuộc tấn công của Nga, theo chính quyền quân sự khu vực. Loại vũ khí được sử dụng trong các cuộc tấn công chưa được xác định.

Theo thông báo của chính quyền quân sự tỉnh Sumy, một người đàn ông 62 tuổi đã thiệt mạng và một người bị thương sau một cuộc tấn công bằng UAV.

Theo báo cáo của tỉnh trưởng Zaporizhzhia, 14 người đã bị thương tại tỉnh này sau khi lực lượng Nga tấn công một siêu thị ở thủ phủ vùng bằng bom lượn.

Tại tỉnh Kherson, Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin báo cáo rằng có tổng cộng 6 người bị thương khi lực lượng Nga tấn công hàng chục khu dân cư dọc bờ tây sông Dnipro.

Theo chính quyền khu vực, 5 người đã bị thương ở tỉnh Dnipropetrovsk, trong đó 2 người bị UAV tấn công tại cộng đồng Mykolaiv, và 3 người bị trúng hệ thống tên lửa phóng loạt Grad tại quận Nikopol.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới 67 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Ngày 15-12, Nhóm lực lượng phía Đông nói rằng Ukraine đã nhận được quân tiếp viện và đang đẩy lùi áp lực của quân đội Nga trong khu vực đô thị Pokrovsk-Myrnohrad (tỉnh Donetsk).

Theo nhóm này, Lực lượng Nga đang chịu tổn thất đáng kể và đã huy động toàn bộ lực lượng dự bị là một sư đoàn dù gồm ba trung đoàn.

“Với lực lượng này, quân Nga đang cố gắng chọc thủng phòng tuyến của chúng tôi cả ở hai bên sườn và trực diện. Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Ukraine cũng vừa nhận được quân tiếp viện, vì vậy đang chống trả thành công những nỗ lực này” - theo tuyên bố của Nhóm lực lượng phía Đông.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

.Bộ Quốc phòng Nga ngày 15-12 báo cáo rằng hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 130 UAV của Ukraine trên các vùng lãnh thổ của Nga và Biển Caspi trong đêm qua, theo hãng thông tấn TASS.

Một cuộc tấn công đã được báo cáo tại Rostov-on-Don, Kamensk-Shakhtinsk, Novoshakhtinsk và 9 huyện thuộc tỉnh Rostov (Nga).

Moscow cũng nói rằng quân đội Ukraine đã tấn công các khu định cư ở tỉnh Belgorod (Nga) bằng gần 150 UAV và bắn hơn 35 quả đạn dược trong ngày qua.

Ukraine tuyên bố lần đầu tấn công tàu ngầm Nga bằng USV

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết thiết bị không người lái dưới nước (USV) của Ukraine đã tấn công một tàu ngầm Nga tại cảng Novorossiysk vào ngày 15-12, đây là vụ tấn công đầu tiên thuộc loại này, khiến tàu ngầm này không thể hoạt động, theo Kyiv Independent.

Cuộc tấn công sử dụng USV Sea Baby để nhắm mục tiêu vào một tàu ngầm lớp Varshavyanka mang theo 4 bệ phóng tên lửa hành trình Kalibr, theo SBU.

“Tàu ngầm bị hư hại nghiêm trọng và không thể hoạt động được nữa” - SBU viết trên Telegram.

Theo cơ quan này, tàu ngầm được ước tính trị giá khoảng 400 triệu USD, nhưng do các lệnh trừng phạt quốc tế, chi phí chế tạo tàu thay thế có thể tăng lên tới 500 triệu USD.

Nga chưa bình luận về vụ tấn công.

Ông Trump: Thỏa thuận hòa bình Ukraine ‘gần hơn bao giờ hết’

Ngày 15-12, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đang “gần hơn bao giờ hết”, theo đài CNN.

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết ông đã có “những cuộc trao đổi rất dài và rất tốt” với Tổng thống Zelensky cùng lãnh đạo Pháp, Đức, Anh và NATO.

“Chúng tôi đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các nhà lãnh đạo châu Âu. Họ cũng muốn chấm dứt cuộc chiến này” - ông Trump nói.

“Chúng tôi đã có nhiều cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và tôi nghĩ rằng hiện nay chúng ta đã ở gần mục tiêu hơn bao giờ hết, và chúng ta sẽ xem có thể làm được gì” - nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Trước đó, ông Zelensky cho biết các cuộc đàm phán với phái đoàn Mỹ và châu Âu tuy khó khăn nhưng mang lại hiệu quả.

Các cuộc thảo luận cấp cao, với sự tham gia của ông Zelensky, một phái đoàn Mỹ do đặc phái viên Steve Witkoff dẫn đầu, con rể của ông Trump là Jared Kushner, cùng các lãnh đạo châu Âu, đã diễn ra tại Berlin trong 2 ngày.

Trong tuyên bố đưa ra sau các cuộc họp, các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết châu Âu và Mỹ cam kết phối hợp chặt chẽ để cung cấp cho Ukraine các “bảo đảm an ninh vững chắc”, bao gồm một “lực lượng đa quốc gia tại Ukraine” do châu Âu dẫn dắt và được Mỹ hỗ trợ.

Theo các lãnh đạo châu Âu, nhiệm vụ của lực lượng này sẽ bao gồm “hoạt động bên trong lãnh thổ Ukraine”, đồng thời hỗ trợ tái thiết các lực lượng của Ukraine, bảo đảm an toàn không phận và góp phần bảo vệ an ninh trên biển.

Các nhà lãnh đạo cũng cho biết lực lượng vũ trang Ukraine nên duy trì quy mô thời bình ở mức 800.000 quân.

Ông Lavrov: Châu Âu đang cản trở Mỹ trong tiến trình hòa bình Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ngày 15-12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng châu Âu đang chống lại nỗ lực của Mỹ trong việc đạt được thỏa thuận về Ukraine, theo TASS.

“Châu Âu đang lợi dụng cuộc khủng hoảng Ukraine để khẳng định vị thế của mình, để cản trở nỗ lực tìm kiếm một giải pháp công bằng của Mỹ” - ông Lavrov nói.

“Điều đáng buồn là châu Âu, trước hết là Brussels, nhưng cả những thủ đô như Berlin, London và Paris, chưa kể các nước Baltic, đang hồi sinh triết lý và thực tiễn của chủ nghĩa Quốc xã” - theo nhà ngoại giao Nga.

Châu Âu chưa bình luận về phát ngôn của ông Lavrov.

Bình luận của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về việc đóng băng vô thời hạn tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang được giữ tại châu Âu. Moscow đang tiến hành các hành động pháp lý trước động thái của EU.