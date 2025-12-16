Đề xuất đảm bảo an ninh Ukraine đã được thống nhất sau cuộc gặp giữa ông Zelensky với Mỹ và châu Âu 16/12/2025 05:58

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh các bảo đảm an ninh mới từ Washington sau cuộc gặp với phái đoàn Mỹ tại Berlin để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, nhưng cho biết các bên vẫn còn lập trường khác nhau về vấn đề lãnh thổ.

Ngày 15-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các cuộc thảo luận tại Berlin với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt xung đột với Nga “không hề dễ dàng”, nhưng đã mang lại “tiến triển thực chất” liên quan vấn đề bảo đảm an ninh, theo hãng tin AFP.

Ông Zelensky đã bước sang ngày làm việc thứ hai với đặc phái viên của Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump là ông Jared Kushner trong các cuộc thảo luận về kế hoạch hoà bình do Washington đề xuất.

Tổng thống Zelensky hoan nghênh các bảo đảm an ninh mới từ Mỹ, nhưng cũng cho biết vẫn còn khác biệt về vấn đề lãnh thổ.

“Đã có đối thoại đủ nhiều về vấn đề lãnh thổ, và tôi nghĩ rằng, nói thẳng ra, chúng tôi vẫn còn những lập trường khác nhau” - nhà lãnh đạo Ukraine nói với các phóng viên.

Sau cuộc thảo luận song phương Mỹ-Ukraine, ông Zelensky và phái đoàn Mỹ đã có cuộc gặp với các lãnh đạo châu Âu, bao gồm các nhà lãnh đạo của Anh, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Thụy Điển, cùng người đứng đầu Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, phái đoàn Mỹ và các nhà lãnh đạo châu Âu sau cuộc họp tại thủ đô Berlin (Đức) ngày 15-12. Ảnh: X

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tỏ ra lạc quan rằng các cuộc đàm phán đã tạo ra “cơ hội cho một tiến trình hòa bình thực sự”, đồng thời ca ngợi Mỹ vì đã đưa ra các bảo đảm an ninh “đáng kể”.

Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp, các nhà lãnh đạo châu Âu đã đề xuất thành lập một lực lượng đa quốc gia do châu Âu dẫn đầu, với sự hỗ trợ của Mỹ.

Theo tuyên bố, lực lượng này sẽ là một phần của các đảm bảo an ninh mạnh mẽ được thiết kế để ngăn Nga vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến tranh.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cho rằng bất kỳ quyết định nào về việc nhượng bộ lãnh thổ chỉ có thể được đưa ra bởi người dân Ukraine và chỉ khi nào có những đảm bảo an ninh vững chắc.

Theo tuyên bố, lực lượng được đề xuất sẽ bao gồm sự đóng góp từ các quốc gia sẵn lòng tham gia. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng nhất trí rằng quân đội Ukraine nên tiếp tục nhận được sự hỗ trợ rộng rãi và duy trì lực lượng thời bình khoảng 800.000 quân.

Sau các cuộc gặp, Mỹ cho biết đã đề xuất các bảo đảm an ninh mạnh mẽ cho Ukraine, mang tính tương tự NATO, và bày tỏ tin tưởng rằng Nga sẽ chấp nhận.

“Nền tảng của thỏa thuận đó về cơ bản là có các bảo đảm thực sự rất, rất mạnh - tương tự Điều 5 - đồng thời có một khả năng răn đe rất, rất mạnh thông qua quy mô quân đội của Ukraine” - một quan chức Mỹ giấu tên nói với AFP.

Một quan chức nắm được nội dung các cuộc họp giữa Mỹ và Ukraine trước đó nói với AFP rằng các nhà đàm phán Mỹ vẫn muốn Ukraine nhượng quyền kiểm soát vùng Donbass cho Nga, gồm các tỉnh Donetsk và Lugansk.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.