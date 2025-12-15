Chiến sự Nga-Ukraine 15-12: Ác liệt chiến trường Pokrovsk; Nga nói đang dàn mỏng quân Kiev tại Donetsk 15/12/2025 09:06

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Gần 150 trận giao tranh giữa hai bên; Nga nói đang dàn mỏng quân Kiev tại Donetsk sau trận chiến ở Bakhmut; Mỹ, Ukraine thảo luận kế hoạch hòa bình.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng trên khắp các mặt trận.

Mỹ, Ukraine thảo luận kế hoạch hòa bình

Theo tờ The Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã kết thúc cuộc gặp với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner (con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump) tại Berlin (Đức) ngày 14-12.

Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, cuộc thảo luận kéo dài hơn 5 giờ trong ngày 14-12 và sẽ tiếp tục vào sáng 15-12, nhằm tìm kiếm thỏa thuận về kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine.

Phần mình, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết “đã đạt được nhiều tiến triển”, song không cung cấp thêm chi tiết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner (con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump) trong cuộc gặp tại Berlin (Đức) ngày 14-12. Ảnh: Văn phòng Tổng thống/Telegram

Phát biểu trước cuộc gặp, Tổng thống Zelensky phát tín hiệu rằng Ukraine mong muốn có các bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 phòng thủ tập thể của NATO trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào nhằm ngăn chặn nguy cơ Nga tiếp tục gây hấn trong tương lai, trong bối cảnh việc trở thành thành viên chính thức của khối quân sự không được Mỹ và một số đối tác ủng hộ.

Trước thềm cuộc gặp, hãng tin Axios dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết chính quyền ông Trump có thể sẵn sàng cung cấp các bảo đảm an ninh “kiểu NATO”, được Quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Đầu tuần này, Ukraine cùng các đối tác châu Âu đã gửi bản điều chỉnh khung hòa bình do Mỹ hậu thuẫn tới Washington, nhằm thay đổi những điều khoản buộc Kiev phải nhượng bộ sâu rộng.

Trao đổi với báo giới trên đường tới Berlin, ông Zelensky cho biết Kiev vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Mỹ đối với các đề xuất sửa đổi, nhưng khẳng định sẵn sàng đối thoại. Tổng thống Ukraine cũng cho hay ông sẽ gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz và có thể cả một số lãnh đạo châu Âu khác tại Berlin.

Theo 2 quan chức Nhà Trắng tiết lộ với Axios, các lãnh đạo Đức, Pháp và Anh dự kiến sẽ tham gia thảo luận cùng ông Zelensky và phía Mỹ vào ngày 15-12.

Gần 150 cuộc giao tranh khắp mọi mặt trận

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 14-12, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trên toàn tuyến đầu đã xảy ra 148 cuộc giao tranh, gần một nửa tập trung tại các hướng Pokrovsk và Kostiantynivka, hãng Ukrinform đưa tin.

Bộ Tổng tham mưu thông tin rằng các lực lượng Ukraine đã hạ 710 binh sĩ Nga trong ngày qua.

Theo Bộ này, trong ngày qua, Nga đã thực hiện 42 đợt không kích, thả 103 bom dẫn đường, sử dụng hơn 4.000 máy bay không người lái (UAV) cảm tử và thực hiện hơn 3.700 vụ pháo kích vào trận địa và khu dân cư Ukraine.

Giao tranh ác liệt nhất diễn ra tại Pokrovsk với 42 đợt tấn công.

Riêng tại khu vực này, Ukraine ước tính gây thương vong 96 binh sĩ Nga, phá hủy nhiều khí tài và kho đạn của đối phương.

Quân Kiev cũng đẩy lùi hàng chục đợt tiến công khác tại Kostiantynivka, Lyman, Sloviansk, Oleksandrohrad và Huliaipole, trong khi một số điểm nóng vẫn tiếp diễn giao tranh.

Nga cập nhật tình hình chiến sự

Theo hãng thông tấn TASS, ông Alexey Vereshchagin - Chỉ huy Lữ đoàn trinh sát-tấn công Nevsky thuộc Quân đoàn tình nguyện của Nhóm tác chiến phía Nam (Nga) - cho biết lực lượng Ukraine đang bị dàn mỏng tại Donetsk sau trận chiến tại thành phố Bakhmut.

"Vùng trách nhiệm của lữ đoàn chúng tôi bao trùm thành phố Soledar, cũng như khu vực Kramatorsk và Druzhkovka. Chúng tôi nhận thấy lực lượng đối phương đang bị dàn mỏng sau trận địa Bakhmut. Chúng tôi đang tiến quân chậm nhưng chắc chắn, và việc chiếm được Seversk là bằng chứng rõ ràng nhất cho điều đó" - ông Vereshchagin nhấn mạnh.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được báo cáo chi tiết về việc quân đội Nga giành quyền kiểm soát thành phố Seversk. Báo cáo này do Đại tướng Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga trình bày.

Liên quan đến tình hình tại Seversk, ông Igor Kuzmenkov - Tư lệnh Tập đoàn quân binh chủng hợp thành Cận vệ số 3 thuộc Quân khu phía Nam - cho biết lực lượng Nga đang càn quét các toán lính Ukraine còn ẩn nấp trong các tòa nhà tại đó.

Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự ngày 14-12, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 4 bom dẫn đường và 290 UAV của Ukraine trong ngày qua.

Cũng theo báo cáo từ phía Nga, Ukraine đã tổn thất khoảng 1.450 binh sĩ trong ngày qua.