Tổng thống Colombia điện đàm ông Trump, khả năng sẽ sang Nhà Trắng 08/01/2026 08:45

(PLO)- Tổng thống Mỹ đánh giá cao cuộc điện đàm với Tổng thống Colombia Gustavo Petro, trao đổi về ma túy và bất đồng song phương, mở đường cho cuộc gặp cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo tại Nhà Trắng.

Ngày 7-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “rất vinh dự” khi có cuộc điện đàm với Tổng thống Colombia - ông Gustavo Petro, người đã trực tiếp gọi điện để trao đổi và giải thích về tình hình ma túy cũng như một số bất đồng giữa hai nước.

Nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá cao cuộc gọi và “giọng điệu tích cực” của Tổng thống Petro, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm gặp người đồng cấp Colombia trong thời gian tới.

“Tôi trân trọng cuộc trao đổi này và mong chờ cuộc gặp trong tương lai gần” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) Tổng thống Colombia - ông Gustavo Petro. Ảnh: AARON SCHWARTZ (EFE)/Presidencia de Colombia.

Theo tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Ngoại giao Colombia - bà Rosa Yolanda Villavicencio đang sắp xếp cuộc gặp.

Cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra tại Nhà Trắng, song không rõ thời gian cụ thể.

Ông Petro chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, ngày 4-1, ông Trump đã có những lời lẽ gay gắt đối với ông Petro, mô tả ông này là một người “thích sản xuất cocaine và bán cho Mỹ, và ông ta sẽ không thể làm điều đó lâu nữa đâu”.

Khi một phóng viên hỏi dồn rằng liệu những bình luận đó có đồng nghĩa với một “chiến dịch” tại Colombia trong tương lai hay không, ông Trump đáp: “Nghe cũng được đấy”.

Đáp lại, ông Petro đã bảo vệ thành tích chống ma túy của chính phủ Colombia trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ca ngợi cái mà ông mô tả là “vụ thu giữ cocaine lớn nhất trong lịch sử thế giới”.

“Tôi không phải là kẻ bất hợp pháp, cũng không phải trùm ma túy. Tài sản duy nhất tôi có là ngôi nhà của gia đình mà tôi vẫn đang trả góp bằng tiền lương của mình” - ông Petro viết.

Ông Petro cho biết đã ra lệnh ném bom có mục tiêu vào các nhóm vũ trang liên quan ma túy trong khi vẫn tuân thủ luật nhân đạo. Tuy nhiên, theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, số lượng cocaine tại Colombia đã đến mức cao kỷ lục.

Ông Petro, cựu thành viên nhóm du kích M19, cũng tuyên bố rằng ông sẽ đích thân chiến đấu để bảo vệ Colombia.

“Tôi từng thề sẽ không bao giờ chạm vào vũ khí nữa… nhưng vì tổ quốc, tôi sẽ cầm súng trở lại” - ông Petro nói.