Tổng thống Colombia tuyên bố ‘sẵn sàng cầm vũ khí’ chống Mỹ 06/01/2026 05:33

(PLO)- Tổng thống Colombia - ông Gustavo Petro nói rằng ông sẵn sàng “cầm vũ khí” sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo khả năng áp dụng các biện pháp cứng rắn đối với Colombia.

Ngày 5-1, Tổng thống Colombia - ông Gustavo Petro nói rằng ông sẵn sàng “cầm vũ khí” trước những mối đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông Trump tiến hành chiến dịch quân sự ở Venezuela và cảnh báo về hành động tương tự ở Colombia, theo hãng tin AFP.

“Tôi đã thề sẽ không chạm tới vũ khí nữa… nhưng vì Tổ quốc, tôi sẽ cầm vũ khí trở lại” - ông Petro viết trên X.

Ông Trump cuối tuần qua nói rằng ông Petro “hãy coi chừng” và gọi lãnh đạo cánh tả đầu tiên của Colombia là “một người thích sản xuất cocaine và bán cho Mỹ”.

Ông Trump cũng đề cập khả năng áp dụng các biện pháp cứng rắn đối với Colombia và Mexico nếu hai nước này không kiểm soát tốt dòng chảy ma túy bất hợp pháp vào Mỹ.

Tổng thống Colombia - ông Gustavo Petro. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Viết trên X, ông Petro khẳng định chính sách chống ma túy của ông đủ mạnh, nhưng nhấn mạnh quân đội cũng có giới hạn trong mức độ tấn công.

“Nếu bạn ném bom ngay cả một nhóm này mà không có thông tin tình báo đầy đủ, bạn sẽ giết nhiều trẻ em. Nếu bạn ném bom nông dân, hàng nghìn người sẽ trở thành du kích trên núi. Và nếu bạn bắt giữ tổng thống, người mà phần lớn dân chúng tôi yêu quý và tôn trọng, bạn sẽ giải phóng con báo dân chúng” - ông Petro viết.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của tổng thống Colombia.

Theo Reuters, ông Petro từng lãnh đạo nhóm du kích đô thị M-19 và đã giải giáp theo thỏa thuận hòa bình năm 1989. Nhà lãnh đạo này đã liên tục đấu khẩu với ông Trump kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1-2025.

Ông Petro là người chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ triển khai quân sự ở Caribe, bắt đầu từ việc đánh nổ các tàu nghi vận chuyển ma túy, rồi mở rộng sang bắt giữ các tàu chở dầu Venezuela, và đến cuộc đột kích ở Caracas để bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Ông Trump cáo buộc lãnh đạo Colombia dính líu buôn bán ma túy và áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính lên ông Petro và gia đình.

Washington cũng loại Colombia ra khỏi danh sách các quốc gia được chứng nhận là đồng minh trong cuộc chiến chống ma túy của Mỹ.