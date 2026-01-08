Lãnh đạo Chechnya đáp trả rắn sau khi ông Zelensky đề xuất Mỹ ra tay như với ông Maduro 08/01/2026 06:42

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho rằng việc Mỹ bắt lãnh đạo Chechnya có thể khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin “phải suy nghĩ kỹ” về cuộc chiến ở Ukraine.

Ngày 7-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ nên gây áp lực lên Nga bằng cách "thực hiện một số chiến dịch" để lật đổ lãnh đạo Chechnya (thuộc Nga) - ông Ramzan Kadyrov, giống như đã làm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, theo tờ The Strait Times.

Tổng thống Zelensky cho rằng một chiến dịch như vậy có thể đẩy nhanh tiến trình đàm phán nhằm kết thúc cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Lãnh đạo CH Chechnya (thuộc Nga) Ramzan Kadyrov. Ảnh: TASS

Ông Zelensky nói rằng chiến dịch bắt vợ chồng Tổng thống Maduro cho thấy Washington có quyền lực gây ảnh hưởng đến Moscow nếu thực sự muốn, lập luận rằng việc lật đổ ông Kadyrov sẽ khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin “phải suy nghĩ kỹ” về cuộc chiến ở Ukraine.

“Họ cần gây áp lực lên Nga. Họ có công cụ, họ biết cách làm. Và khi thực sự muốn, họ có thể tìm ra chúng” - ông Zelensky nói.

Lãnh đạo Chechnya nhanh chóng đáp trả, cáo buộc ông Zelensky đang cố gắng phá hoại tiến trình đàm phán thay vì thúc đẩy nó, đồng thời kêu gọi tổng thống Ukraine "hãy mạnh mẽ lên" và tự mình hành động thay vì trốn sau lưng người Mỹ, theo đài RT.

Điện Kremlin chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Zelensky.

Ông Kadyrov - lãnh đạo CH Chechnya, khu vực thuộc Nga từ năm 2007, với đa số người Hồi giáo - là một trong những người ủng hộ ông Putin nhiệt thành nhất và đã điều hàng nghìn binh sĩ đến chiến đấu ở Ukraine.