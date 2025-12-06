Chiến sự Nga-Ukraine 6-12: Ukraine nói đội quân 'Bóng ma' đã phá hủy oanh tạc cơ Su-24 tại Crimea; Lãnh đạo Chechnya tuyên bố đáp trả Kiev 06/12/2025 08:20

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Tình báo Ukraine tuyên bố phá hủy oanh tạc cơ Su-24 tại Crimea; Lãnh đạo Chechnya tuyên bố sẽ đáp trả Kiev từ hôm nay; Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát nhiều khu vực ở Ukraine.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng trên khắp các mặt trận, như Donetsk, Zaporizhia,...

Tình báo Ukraine tuyên bố phá hủy oanh tạc cơ Su-24 tại Crimea

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) tuyên bố các máy bay không người lái (drone) của họ đã đánh trúng một máy bay ném bom chiến thuật Su-24 của Nga.

Đây là một phần trong chuỗi 8 "đòn tập kích chính xác" nhắm vào các mục tiêu quân sự bên trong bán đảo Crimea do Nga kiểm soát hôm 5-12, theo HUR.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

HUR xác nhận các cuộc tấn công được thực hiện bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa do đơn vị đặc nhiệm Prymary (nghĩa là "Bóng ma") triển khai.

Danh sách thiệt hại của phía Nga được HUR liệt kê bao gồm: 1 oanh tạc cơ chiến thuật Su-24; 1 vòm che radar; 1 tổ hợp radar 39N6 Kasta-2E2; 1 máy bay không người lái Orion; 2 hệ thống radar 48Ya6-K1 Podlot; 1 tàu hỏa chở hàng; 1 xe tải quân sự Ural.

Ukraine cập nhật tình hình chiến sự

Về tình hình thương vong dân sự, chính quyền các địa phương tại Ukraine báo cáo hôm 5-12 cho biết ít nhất 1 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương trong các đợt tấn công của Nga trong ngày qua.

Không quân Ukraine thông báo Nga đã phóng tổng cộng 137 UAV vào lãnh thổ Ukraine. Lực lượng phòng không đã đánh chặn thành công 80 UAV. Tuy nhiên, 57 UAV đã lọt qua lưới phòng thủ và tấn công vào 13 địa điểm khác nhau.

Nga tiếp tục tập kích nhiều tỉnh miền đông và nam Ukraine, gây thương vong và thiệt hại nghiêm trọng.

. Tại Dnipropetrovsk, một bé trai 12 tuổi thiệt mạng và 3 người bị thương.

. Kherson ghi nhận 11 người bị thương sau hàng loạt đợt UAV, không kích và pháo kích vào 46 khu định cư.

. Donetsk có 7 người bị thương và 157 người, gồm 30 trẻ em, được sơ tán khỏi vùng tiền tuyến.

. Sumy báo cáo một phụ nữ 40 tuổi bị thương khi Nga pháo kích 90 lần vào 39 khu định cư, trong khi Zaporizhia cũng ghi nhận 1 trường hợp bị thương trong đợt tập kích.

Lãnh đạo Chechnya tuyên bố đáp trả Ukraine

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga - ông Ramzan Kadyrov hôm 5-12 tuyên bố trên Telegram rằng các địa điểm quân sự tại Ukraine sẽ bị tấn công trong tuần tới, đáp trả vụ UAV Kiev tập kích một tòa nhà cao tầng ở thủ phủ Grozny.

"Bắt đầu từ ngày [6-12] và trong suốt tuần tới, Ukraine sẽ cảm nhận được sự đáp trả cứng rắn của chúng tôi. Các cuộc tấn công của chúng tôi sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự và khủng bố của Ukraine" - ông Kadyrov tuyên bố.

Theo lời nhà lãnh đạo này, vụ tấn công vào các tòa nhà cao tầng ở trung tâm Grozny là hành động "hoàn toàn vô nghĩa xét từ quan điểm chiến thuật".

Trước đó, vào ngày 5-12, 1 UAV của Ukraine đã tấn công một tòa nhà chọc trời trong tổ hợp hành chính Grozny City tại trung tâm thủ phủ của Chechnya. Vụ việc khiến mặt tiền tòa nhà bị hư hại, song không có thương vong được ghi nhận.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát nhiều khu vực

Cũng trong ngày 5-12, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát 7 khu dân cư trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine trong tuần từ 29-11 đến 5-12.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Đáng chú ý trong số này có thành phố chiến lược Krasnoarmeysk (phía Ukraine gọi là Pokrovsk) tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và Volchansk ở tỉnh Kharkiv.

"Trong tuần qua, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc đã kiểm soát thị trấn Volchansk thuộc vùng Kharkiv thông qua các chiến dịch quyết đoán. Các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Nam đã kiểm soát các khu định cư Bezymyannoye và Klinovoye tại DPR nhờ các hoạt động phối hợp nhịp nhàng" - Bộ này tuyên bố.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh các đơn vị thuộc nhóm tác chiến Trung tâm đã hoàn tất việc “giải phóng” thành phố Pokrovsk.

Trong khi đó, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Đông đã "tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương và giành quyền kiểm soát các khu định cư Zelyony Gai, Dobropolye và Chervonoye tại tỉnh Zaporizhia".

Điện Kremlin: Nga sẽ tiếp chiến dịch quân sự nếu Kiev bác bỏ thỏa thuận

Ngày 5-12, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt nếu việc đạt được các mục tiêu đề ra bằng biện pháp hòa bình trở nên bất khả thi.

"Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi ghi nhận những diễn biến tích cực cho quân đội Nga trên thực địa" - ông Peskov trả lời phỏng vấn đài RT khi được hỏi về kịch bản Kiev từ chối chấp thuận các điều khoản trong hiệp ước hòa bình của Moscow.

Theo ông Peskov, lập trường của Nga là rất rõ ràng và không hề thay đổi kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin ở bang Alaska (Mỹ) hồi 15-8.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm rằng Nga sẵn sàng linh hoạt để tìm kiếm một giải pháp.

Moscow vẫn mở cửa đàm phán, quan tâm đến việc tiếp tục đối thoại và bắt tay vào làm việc nghiêm túc dựa trên dự thảo văn kiện do đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump soạn thảo.